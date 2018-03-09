 Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Как известно, сегодня сторонники Саакашвили и националисты проводят "антиолигархическую" акцию возле памятника Т.Шевченко в центре Киева. По предварительным данным, на акции собралось около 150 человек. По призыву мэра Конотопа Артема Семенихина присутствующие "прорвали" оцепление полиции и подошли непосредственно к памятнику Шевченко. Часть протестующих перепрыгивали через парапет и заграждения, остальные прошли сквозь кордон полиции. Правоохранители, чтобы не спровоцировать беспорядки, не стали препятствовать протестующим. Таким образом, обошлось без столкновений.
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В настоящее время митингующие стоят под памятником и слушают своих ораторов. Активисты заявили о намерении стоять там до 11:00.
Отметим также, что на площади стоят рамки и находится президентская охрана. По некоторым данным, Президент Украины Петр Порошенко планировал присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко.
Напомним, ранее движение "Рух Нових Сил" Михеила Саакашвили заявило о присоединении к масштабной антиолигархической акции.
"В пятницу, 9 марта, мы собираемся вместе, чтобы заявить о своей позиции и прямо в глаза сказать Петру Порошенко, что мы думаем о его олигархическом режиме. Президент будет присутствовать на торжествах ко дню рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много. Поэтому встречаемся в пятницу в 8:00 утра в парке Шевченко", - было сказано в сообщении движения в Facebook.
Также, с призывом собираться в парке Шевченко 9 марта выступил мэр Конотопа Артем Семенихин.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з ФСБ «вішають усіх собак» на Президента.
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або неконтрольовану вертолетчіцу - Надію Савченко.
Якщо щирі українці будуть протестувати на Майданi проти цих кандидатів, то у «збирача земель російських» маються в колоді запасні козирі: жiнка с косой, або Бойко з Мураєвим.
«Руський мир» має мету - знищення незалежності і суверенітету України з подальшим входженням ії до ЕС.
В голове наблюдаемого апокалиптическое чудовище "порошенко" бьётся и ищет выхода, противостоять чему нужно ЛЮБОЙ ценой.......
Конечно, это кажется сложным для нормального человека, который на картинке видит реальную реальность. Но для пацыента это проще простого, поскольку на картинке он видит АЛЬТЕРНАТИВНУЮ реальность, где регулировщик - вовсе не регулировщик а левый мужик, вставший в центре перекрёстка просто покурить, а его штаны какого-то неправильного фасона....
Таким образом в мозгу выстраивается псевдологическая цепочка, благодаря которой он аки Георгий Победоносец поражает чудовище "порошенко" в самое сердце....
нема своїх нормальних адекватних чоловіків, придурки кончені, Слава Україні.
И с горя пошёл напиться....
Свидетели
ИеговыМишки-провокатора?
А где остальные? Стряпают свои высеры про "малдивских лолит" на пригожинских кухнях?