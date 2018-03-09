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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1703) Порошенко (14434) Саакашвили (2621) Шевченко Тарас (204) Богачук Олег (504)

 Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили вместе с группой националистов "прорвали" кордон полиции возле памятника Т. Шевченко в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как известно, сегодня сторонники Саакашвили и националисты проводят "антиолигархическую" акцию возле памятника Т.Шевченко в центре Киева. По предварительным данным, на акции собралось около 150 человек. По призыву мэра Конотопа Артема Семенихина присутствующие "прорвали" оцепление полиции и подошли непосредственно к памятнику Шевченко. Часть протестующих перепрыгивали через парапет и заграждения, остальные прошли сквозь кордон полиции. Правоохранители, чтобы не спровоцировать беспорядки, не стали препятствовать протестующим. Таким образом, обошлось без столкновений.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 01

В настоящее время митингующие стоят под памятником и слушают своих ораторов. Активисты заявили о намерении стоять там до 11:00.

Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 02

Отметим также, что на площади стоят рамки и находится президентская охрана. По некоторым данным, Президент Украины Петр Порошенко планировал присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко. 

Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 03

Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 04
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 05
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 06
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 07
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 08
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 09

Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 10
Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции 11
Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, ранее движение "Рух Нових Сил" Михеила Саакашвили заявило о присоединении к масштабной антиолигархической акции.

"В пятницу, 9 марта, мы собираемся вместе, чтобы заявить о своей позиции и прямо в глаза сказать Петру Порошенко, что мы думаем о его олигархическом режиме. Президент будет присутствовать на торжествах ко дню рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много. Поэтому встречаемся в пятницу в 8:00 утра в парке Шевченко", - было сказано в сообщении движения в Facebook.

Также, с призывом собираться в парке Шевченко 9 марта выступил мэр Конотопа Артем Семенихин. 

Источник: https://censor.net.ua/p3054654
 
 
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Це не націоналісти--це група авантюристів і проплачених маргіналів під керівництвом ФСБ намагається розхитати і розвалити державу. Брехуни, піарщикі і неадеквати створють хаос в країні за гроші бандюків і ворогів України і в їхніх діях немає нічого національного і патріотичного і до них повинно бути застосовано ЗАКОН.
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Нічого жиду біля пам"ятника Шевченку робити!
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Рассмешил ты меня копеечный порохобот Какой такой закон запрещающий гражданину находится возле памятника отцу нашей нации Т Г Шевченку Где в законе написано что торговый маланец Петручио должен один и отгороженый кордоном беркуктовцев Которых рыл этак с 5 тыс Возлагать цветы к памятнику Молодци ребята нечего аферисту устроившему грабеж украинцев делать возле памятника отцу нации
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Рассказывают о беспринципном барыге-коррупционере, каждый день пребывания которого наносит колоссальный вред Украине и при этом требуют импичмент, там законы надо принимать, потом парламентские следственные комиссии, потом Конституционный суд, мало того, что это очень длинная процедура, так при нынешних условиях еще и не реальная. Подобного рода лозунги - импичмент, это попытка заговорить протест и сделать его абсолютно безопасным для власти.
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Цікаво, а товаріщ рубан для кого пухкалки перевозив? Чи не для цих "патріотів"?
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Увага! Адмін «Ц.Нет» не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався лішнехросомний росiйськомовний поребрiк і відклав лайно.У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
Україна - Парламентсько-Президентська республіка, але тролi з ФСБ «вішають усіх собак» на Президента.
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або неконтрольовану вертолетчіцу - Надію Савченко.
Якщо щирі українці будуть протестувати на Майданi проти цих кандидатів, то у «збирача земель російських» маються в колоді запасні козирі: жiнка с косой, або Бойко з Мураєвим.
«Руський мир» має мету - знищення незалежності і суверенітету України з подальшим входженням ії до ЕС.
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Уже второй по счету с одной копипастой. Точно Минстець работает!
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Приходится повторятся. Вас же тут пригожинских поварят целый легион! Спамите все проУкраинское!
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Если в нашей стране националистов только группа то это говорит только о том что всем остальным похер на нашу нацию. И когда эта группа прорывается к своему вождю то это говорит только о том что оккупирована вся страна а не ее часть.
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ці свободівці такі націоналісти як я іспанський пілот ! всі їх акції це прийти насрати влаштувати мордобой і співати гімн !саме тому вони вилетіли з парламенту надіюсь більше туди непотраплять
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ці вишиватні шпбаші вже просто осточортіли ! чого вони хочуть то ? кожен день влаштовують якийсь кардибалет за що вони живуть ? де гроші заробляють ? чого ця учка провокаторів створює постійно ілюзію хаусу ! всі рос смі старано висвітлюють всі ці акції цеї вишивати ! гидота просто верне
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Тоже любишь шоколад между булками полизать? Помой рыло - говном воняешь.
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твій профіль астрахань росія що ти тут робиш ?
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Ти худоба скільки бачив бпп-вців на передовій (як що ти мерзота там був) а свободівці скрізь по всьому фронту.Але мені попхати свободівці от тільки чому на передову прориватись не треба а до пам"ятника Шевченка стоять кордони.? Тому що влада боїться свого народу Група націоналістів прорвалася до пам'ятника Шевченку перед приїздом Президента, обійшовши кордон поліції - Цензор.НЕТ 3562
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свободівці це позор україни їх викинули з парламента і правильно зробили ! вони хочуть до шевченка хай ідуть но їм нетреба той бюст їм головне мордобой і провокації крики вишиватні тошнить від цих діячів перетворили країну на якийсь шабаш вишиватний 200 дурнів влаштовують цирки для кремлівських телеканалів
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Ти бик обрізаний подивись на себе в люстерко та побачиш хто з нас гебнявий.
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а де ти живешь, хлопак? Оно людина каже що в якись Астрлохани? Зможеш довести що це не так?
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Як що ти вважаеш оце людиною то мені з тобою розмовляти гидко.
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Вперед, хлопці, лупайте цю скалу! (с) І вальцмани щезнуть з терен замордованої ними України, як роса на сонці!
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вальцманів на каштани, порохоботів на "передок"!
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Украйнці просять переказати переляканному олігарху Порошенко що Шевченко належить всій країні!!! І що нам НЕ потрібен Президент, який боїться вийти до людей, ховаючись за спинами своїх відгодованих псів (мусоров)!
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Какие только метастазы не пускает больное воображение....
В голове наблюдаемого апокалиптическое чудовище "порошенко" бьётся и ищет выхода, противостоять чему нужно ЛЮБОЙ ценой.......
Конечно, это кажется сложным для нормального человека, который на картинке видит реальную реальность. Но для пацыента это проще простого, поскольку на картинке он видит АЛЬТЕРНАТИВНУЮ реальность, где регулировщик - вовсе не регулировщик а левый мужик, вставший в центре перекрёстка просто покурить, а его штаны какого-то неправильного фасона....
Таким образом в мозгу выстраивается псевдологическая цепочка, благодаря которой он аки Георгий Победоносец поражает чудовище "порошенко" в самое сердце....
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Моевый удод ты хоть поняло что за билиберду ты написало Умом ты слаб для философствований Бедная твоя мама скорее всего по неосторожности сильно тебя головой об угол ударила Когда ты был еще грудничком
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Доки хохли придурасті будуть лизати чорний зад цьому абебебекалу грузинському, у нас що
нема своїх нормальних адекватних чоловіків, придурки кончені, Слава Україні.
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Где ты тут грузина увидел? Параноик?
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Похоже Петюня усрался на возложение не пошел и это понятно, нужно было вставать пораньше часиков так в четыре или пять утра, а теперь уже поздно пить «боржомі»!
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Барига влаштовує показні танці на кістках ледь живого народу.
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Так так и задумано, - станцевать на ваших рашистких костях, до тебя еще не дошло свинособачка?
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Ой ой ой! Горько и обидно. Наверное еще слезку пустил, как трогательно.
И с горя пошёл напиться....
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С мегафоном - мэр Конотопа Семенихин. Он уже давно ищет встречи с соевым...
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А что там за клоуны в камуфляже?
Свидетели Иеговы Мишки-провокатора?
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"Правоохранители, чтобы не спровоцировать беспорядки, не стали препятствовать протестующим", - всё равно, что тушить пожар бензином. Беспорядки провоцирует неспособность, или нежелание силовиков поддерживать правопорядок. Слабость власти для бандитов - как красная тряпка для быка.
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А что у нас уже и доступ к памятнику Шевченко закрыт для простых людей? Пока Петю спасает оцепление, но, думаю, ненадолго это.
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150 человек! Всего то!? и это со всей Украины?! судя по стенаниям на цензоре, чуть ли не пол страны изнывает под пятой "барыги"! А тут вдруг три калеки при таком поводе!
А где остальные? Стряпают свои высеры про "малдивских лолит" на пригожинских кухнях?
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Панове сектанты, что-то вы поизносились. Где энергичность, где задор, где лозунги всех вешать, все отобрать и все поделить?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГруппа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
 
 
 
 
 
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