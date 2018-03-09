 Группа националистов прорвалась к памятнику Шевченко перед приездом Президента, обойдя кордон полиции. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как известно, сегодня сторонники Саакашвили и националисты проводят "антиолигархическую" акцию возле памятника Т.Шевченко в центре Киева. По предварительным данным, на акции собралось около 150 человек. По призыву мэра Конотопа Артема Семенихина присутствующие "прорвали" оцепление полиции и подошли непосредственно к памятнику Шевченко. Часть протестующих перепрыгивали через парапет и заграждения, остальные прошли сквозь кордон полиции. Правоохранители, чтобы не спровоцировать беспорядки, не стали препятствовать протестующим. Таким образом, обошлось без столкновений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

В настоящее время митингующие стоят под памятником и слушают своих ораторов. Активисты заявили о намерении стоять там до 11:00.

Отметим также, что на площади стоят рамки и находится президентская охрана. По некоторым данным, Президент Украины Петр Порошенко планировал присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

















Фото и видео: Олег Богачук

Напомним, ранее движение "Рух Нових Сил" Михеила Саакашвили заявило о присоединении к масштабной антиолигархической акции.

"В пятницу, 9 марта, мы собираемся вместе, чтобы заявить о своей позиции и прямо в глаза сказать Петру Порошенко, что мы думаем о его олигархическом режиме. Президент будет присутствовать на торжествах ко дню рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много. Поэтому встречаемся в пятницу в 8:00 утра в парке Шевченко", - было сказано в сообщении движения в Facebook.

Также, с призывом собираться в парке Шевченко 9 марта выступил мэр Конотопа Артем Семенихин.