 Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, участники манифестации призвали политиков, дипломатов и правоохранительных органов обратить особое внимание и пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.

Среди участников акции была Оксана Максимчук, мать арестованного солдата, которая живет в Италии. "Я ожидаю сейчас честного расследования, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, нужно ехать в Украину", - сказала она.

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Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий призвал и местную прессу более пристально изучить дело и подавать объективную правдивую информацию о ходе расследования и событиях в Украине. Ведь после ареста украинца большинство итальянских медиа без суда и следствия назвали Маркива "убийцей итальянского журналиста".

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.



16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.