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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Италия (780) пикет (506) Рим (46) Маркив (7)

 Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж

В четверг, 8 марта, под стенами итальянского парламента в Риме активисты украинского сообщества требовали честного расследования в деле арестованного нацгвардейца Виталия Маркива, который девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в причастности к убийству итальянского репортера на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, участники манифестации призвали политиков, дипломатов и правоохранительных органов обратить особое внимание и пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.

Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива 01

Среди участников акции была Оксана Максимчук, мать арестованного солдата, которая живет в Италии. "Я ожидаю сейчас честного расследования, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, нужно ехать в Украину", - сказала она.

Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Требуем честного суда!": в центре Киева прошла акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)


Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий призвал и местную прессу более пристально изучить дело и подавать объективную правдивую информацию о ходе расследования и событиях в Украине. Ведь после ареста украинца большинство итальянских медиа без суда и следствия назвали Маркива "убийцей итальянского журналиста".

Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива 03

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Источник: https://censor.net.ua/p3054623
 
 
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Требую ввести в Ломбардию миссию ОБСЕ)))
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Значит пойди настучи на свою жену. что она в конверте з/п получает
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в нормальных странах только суд может назвать человека преступником
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ты судья. надо понимать? имеешь доступ к материалам дела, раз так раздухарился?
а чего не по-итальянски пишешь? Українці в Римі пікетували парламент Італії з вимогою звільнити нацгвардійця Марківа - Цензор.НЕТ 8503
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кацапе, твоя парадiгма не повна - нормальні країни не вбивають громадян сусідньої країни, і не окуповують їх території.
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Атлетико Мадрид - лохомотив чмосква, 1:0 после 1-го тайма
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К, сожалению, мы и дальше будем сталкиваться с тем правовым нигилизмом, которые сотворили и Череп и Лолита. Формально у нас была и есть АТО. В реалии это был вооруженный конфликт, и вместо АТО нужно было вводить военное положение. И тогда бы вопросов не было бы.
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Так званого "громадянського конфлікту" ніколи не було - завжди було протистояння Народу проти Влади (будь-якої)! А війну розпочав Кремль за давно відпрацьованою совковою схемою - використовувати війська без опізнавальних знаків (так званих "іхтамнєти"), найманців та місцевий кримінал. Хоча саму операцію по окупації України )(уйло почав втілювати ще з часів 1-го Майдану і я думаю, що таких планів було декілька і Крим завжди був в преорітеті, як найголовніша ціль. Єдине мене дивує у всьому цьому - не вже спецслужби (у тч. ЦРУ) не знали про це заздалегіть і чому не зарубили все це ще на корню?
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На фоні італійців

Уявіть ситуацію, коли на виборах в Парламент 32% голосів набирає партія 5.10 з гаслами "отнять і подєліть", "гривня по 5,10".

І ще 18% голосів набирає партія Семенченка, яка може створити коаліцію з партією Януковича, якого звинувачують в хабарництві, зв'язках з мафією, згвалтуваннях і т.д. Партія Януковича набирає 14% голосів.

Оце 4-го березня таке вибрали італійці.
Українці в Римі пікетували парламент Італії з вимогою звільнити нацгвардійця Марківа - Цензор.НЕТ 4751
Ось тому Європа і слабка. Чи може/чи буде протистояти Балашов з Семенченком і Януковичем ймовірній зовнішній агресії? І яку модель держави вони збудують?

Я дуже часто критикую українське суспільство, але на фоні італійців, українці демонструють небачені темпи суспільного і особистісного розвитку.

П.С. Оскільки партія "5.10" не хоче вступати в перемовини з "олігархічними прихвостнями", то коаліцію, схоже, не сформують і керувати країною, ймовірно буде діючий уряд.
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https://510.ua/program/

здесь написана программа партии 5.10-и вам бы следовало ее прочитать для обьективности суждений своих.
думается,с Балашова был бы премьер получше,чем нынешний продавец исподнего.
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мну, ингерманландца, рождённого в ньюроркском бецирке, сталиноланда, уже были почти убедили, шо все дороги опоздавших в последний вагон, ведут в польску, котра еще не згинэла. и тутачки - опа на!, таки то и по классике жанра, - таки то и в рим))
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что мадяры, что макаронники всю свою нелепую историю играют на стороне мрази и мерзавцев, вторая мировая ничему не научила...
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Сотні тисяч в Італії - а під стінами кілька чоловік....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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