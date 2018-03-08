 Украинцы в Риме пикетировали парламент Италии с требованием освободить нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, участники манифестации призвали политиков, дипломатов и правоохранительных органов обратить особое внимание и пересмотреть "дело Маркива", чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.
Среди участников акции была Оксана Максимчук, мать арестованного солдата, которая живет в Италии. "Я ожидаю сейчас честного расследования, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, нужно ехать в Украину", - сказала она.
Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий призвал и местную прессу более пристально изучить дело и подавать объективную правдивую информацию о ходе расследования и событиях в Украине. Ведь после ареста украинца большинство итальянских медиа без суда и следствия назвали Маркива "убийцей итальянского журналиста".
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.
Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.
Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.
16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.
а чего не по-итальянски пишешь?
Уявіть ситуацію, коли на виборах в Парламент 32% голосів набирає партія 5.10 з гаслами "отнять і подєліть", "гривня по 5,10".
І ще 18% голосів набирає партія Семенченка, яка може створити коаліцію з партією Януковича, якого звинувачують в хабарництві, зв'язках з мафією, згвалтуваннях і т.д. Партія Януковича набирає 14% голосів.
Оце 4-го березня таке вибрали італійці.
Ось тому Європа і слабка. Чи може/чи буде протистояти Балашов з Семенченком і Януковичем ймовірній зовнішній агресії? І яку модель держави вони збудують?
Я дуже часто критикую українське суспільство, але на фоні італійців, українці демонструють небачені темпи суспільного і особистісного розвитку.
П.С. Оскільки партія "5.10" не хоче вступати в перемовини з "олігархічними прихвостнями", то коаліцію, схоже, не сформують і керувати країною, ймовірно буде діючий уряд.
здесь написана программа партии 5.10-и вам бы следовало ее прочитать для обьективности суждений своих.
думается,с Балашова был бы премьер получше,чем нынешний продавец исподнего.