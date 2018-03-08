 Двое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости об этом сообщает полиция Кировоградской области.
Выстрел услышал другой мужчина и обратился в полицию.
Как только подозреваемые увидели полицейских, сразу сели в машину и прибегли к бегству, началось преследование.
На перекрестке улицы Сумской и переулка Верхнего Веселого патрульные догнали машину, мужчин задержали.
Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.
"В момент совершения преступления, экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты", - отмечают патрульные.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства этого события.
хорошо что хоть продавца не угробили, но и ограбление серьёзное нарушение
но вроде как в украинской культуре, этнике, такой манеры завязывать платок не було, про "солоху" такие платочки завязываемые спереди говорят что придумано вроде было в Америке, стиль пин-ап, тогда немного странно как цензура пропустила это в фильме..
но так завязывали всегда
а вот откуда оно пошло, я уже написала же
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!
(с) Жеглов
а надо было в расстреле на месте революционной тройкой ?
Рядовой бытовой случай, который должны пресекать право охранители. За это они и зарплату получают.
http://expres.ua/news/2018/03/08/286854-vodiy-rushnyceyu-postavyv-misce-avtohama