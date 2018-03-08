 Двое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Выстрел услышал другой мужчина и обратился в полицию.

Как только подозреваемые увидели полицейских, сразу сели в машину и прибегли к бегству, началось преследование.

На перекрестке улицы Сумской и переулка Верхнего Веселого патрульные догнали машину, мужчин задержали.

Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

"В момент совершения преступления, экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты", - отмечают патрульные.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства этого события.

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