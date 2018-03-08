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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (337) ограбление (1101) цветы (42)

 Двое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО

8 марта в Кропивницком двое мужчин подъехали к продавцу цветов и приказали ему положить в салон авто ящик с цветами, а вместо того, чтобы рассчитаться за товар, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону продавца.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Выстрел услышал другой мужчина и обратился в полицию.

Как только подозреваемые увидели полицейских, сразу сели в машину и прибегли к бегству, началось преследование.

На перекрестке улицы Сумской и переулка Верхнего Веселого патрульные догнали машину, мужчин задержали.

Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

"В момент совершения преступления, экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты", - отмечают патрульные.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства этого события.

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Двое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция 01
Двое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054618
 
 
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От які сильні бажання у чоловіків, що хочуть привітати жінок!
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говорила ж будут пьянствовать и как следствие дуреть
хорошо что хоть продавца не угробили, но и ограбление серьёзное нарушение
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ты тоже за отмену праздника 8 марты ?
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но вроде как в украинской культуре, этнике, такой манеры завязывать платок не було, про "солоху" такие платочки завязываемые спереди говорят что придумано вроде было в Америке, стиль пин-ап, тогда немного странно как цензура пропустила это в фильме..
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скорее всего это произошло в разных уголках мира когда разные женщины абсолютно между собой не знакомые просто чтобы подобрать сзади волосы да и так удобнее завязывать, при какой-то работе или просто так захотелось повязали платок таким образом
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не было*
но так завязывали всегда
а вот откуда оно пошло, я уже написала же
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как будто такое не возможно на любой другой праздник)
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Конечно серьезное. Под ночной домашний арест.
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Вот если бы на мирный митинг вышли, то тогда да, сизо без залога, как в Одессе было с Демьяном Ганулом после протестов в Горсаду. Или под залог тысяч так в 600, как со Стерненко там же. А тут... Ну зачем? А если денег дадут, так и вообще вопросы отпадут... В любом случае, это не патриоты, не атошники, не активисты, не общественники, не протестующие против нашего продажного правительства, не требующие прекратить беспредел. Т.е. налицо смягчающие обстоятельства. Люди, может, пошутить хотели.
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Гуманно. А могли бы и гранату кинуть.
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так не из бригады Гришина же
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Порохобот, відірвись від методички і читай трохи новини - дізнаєшся хто в машини СБУ гранатами кидається.
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Теперь на зоне их лет 10 будут 8го марта поздравлять!
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Почему? Ночной домашний арест. Или грабители цветочного магазина чем то хуже чем сынок нардепа Попова?
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Який гарний подарунок дружині і тещі... Правда, з затримкою... На час слідства...
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Так може їхня відсидка років на п'ять і стане найкращим подарунком дружині і тещі. Двоє чоловіків невдало намагалися пограбувати продавця квітів у Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4685
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У деяких жінок логіка - це відсутність якої-завгодно логіки... Ще, коли жив у Росії, якось з товаришем влаштували "гулянку" з приводу закриття сезону полювання на зайця... Вимочив зайця, приготував по своєму, фірмовому". Тільки сіли, по чарці випили та взялись за зайця, прибігає сусідка, трошки "під мухою": "Помогите, меня муж бьёт!" Кажу їй: "Наташка, да вы с ним по три раза в день скандалите, а потом миритесь...Разбирайтесь сами...". Володі стало її жаль. Хоч я його і відговорював, пішов разбираться. Ну, і я за ним, не кидать же... Прийшли. Воно, п"яне, уже за дітей принялось. Скрутили, звязали. Сказали бабі, щоби міліцію викликала - не залишать же його так... Ця ідіотка пішла, подзвонила "ментам" : "Приезжайте, сосед с другом своим пришли в квартиру, мужа побили и связали...". Ніч провели у "ментовці"... Добре, що вранці товариш прийшов, "опер",пояснив йому ситуацию, випустили...
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Совершенно стандартная история. Володя дурачок. Да и зачем, взагали, разбираться, почему нельзя сразу вызвать мусоров, пусть и разбираются?
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и есть такое подозрение, что цветочки эти из Нидерланлов...
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задержаны.
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!
(с) Жеглов
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в задержании.

а надо было в расстреле на месте революционной тройкой ?
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На Коррі в коментах дурдом, звідки там стільки мордви ?
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от владельца Курченко
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Бычьё быкует.
Рядовой бытовой случай, который должны пресекать право охранители. За это они и зарплату получают.
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Могли бы и все цветы забрать,а продавца расстрелять из пулемета.
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Блин ну не было денег у мужиков а цветы женам подарить надо.
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Квіти їм не потрібні, вони вимагають права.
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Я уже писал, что вчера, в Мариуполе, было просто Очень Много Патрулей Нацгвардии. Что удивило, так это то, что рожки были примкнуты, к автоматам. Обычно- не так. И, обычно- в глаза не бросаются. А вчера... ну, вы поняли. Так вот: я вам всем желаю столько же. По честному. Бо в результате, у нас- без всяких происшествий. А шо в остальной Украине- можете на УКРНЕТе прочитать. В разделе- Подii...
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Наверно произвел что то похожее на выстрел из предмета похожего на пистолет?
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Якийсь дурдом, не то шо в нас, цілий день болгарки, бетонозмішувачі, станки працюють, сокири гупають,сьогодні перші бджоли прилетіли, а десь життя вирує. Двоє чоловіків невдало намагалися пограбувати продавця квітів у Кропивницькому, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 92
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Пчелы??? Прилетели??? Уже??? Во, дела. У нас- не холодно, но о челах пока речи нет. И весну не особо видно. И вааааще! Я никак не доберусь до гаража. Что раздражает. Не только меня, а и жену уже. Единственная отмазка- шо электросамокат новый, по такой погоде- никак не использовать... Сижу вот... прокручиваю вхолостую, на табуретке... И мечтаю, как я на этом дрючке буду БМВ всякие делать, со старта. А ведь буду. Непременно.
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Було +10 і сонце, і да, бджілки вже є, хоча ще де не де сніг лежить.
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Навіть змушений був їм старе повидло відкрити і покласти на дерево.
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Ничего себе! Не, у нас пока похуже. +2+3 днем. И ни единого проблеска солнышка. И воды- реки. Для электросамоката- Смерть.
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Несподівано малувато для вас, у нас ось " 3 часа назад на метеостанции было +8.7 °", додай ще сонечко, і так на 4 найближчі дні, через тиждень піде в'язка абрикосу.
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Ну и славно. Наверное, у нас грянет сразу. То есть- даже жарко. Так бывает. Сразу девочки нарисовываются, в шортиках. Хе-хе... У меня отмазка была, перед женой, что на этом волшебном самокате- максимум 100 веса рейдера... На моём- 180.
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Кожен викручується, як може. Може, в них просто грошей на квіти не було. І клумбу не обнесеш, бо ж сніги, морози.. А привітати дружину треба..
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Навіщо взагалі такі праздники відзначати,коли його відзначають кацапи,просто не розумію.Так ми ще довго не відійдем від совка.
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Doctor Solt Кохати потрібно кожен день свою жінку,непотрібно спеціально вигадувати якісь дати.Кацапам цього не зрозуміти,бо в них баби а не жінки.
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Я тоже про это, можно любить, не смотря ни на что..
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Вже й предмети схожі на пістолет почали стріляти.
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"Джентельмены удачи"..."украл, выпил, в тюрьму".
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"Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом".

http://expres.ua/news/2018/03/08/286854-vodiy-rushnyceyu-postavyv-misce-avtohama
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое мужчин неудачно пытались ограбить продавца цветов в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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