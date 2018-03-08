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Все про:Киев (15499) марш (447) нападение (1439) феминизм (20)

 Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения. ФОТО

По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападений после окончания Марша за права женщин в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Громадське".

По словам организатора акции Елена Шевченко, одно из нападений произошло возле Бессарабской площади у здания озле Киевской городской государственной администрации, где и закончилась акция.

"Напали после окончания акции. Известно сейчас про минимум пять человек. Пока собираем информацию", - рассказала Шевченко.

Сама же она прибыла в отделение полиции - по ее словам, на нее составляют административный протокол.

"Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела", - сказала Шевченко.

Отметим, речь может идти об этом плакате.

Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах на активиста ОО "Стоп коррупции" Аирини напали неизвестные

Также одна из участниц Марша опубликовала в соцсети фотографию, на которой ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил.

Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения 02

Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.

Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения 03

Организаторы призвали тех, кто пострадал после акции, звонить на горячую линию.

Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения 04


Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш "Oh my March!" за права женщин: "Давай разом мити посуд!" и "Справжні Національні Дружини". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/p3054606
 
 
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Коли обливають зеленкою то це виглядає зовсім інакше, а тут якийсь самостріл.
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Помню в молодости, одна толстая, некрасивая женщина, рассказывала (можно сказать орала, чтобы все слышали) соседке через забор, что её в парке хотели изнасиловать... как же она этим гордилась...
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Кто организовал это скотство? Зачем срывать мероприятие за права женщин? Это власть организовывает беспредел на митингах? ЖАХ.
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Не удивлюсь, если те же организаторы проплатили зеленку. Теперь будет шумиха, скандал и выделение бабла киевской ячейке "для борьбы за права женщин". Все это я предсказывал с утра в комментах на этом сайте.
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Если кто-то громко плачет,
довыделовался, значит !
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+100500. А вообще, странно, шо не изнасиловали проклятые мужские шовинистические свиньи бедных борчих за права угнетенных женщин при нападении. Оно, в Ужгороде на краску не пожлобились.
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Смотреть всем! От такий наш президент Порошенко!
https://www.youtube.com/watch?v=siEI72_eM1w

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а говорят, что "порох" не пьет. Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения - Цензор.НЕТ 8783
а в стекляной колбе перед ним прозрачный морковный сок
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та це повна фігня і її давно тягають по ю-тюб-у.
насправді, Порошенка в цьому роліку виступає, як нормальний мужик, якого довели до мату.
він свариться на фальшивого цього бородатого, як видає себе за богомольця, навіть забув як його фаміліє.
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Здається ,до чого тут порошенко? І тут якийсь дятел його приліпив
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А , так це той що : "правосла..на су...а ", чи як його там звуть...
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Кто это парашенка послал? Да он истеричка оказывается)
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6 чоловік з опозиції?... газовий балкон?.. Вони хоч розуміють про що пишуть?
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а Фаворит - это государственная лотерея. И согласно статьи 1 приведенного, Вами, Закона, "до азартних ігор не відносяться: організація та проведення лотерей; Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 2806 Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 9452
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Вітаю всіх наших дорогих жінок. Але зеленькою явно сама себе мазнула-чи подругу попросила. Дуже делікатно і акуратненько так плямки наносили.... Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения - Цензор.НЕТ 9002
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Скоріше це самопіар в надії, що її побачать👧
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Судячи з теми плакату(на фото) ,на само піар не схоже. Таки тягне самоваром із-за "поребріка". Завтра в "новостях"на первом , покажуть , як "бандерівці" жінок "обижают"...
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А почему сразу нацики напали,а не комми например? Уже повесили ярлык? Спалились,тупые шкуры и кацапские провокаторши.😊
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Очередной генерал обвиняется в коррупции: государство "кинули" на миллионы евро
Начальник войск связи генерал Рапко погорел на "турецком контракте"
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Дайте джерело інформації . Посмакувати хочеться.
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Да у кого на таких *красавиц* поднялся... рука напасть? Может просто к вечеру они на окружную места занимать пошли
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не оскорбляй жриц любви, до них они ни какого отношения не имеют
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За той плакат з голос жінкою та Тризубом їм ще мало дали!
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старим дядькам голих жінок не зрозуміти Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 604
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Ни кто на вас не нападал, все заняты поздравлениями своих женщин, а до вас дел ни кого нет
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Вот им обидно и стало - они и обмазали друг-дружку зелёнкой.
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понятное дело, если не обращают внимание, то хоть инсценировку надо сделать для журналистов, хотя бы им фото сделают.
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Таки да, як кажуть в Одесі, покажуть картинку в "новостях" вранці за "поребриком".
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Показывают по 112 участниц этого митинга. Одни студентки - первокурсницы. 100% незамужние. Может их папка ремнем бьет . И самое интересное среди митингующих женщин, бородатые вьюноши в капюшонах. Хорошо хоть на акцию Фемен не пришли Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения - Цензор.НЕТ 6620
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Нифига себе- газовым балКоном в глаза пшикнули. Где купить такой?
Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения - Цензор.НЕТ 2965
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Cами же себе на морду зеленку и вылили.
Чтобы потом верещать - вот нас действительно притесняет это неотесанное мужичьё!
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"По словам организатора акции Елена Шевченко..."
Елена Шевченко - главная лесбиянка в Украине. Пусть объяснит, что означает их плакат с обнаженной женщиной с воткнутым в нее трезубом.
Слово "нацики" в ее исполнении говорит о ней самой очень красноречиво.

Источник: https://censor.net.ua/p3054606
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Неужто на деньги Кремля за права ЛГБТ боролись в Украине?! Афигеть!
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Не знаю, есть ли в деятельности лесби Елены Шевченко деньги Кремля, но то, что ее волнуют исключительно проблемы ей подобных, это факт. Для нее не существует войны с россией.
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Не, ну картинка с гербом Украины, воткнутым в зад, на определенные мысли относительно ее убеждений наводит.
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Например, шо украинские "нацики" не дают ее ЛГБТ квиточке квітнути. Отсель и негатив к гербу.
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Никто не ломится к ней в дом, за дверью своего дома она абсолютно спокойно может выращивать свои кактусы Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 8208 .
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А чего в самой новости нет этой фотки? Мне нравится плакатик. Двусмысленный такой в наших политреалиях.
Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения - Цензор.НЕТ 6557
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"Утекай в подворотне нас ждет маньяк
Хочет нас посадить на крючок
Красавицы уже лишились своих чар"
афтар ещё тот Тролль!
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А чо у нее с носом? Ноздри какие-то совсем не пропорциональные.
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Плакат згорнути трубочкою і швидкими, впевненими рухами...
Ну, Ви зрозуміли.
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Андруша, гутарь зі своїм другом Льоньою.
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Похоже, была эпичная битва на газовых балончиках. Борцунов с борцухами.
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Облили зеленкой... Серьезно???
Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 2385

Нади мля две разницы...
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Всі росіяни- ублюдки. Ви ж це хотіли сказати?
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маразм страна митингов у нас что шариат..показуха и политика цирк
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"Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха"


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Мабуть якісь проросійські провокатори.
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Так і є. Ще й перекладачем скористатись не навчились добре . По цьому сліду й виявляємо.
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Никто их не бил, а плакат с голой бабой отбирали «Национальное сопротивление» и «Традиции и порядок», есть видео.
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Вешалка на плакате - это для абортов,видимо. Жестяк. Трезубец им в попу.
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Из-под феминистких маршей свисают пейсы каббалистов.
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Геев не трогали,летом парадом шли,женщины помешали.Дело рук,молодых,проплаченных и бестолковых.
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Европа на такие "акции" каждый год выделяет деньги, все эти "ущемленные" присутствуют на всех подобных акциях и что бы не лишиться финансирования им нужен "резонанс" вот и инсценируют всякие нападения и придумывают "противников" их деятельности. В общем еще одни паразиты безидейные. Они как неуловимый Джо, его никто не может поймать, потому что они никому не нужен.
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Они эти "нападения" документируют и подшивают потом к делам на получение политического убежища, как случаи "преследования за (ЛГБТ) убеждения". Практически беспроигрышный вариант получения политического убежища и вида на жительства, если с умом обыграть, да еще и на западные гранты, бо дюже полюбляют на Западе угнетенных ЛГБТ защищать до последнего живого натурала.
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Та вони більше на "готів" схожі, а не на жінок...
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Якби цицьки показували,то й нічого не сталося б.
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Що значить той плакат? Чому там державний герб? Проти чого та курка протестує? Що значить "нацики"? Зупинити насилля над жінками, благородна справа. Але це інше. Шоу. Для кого, дізнаємось з вереску ввечері.
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Якби цицьки показували,то й нічого не сталося б.
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Удар по яйцам гараздо эффективнее баллончика.
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От такі вони, поздоровлення від блюстітєлів традіционних ценнастій руцкава міра Кілька учасників Маршу за права жінок у Києві заявили про напад після його закінчення - Цензор.НЕТ 4871
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Якось дуже акуратно облили... щоб курточку не запачкать.
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Так, більш схоже на еякуляцію перезбудженого зеленого чоловічка 😂
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Пиарятся, обезьянки. Такое впечатление, что Украина превратилась в сплошной театр - все делается на камеры и для камер.
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Да - за это бабло платят. А потом борцы за феменизм в Европу свалят, так как здесь их якобы политически преследуют..
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Виктор Трегубов

16:00 08.03.2018
С днём непонятно чего!
А дорогая редакция поздравляет вас с днём... Возможного переосмысления. Мы надеемся

Мы счастливые люди.
Могли бы быть, как все. Жить себе спокойно, размеренно, пресно. От занятия до занятия, от пьянки до пьянки, от концерта до концерта и от получки до получки. Как предки жили от урожая к урожаю и от набега к набегу. Жизнь была бы расписана по календарю, и взглянув на любой его день, ты бы примерно, плюс-минус, знал, чем будешь в этот день заниматься. Понедельник? Значит, пахать. Праздник? Значит, бухать. Всё вроде ясно.
А сейчас ничего не ясно.

 В эпоху перемен
Подлая эпоха подарила нам царский и одновременно садистский подарок: лишила многих из нас самой возможности жизнь прожить, как нормальные обыватели - не задумываясь, плывя по течению, не реагируя на внешние раздражители. Даже если ты по жизни ровный цивил. Всё равно не факт, что получится.
У нас тут - снаружи и внутри - разваливается УССР и начинается Украина. И каждое культурное, географическое и календарное явление переосмысливается. И нас, брыкающихся и бурчащих, затягивает в этот поток осмыслений и рефлексий. Новая военная форма. Новые названия улиц, остановок, даже областных центров.
И новые праздники, да. Вот сегодня у нас что? День слабой и нежной женщины? День борьбы феминисток за свои права? День весны? День землянина с вагиной? Заменить его на День матери? Или вообще отменить? Нужны ли вообще праздники в честь формы гениталий и хромосомного набора?
Недавно было 23 февраля. Не знаю, как вокруг вас, а вокруг меня этот праздник был очень даже заметен: многие мужчины обещали дать в глаз тем, кто рискнёт здоровьем их поздравить. В конце я не выдержал и начал огрызаться: мол, ребята, если вы хотите, чтобы этот праздник забыли, не надо так громко рассказывать, как вы его НЕ отмечаете.
А 14 октября - Покрова и День Защитника. Можно ли на него поздравлять всех носителей мужской половой шишки - или всё же только тех, кто где-то служил? Спорим. Ругаемся.
А Рождество? Когда праздновать Рождество? Старый или новый стиль? Сложный богословско-календарный спор!
Все эти споры очень, очень утомляют.
Потому что заставляют рефлексировать. Осмысливать. Думать головой.

 Это больно
Думать головой вообще утомительно, энергозатратно с точки зрения физиологии и забирает уйму времени. Неудивительно, что большинство людей стараются этого избегать.
За право не думать, не переосмысливать, просто следовать колее многие готовы отдать жизнь. Весь советский консерватизм - включая тот, что толкнул множество отечественных и запоребриковых остолопов на вступление в «ополчение Донбасса» - упирается в эту концепцию.
Они как бы кричат - «Оставьте мне мою улицу 19-го партсъезда!
Не потому, что мне дорог 19-й партсъезд. Строго говоря, я в рот… понятия не имею, что там на нём было. А потому что вы посягаете на моё право не думать, не рефлексировать, не выходить из колеи. Я так привык - а вы заставляете меня менять свои привычки. И, сволочи, спорить с вами - это же всё равно думать! Чтобы оппонировать вам, я должен лезть выяснять, что то был за партсъезд, и рассказывать, почему он мне дорог! Я всё равно должен мыслить!
А идите вы в пень. Я лучше скажу, что вы бандеры, и возьму автомат!»
Зайдите на любой городской форум, где обсуждаются переименования географических объектов. В комментариях в части «против» вы увидите множество людей с очень странными аргументами:
- Ой, да лучше бы заводы строили!
- Они на этом переименовании деньги попилят!
- Ой, да всё равно никто не будет её так называть!
Эти люди прекрасно понимают, что эти аргументы - пустой трёп. Что невозможно попилить денег на переименовании, например, троллейбусной остановки. Просто потому, что она стоит копейки - заменить пару табличек. Тут не попилишь. Критики, в принципе, в курсе.
Просто у них ПЕЧЁТ. Печёт от того, что им придётся переосмысливать даже такую мелочь. Печёт от необходимости рефлексировать. Запоминать новое название - и, возможно, связанную с ним историю.
Думать головой. Изменяться. Эволюционировать.
Злое время, хорошее время
Это настолько больно, что тысячи предпочли бы остаться в муляже совка - страны-монастыря, где всё уже давно за тебя решено, расчерчено и размечено памятниками Ленина на площадях Ленина - ну или, в качестве изыска, Октябрьской Революции.
- Я на Новый год буду смотреть «Иронию судьбы»! - кричат они.
В сороковый раз. Зная реплики до интонаций.
- Для меня эта улица всегда останется улицей Ленина!
На самом деле уже через полгода будет называть новым названием.
Нам бы поблагодарить Бога или эволюцию - или обоих сразу - за то, что задали нам необходимость осмысливать. Поставили нас в ситуацию, когда этого уже не избежать. Когда приходится думать, что значит тот или иной элемент военной формы, а не просто таскать её потому, что таскали три поколения до тебя. Когда приходится решать, что значит тот или иной праздник, нужен ли он тебе и стране, а не просто отмечать его, потому что «так у нас завсегда заведено». Когда жизнь становится осмысленной, оспоренной, отрефлексированной, когда за каждым её днем - твоё собственное решение, отношение, мысль. Когда страна, календарь, городская топонимика - это если не часть твоего труда, то хотя бы часть твоих усилий по осмыслению.
Это - благо.
А пока с днём вас! Чего именно - ещё определимся.
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Да Европе такое и не снилось.демократия и свобода во всей красе. Мне пох есть праздник или нет жену поздравил с 8 марта, женщин здесь на сайте тоже поздравляю, со всеми взглядами, просто видел сегодня и тех кому что то подарили и как они святились от радости и тех кто смотрел и у них в глазах была тоска. Так что местным женщинам, девушкам 💘 с вашим днём😀
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Это ж те "патриоты", которых нельзя на колени ставить при аресте, отметились?

С полицией у них чего-то не так все храбро и лихо.
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Спробували би вони у Польщі герб до голой сраки притулити ...
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Сраное леваческое дерьмо. Человеческие отбросы.
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"Я этого плаката не видела" Я -нет я и хата не моя ))) Ох уж эти провокаторши..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНесколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения. ФОТО
 
 
 
 
 
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