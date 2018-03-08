 Несколько участников Марша за права женщин в Киеве заявили о нападении после его завершения. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Громадське".

По словам организатора акции Елена Шевченко, одно из нападений произошло возле Бессарабской площади у здания озле Киевской городской государственной администрации, где и закончилась акция.



"Напали после окончания акции. Известно сейчас про минимум пять человек. Пока собираем информацию", - рассказала Шевченко.



Сама же она прибыла в отделение полиции - по ее словам, на нее составляют административный протокол.



"Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела", - сказала Шевченко.

Отметим, речь может идти об этом плакате.

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Также одна из участниц Марша опубликовала в соцсети фотографию, на которой ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил.

Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.

Организаторы призвали тех, кто пострадал после акции, звонить на горячую линию.









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