 "План Маршалла" для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс. ФОТОрепортаж

Об этом во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием заявил депутат Сеймаса Литовской Республики, бывший Премьер-министр Литовской Республики Андрюс Кубилюс, который является одним из инициаторов этого "плана Маршалла", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, как отмечается в сообщении, во время встречи стороны обсудили перспективы Европейского плана для Украины – финансового плана для экономического развития и поддержки реформ в Украине.

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По словам Кубилюса, Европейский план для Украины – вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован.

"Парламентарии и чиновники Украины и Литвы прилагают все усилия, чтобы этот план был презентован и обсужден лидерами стран Большой семерки уже во время очередного саммита G7 летом 2018 года", - отметил Кубилюс.

В свою очередь Парубий проинформировал Кубилюса о том, что Верховная Рада совместно с Кабинетом министров разработали "дорожную карту" из 57 законопроектов в сфере европейской интеграции Украины и, прежде всего, относительно выполнения условий Соглашения об ассоциации. А также на рассмотрении парламента находится пакет из 35 законопроектов, которые призваны укрепить экономику и улучшить инвестиционный климат в Украине, отметил он.

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Парубий также проинформировал об инициативе создания Межпарламентской ассамблеи Украины, Молдовы и Грузии. По его мнению, представители парламентов других стран Балто-Черноморского пояса, в том числе и Литвы, должны стать активными наблюдателями в этой Ассамблее.

"Ведь в условиях агрессивной политики путинской России задача всех стран Балто-Черноморского региона - лелеять единство, взаимоподдержку и создавать общий пояс успешных европейских государств на границе с Россией. Это будет достойный ответ на агрессивные попытки путинской России вмешаться во внутренние дела государств-соседей и вернуть их в сферу своего политического влияния", - отметил Председатель Верховной Рады.