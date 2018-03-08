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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21716) Литва (1195) Парубий (1556) план Маршалла (22) Кубилюс Андрюс (1)

 "План Маршалла" для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс. ФОТОрепортаж

Европейский план для Украины, которые еще называют "планом Маршалла" для Украины, может быть уже совсем скоро реализован.

Об этом во время встречи со спикером Верховной Рады Андреем Парубием заявил депутат Сеймаса Литовской Республики, бывший Премьер-министр Литовской Республики Андрюс Кубилюс, который является одним из инициаторов этого "плана Маршалла", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, как отмечается в сообщении, во время встречи стороны обсудили перспективы Европейского плана для Украины – финансового плана для экономического развития и поддержки реформ в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консервативная партия Канады призывает Трюдо присоединиться к "плану Маршалла" для Украины

По словам Кубилюса, Европейский план для Украины – вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован.

План Маршалла для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс 01

"Парламентарии и чиновники Украины и Литвы прилагают все усилия, чтобы этот план был презентован и обсужден лидерами стран Большой семерки уже во время очередного саммита G7 летом 2018 года", - отметил Кубилюс.

В свою очередь Парубий проинформировал Кубилюса о том, что Верховная Рада совместно с Кабинетом министров разработали "дорожную карту" из 57 законопроектов в сфере европейской интеграции Украины и, прежде всего, относительно выполнения условий Соглашения об ассоциации. А также на рассмотрении парламента находится пакет из 35 законопроектов, которые призваны укрепить экономику и улучшить инвестиционный климат в Украине, отметил он.

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План Маршалла для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс 02

Парубий также проинформировал об инициативе создания Межпарламентской ассамблеи Украины, Молдовы и Грузии. По его мнению, представители парламентов других стран Балто-Черноморского пояса, в том числе и Литвы, должны стать активными наблюдателями в этой Ассамблее.

"Ведь в условиях агрессивной политики путинской России задача всех стран Балто-Черноморского региона - лелеять единство, взаимоподдержку и создавать общий пояс успешных европейских государств на границе с Россией. Это будет достойный ответ на агрессивные попытки путинской России вмешаться во внутренние дела государств-соседей и вернуть их в сферу своего политического влияния", - отметил Председатель Верховной Рады.

План Маршалла для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс 03

Источник: https://censor.net.ua/p3054570
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Для этого не готов Порошенко! Не хочет независимых судов...
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Кто он такой ? Что готов или нет к развитию страны.Значит пошел вон с припляской.
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лучший план Маршалла для Украины - это тотальнейший контроль за имуществом наших олигархов по всему миру.
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Згідно вашим кремлівським кураторам від нього нього не залежить, бо він вашингтонська маріонетка. Так що всі питання до Дяді Сема
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Лолита работает на пендосов? "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс - Цензор.НЕТ 968
хуцпа высшей категории "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс - Цензор.НЕТ 968
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Только через политический труп Барыги
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Как это кто?! Демократически безальтернативно избранный лучший со времен Богдана Хмельницкого незаменимый всенародно любимый президент мира! А вы против волеизъявления 54,7% граждан Украины? А не агент ли вы Кремля?
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И ещё раскачивает яхту Косюка...явно рука Мацквы!
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при чому тут Порошенко? а ті судді, які прийшли в судову систему з 1995 по 2014 готові?
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Действительно,все реально. Но ! Олигархи и бывшие регионалы,направляемые расией будут делать противодействия и создавать препятствия. Поэтому,чтобы не толочь воду в ступе и не раздражать Запад( его терпение не безгранично),нужно ликвидировать вышеназванные группировки.
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Хорошо быть эксом. Хоть экс-премьером, хоть экс-президентом. Можно нести любую чушь. вот этот- экс-премьер. Он- несет чушь. Ну, а шо за околесицу несут наши экс-президенты, я просто вспоминать не желаю. Да так уверенно несут! Просто противно.
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Samy ploxoj premjer Litve skolko tam ix bylo .Samy nepopuliarny tak skazat "План Маршалла" для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 3678
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Охотно верю. Не каждого политика можно попросить о том, чтобы он, откровенно и нагло гнал дезу, в эфир. Этот- согласился.
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On ocen ne populiarny Litve.Da pogovoryt on mozet pro vse temy,na vyborax uze ego nikto nevybyrajet proigryvajet bez sansov liubomu kandidatu,tolko po partijnomu spisku proxodit
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Спасибочки. Избавили от необходимости ГУГЛить.
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Що, сумуєш за блазнем Саакашвіли? Не сумуй, є ще жінка з бородою, є мінетчиця Богуцька...
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болезнь не отступает? ну что же ты убогое порохожопное мелешь!?
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Эти ребята поменяли свою ориентацию и цуже напоминают женщину из немецких фильмов для взрослых.
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Сосед по палате Люцифера?Лобзайтесь дальше и не забудьте подарочками обменяться. ваш же праздник и Ляшка!
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Ты уже вроде писал по два слова в предложении.Опять начал деградировать?Хвост еще не начал расти?
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Первый пункт плана Маршала для Украины-"Власти перестать воровать" не оставляет надежд на его быстрое выполнение
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Хм. Это конечно хорошо. Но только не с этой воровитой властью под патронатом Офшоренко-Мальдивского и его коррумпированной ОПГ.
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То є так. НАБУ працює 25 годин на добу. А детективи під прикриттям навіть без відпусток.
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Да нет уж...это Луцыфер-Сейшельский по 50 часов в сутки и сзарплатой 324 тысячи за январь...клипы рекламные о ГПУ снимает и ТВ запускает...А потом...И кто же это наделал...Спасибо инкогнито друзякам ГПУ, тайные спонсоры.... "План Маршалла" для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 459
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За лютий мені нарахували 345 тисяч і премію 50 тис. за знання української мови.
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В Павловской каникулы? Ааааа. весеннее обострение! Ню...ню.....
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Пока будет опасность войны, никакие "маршалы"
в Украине не появятся .
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Тобто ти будеш ще півтори роки терпіти знущання? І 18 березня не підеш на міхомайдан скидати владу?
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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после первого десятка посоженных друзей чаушеску можно будет начинать разговор о плане маршала....
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А если не дадут, куля в лоб так куля в лоб - Андрюс Кулявлобилюс.
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План маршала и бабло на восстоновление донбасса есть приз для следующего преза.
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Вот это заголовок, журналисты от Бога! "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс - Цензор.НЕТ 1841

"Парламентарии и чиновники Украины и Литвы прилагают все усилия, чтобы этот план был презентован и обсужден лидерами стран Большой семерки уже во время очередного саммита G7 летом 2018 года", - отметил Кубилюс."

То есть они только договорились, что собираются подать свой "план", чтобы он был обсуждён Да наши воры даже антикор. суд не могут создать, чтобы он работал без судей - миллионеров. "План Маршала" невозможен с этой властью.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"План Маршалла" для Украины вполне реален и может быть уже совсем скоро реализован, - экс-премьер Литвы Кубилюс. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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