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Все про:Киев (15499) обстрел (6625) рестораны (141)

 В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. ФОТОрепортаж

По предварительным данным пострадавших нет, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько расчетов ГосЧС.

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В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет.

От взрыва в доме вылетели стекла в окнах. 

 В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан 01
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан 02
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан 03.

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Источник: https://censor.net.ua/p3054561
 
 
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За це стояв Майдан!!!
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от як у тому місці підіймає градус напруги самовстановлений "десятинний монастир"
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Международный женский день - 8 марта. Праздник пьяной бухгалтерии 7 марта.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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