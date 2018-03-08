 В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. ФОТОрепортаж

В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.
Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько расчетов ГосЧС.
В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
По предварительным данным пострадавших нет.
От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.