 В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. ФОТОрепортаж

В ночь на четверг, 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Выстрел был совершен из гранатомета в помещение ресторана "Лео", возникло возгорание.

Выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько расчетов ГосЧС.

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В нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

По предварительным данным пострадавших нет.

От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.





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