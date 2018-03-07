 Старший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Взятка в размере 10 тыс грн предназначалась за возвращение военного билета, содействие в освобождении от военной службы и неосуществлении доклада об отсутствии гражданина на службе при оформлении документов на увольнение.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении старшему прапорщику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.
Трахальщик мозга за возвращение военного билета, содействие в освобождении от военной службы и неосуществлении доклада об отсутствии гражданина на службе при оформлении документов на увольнение?