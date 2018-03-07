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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Старший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Военной прокуратурой Ивано-Франковского гарнизона совместно с полицией задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды старшим пункта постоянной дислокации одной из воинских частей .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Взятка в размере 10 тыс грн предназначалась за возвращение военного билета, содействие в освобождении от военной службы и неосуществлении доклада об отсутствии гражданина на службе при оформлении документов на увольнение.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Старший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

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Старший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02

Сейчас решается вопрос об объявлении старшему прапорщику о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

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Источник: https://censor.net.ua/p3054522
 
 
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А как прапорщик будет называться по украински?
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переведи сайт на Украинский язык и прочитаешь .
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Старший прапорщик. Это у кацапов старший флаговщик
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Господи. когда уже наши правохранители начнут просто служить стране, а не зарабатывать на её бедах ??????
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А так же как и чиновники. Подняли зарплаты до 100 тыШШ, а они все равно воруют.
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...при отсутствии гражданина на службе. Это еще что?
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Это его нет военнослужащего, но он (прапорюга) докладывает, что незаконно отсутствующих в подразделении нету) скорее всего, на недельку домой уехать кто то хотел и это стоит - 10 000, может и что то другое но смыл комбинации я думаю Вы поняли)
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Старший кто?

Трахальщик мозга за возвращение военного билета, содействие в освобождении от военной службы и неосуществлении доклада об отсутствии гражданина на службе при оформлении документов на увольнение?


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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтарший прапорщик задержан на Прикарпатье при получении 10 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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