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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО

Прокуратура совместно с Нацполицией уличила во взяточничестве двух должностных лиц Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в городе Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Руководитель одного из управлений и заместитель начальника отдела Госпродпотребслужбы в г. Киеве требовали от представителя столичного предприятия 1 тыс долларов за содействие в получении документов на размещение наружной рекламы.

Фигурантов производства задержали сразу после получения ими денежных средств в сумме 27 тыс грн на парковке возле одного из столичных торговых центров.

Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ФГИ задержан на Ривненщине при получении 2,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура 02

В настоящее время чиновникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 369 УК Украины.

Смотрите: Председатель сельсовета задержан на Волыни при получении 38 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3054515
 
 
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От чудеса ,каждый день задерживают кучу народа,но НИКТО не сидит ,такая себе ЕвроФиш-поймал-отпусти !!! Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6052
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Понасоздают корупционных органов, потом с ними борются.
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Задерживают, задерживают а когда будут расстреливать?
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Мне вот странно. Мне попадаются какие-то неправильные взяточники, в этом году. Обращаюсь, по объявлению: мне нужен электросамокат такой-то модели, цену на который вы номинировали 1400 долларов. Продайте! Не, говорит потенциальный взяточник. Там, в объявлении- не та модель. Есть- лучше! Которая стоит 1600 долларов. Вот фотка и его ТТД. Я- немедленно соглашаюсь, бо реально классный девайс! Говорю: Отправляйте, Новой Почтой. Оплата- при получении. Ответ мне: НЕ! Я ошибся в порядке цифр. И этот волшебный девайс стоит 1800 долларов. Твою мать! Этот придурок думал что от меня легко отвертеться. А вот и хрена! Отлично, говорю я! Отправляйте, за 1800 долларов. Шо вы думаете? Я купил, почти такой же, за 1350, но в другом месте. А эта сволочь- так и не отзывается. И телефон- вне зоны доступа. И я вот думаю: А Шо Это Было???
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Может у него с батарейками проблема ? Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6369
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Та можэ... Тока я реально не въехал. Вот- покупатель... он согласен со всем номинированным. Покупателю, вдруг- выдвигаются практически неприемлемые условия, с которыми покупатель соглашается. А продавец, вдруг исчезает в подсобке... И его более нет. Как-то раздражает, неадекватностью. Верно?
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Может за 1999 долларов 99 центов ему было уже стыдно предлагать?
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А-а-а-а... Так там присутствовало понятие стыда, вы полагаете??? Это- вряд ли.
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Сколько можно смотреть эту спортивную рыбалку!!! Когда вы будете писать, что сегодня приговорено к 12 годам с конфискацией всего имущества 3, 5, 3 , 6...... коррупционеров, воров и врагов государства приговор окончательный и обжалованию не подлежит!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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