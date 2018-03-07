 Двое чиновников Госпродпотребслужбы задержаны в Киеве при получении 27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Руководитель одного из управлений и заместитель начальника отдела Госпродпотребслужбы в г. Киеве требовали от представителя столичного предприятия 1 тыс долларов за содействие в получении документов на размещение наружной рекламы.
Фигурантов производства задержали сразу после получения ими денежных средств в сумме 27 тыс грн на парковке возле одного из столичных торговых центров.
В настоящее время чиновникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 369 УК Украины.
27 тыс. грн., - прокуратура. ФОТО