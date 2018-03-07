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 Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России". ФОТОфакт

Так называемый депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, который был "избран" от оккупированного Крыма утверждает, что кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак была на полуострове после оккупации в апреле 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Козенко сообщил в Фейсбуке, комментируя заявления Собчак о намерении посетить полуостров с разрешения официального Киева с материковой Украины.

В качестве доказательства своих слов Козенко приводит совместный репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru".

Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его освобожденной территорией России 01

В этой статье указано, что Собчак и Красовский проведя в середине апреля три дня в оккупированном Крыму, который в статье назван "освобожденными территориями России", "встретились с соотечественниками и поговорили с ними о будущем Крыма".

"Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское разрешение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое", – прокомментировал Козенко.

По его мнению, заявляя о желании посетить Крым Собчак "не нужен результат выборов, не нужны голоса избирателей, ее интересуют только эпатажные медиаповоды".

Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его освобожденной территорией России 02

В Крыму Собчак встречалась с Поклонской

Судя по статье, Собчак и Красовский прилетели в оккупированный Крым в июле 2014 года прямым рейсом из Москвы.

"На следующее утро заспанные герои приземлились в русском Симферополе", - говорится в совместном репортаже авторства Собчак и Красовского.

Публичных комментариев Собчак по этому поводу пока нет. Также эту информацию не комментировала украинская сторона.

6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

В украинском Мининфорполитики заявили, что Собчак может приехать в оккупированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

18 октября 2017 года Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в соседней России. Она называет себя кандидатом "против всех".

Смотрите также: Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения

Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/p3054342
 
 
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бу-га-га. Барига планує зачистку патріотів в найближчі дні
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Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК, Лучше путен ?
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Звичайно краще, раптом Ксюха втримає московитів над яром, нехай закінчує те що почав.
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СОБЧАК способна Уничтожить росию. Это то, что НАДО.
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тебя и правда волнует запоребрик?
Да же если звезды станут раком и кацапня нажрется не до, а после выборов ?
какая разница?
короче - "хуйло" в ряшке - ето должность, а не фамилия.
Будет там ксюша - она будет хуйлом,
ето не отменяет предидущего хуйла на смереку,
но любое другое у них - ето будет такое же хуйло.
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Та что ты распинаешься. Все равно нарисують путена. Ты действительно веришь в какие-то выборы в рашке?
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проституток не судят, кто больше дал, того и любят
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И 450 "Проститутов" в Верховной Раде. (кто больше ДАЛ тому и голосуют)
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небыть её Президентом "после этого" (а ведь такие шансы были
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До СБУ і МЗС! Обіцяли перевірити? Так ось вам факти! ПЕРЕВІРЯЙТЕ. А ми почекаємо пояснень.
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Для закона главное не "была, не была...", а через какой КПП проезжала... Если через Керчь - нарушение закона, с соответствующими выводами... (Даже её "ляпанье языком" об ""освобожденной территориии России" - второстепенно... Скажет - "Я девушка политически неподкованная была, "заблуждалась"...").
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не знание закона НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!!!
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Коли закон прийнятий? Він зворотньої сили не має.
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А вы не путайте уголовную ответственность с административной... Этот тезис, в первую очередь, к "уголовке" относится, а тут - "административка"
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Адміністратика має термін покарання.
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Я не против... Однако часто в "админпрактике" "незнание закона" применяется для оправдания правонарушителя... В Крыму, в 1994-м году, один фермер распахал участок целинной степи, который ранее использовался для выпаса скота. "Зелёные" с экологами, подняли "вой" - оказывается, был уничтожен ареал произрастания какого-то растения-эндемика, занесённого в Красную Книгу.. И что? "А я не знал...". (правда, "за самовольное использование земель не по назначению" его всё равно "взгрели"... Но от ст. 90 КУпАП, "отмазался"...
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Если был такой факт то несомненно отказать во въезде собчачке.
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своих не сдают? Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России" - Цензор.НЕТ 9215
прямо в лапы Миротворцу.
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Таки в неї шизофренія... І не лише політична, про яку сказав Клімкін.
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Фуйло пудрит мізки 140 члн ідіотів, холст, масло, ботокс .Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России" - Цензор.НЕТ 1700
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Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК, Лучше путен - УРОД лысый, НО не собчак.
Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК

Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК

Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК

Лучше путен. (да нихрена)
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наплевать в каком году ксюшка была в крыму.
ее попытка приехать в крым через разрешение властей Украины
вызвала бы уважение в 2014м году,
но сегодня она кандидат на заместо хуйла.
И у меня вопрос - крым чей?
если Украинский - не хер етой суке там делать.
допропускаетесь..
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не то, что путин, вот путин честный чувачок
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Крым это ручка от донбасской мясорубки , кто эту ручку крутит - вопрос риторический, путина можно обвинить в организации преступления но великососы согласились убивать украинцев, по этому они разделяют с своим вождем эту вину и рано или поздно будут отвечать за все.
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Петюна, ти мабуть забув, що українці не приймають участі у виборах фуйла, толку від твого нападу на Собчак, треба було на її тата нападати, щоб він того валізоносця притопив у Фінській затоці.
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Это писал вроде бы не тот Нагиев, не актер. В ФБ таких Нагиевых тьма тьмущая, как и других "актеров", "писателей", Дональдов Трампов.
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Зачем Собчак хочет поехать в крым через Украину? Чтобы Хуйло показало что Украина официально одобрила предвыборную агитацию и выборы в крыму
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Ну що ви з неї хочете - б...дь вона була і буде завжди б...дю не залежно від статусу який в неї є! Багато хто скаже що треба толерантніше ну скажемо що вона повія але я не згоден тому що повія це зовсім інше.
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как можно вообще эту...воспринимать? клаунада по заказу,самое то)))папаш/мамашка те еще перевертыши,и она туда же)))сидела бы уже на скамеечке в доме-1489)))
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обыдно крысчукам?
так никто кроме крымчан в ету ситуацию вас и не загонял.
сами, вонючки, справились.
и не скулить теперь.
гниды....
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я удивлен. очень удивлен. не тем, что ксюшадь была в Крыму, а тем, что ее кто-то воспринимает всерьез как самостоятельного политика в частности, и как личность в целом.
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Бескровно Крым Украине может вернуть только новый условный Хрущев в Кремле) Чем Ксюша не вариант?)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСобчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России". ФОТОфакт
 
 
 
 
 
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