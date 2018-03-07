 Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России". ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Козенко сообщил в Фейсбуке, комментируя заявления Собчак о намерении посетить полуостров с разрешения официального Киева с материковой Украины.

В качестве доказательства своих слов Козенко приводит совместный репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru".

В этой статье указано, что Собчак и Красовский проведя в середине апреля три дня в оккупированном Крыму, который в статье назван "освобожденными территориями России", "встретились с соотечественниками и поговорили с ними о будущем Крыма".

"Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское разрешение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое", – прокомментировал Козенко.

По его мнению, заявляя о желании посетить Крым Собчак "не нужен результат выборов, не нужны голоса избирателей, ее интересуют только эпатажные медиаповоды".

В Крыму Собчак встречалась с Поклонской

Судя по статье, Собчак и Красовский прилетели в оккупированный Крым в июле 2014 года прямым рейсом из Москвы.

"На следующее утро заспанные герои приземлились в русском Симферополе", - говорится в совместном репортаже авторства Собчак и Красовского.

Публичных комментариев Собчак по этому поводу пока нет. Также эту информацию не комментировала украинская сторона.

6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

В украинском Мининфорполитики заявили, что Собчак может приехать в оккупированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

18 октября 2017 года Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в соседней России. Она называет себя кандидатом "против всех".

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Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.