 Собчак была в оккупированном Крыму в 2014 году и называла его "освобожденной территорией России". ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом Козенко сообщил в Фейсбуке, комментируя заявления Собчак о намерении посетить полуостров с разрешения официального Киева с материковой Украины.
В качестве доказательства своих слов Козенко приводит совместный репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru".
В этой статье указано, что Собчак и Красовский проведя в середине апреля три дня в оккупированном Крыму, который в статье назван "освобожденными территориями России", "встретились с соотечественниками и поговорили с ними о будущем Крыма".
"Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское разрешение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое", – прокомментировал Козенко.
По его мнению, заявляя о желании посетить Крым Собчак "не нужен результат выборов, не нужны голоса избирателей, ее интересуют только эпатажные медиаповоды".
В Крыму Собчак встречалась с Поклонской
Судя по статье, Собчак и Красовский прилетели в оккупированный Крым в июле 2014 года прямым рейсом из Москвы.
"На следующее утро заспанные герои приземлились в русском Симферополе", - говорится в совместном репортаже авторства Собчак и Красовского.
Публичных комментариев Собчак по этому поводу пока нет. Также эту информацию не комментировала украинская сторона.
6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.
В украинском Мининфорполитики заявили, что Собчак может приехать в оккупированный Крым со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.
18 октября 2017 года Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в соседней России. Она называет себя кандидатом "против всех".
Собчак утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму. Она заявляла, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства.
По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.
Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.
Да же если звезды станут раком и кацапня нажрется не до, а после выборов ?
какая разница?
короче - "хуйло" в ряшке - ето должность, а не фамилия.
Будет там ксюша - она будет хуйлом,
ето не отменяет предидущего хуйла на смереку,
но любое другое у них - ето будет такое же хуйло.
прямо в лапы Миротворцу.
Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК
Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК
Кого угодно ТОЛЬКО НЕ СОБЧАК
Лучше путен. (да нихрена)
ее попытка приехать в крым через разрешение властей Украины
вызвала бы уважение в 2014м году,
но сегодня она кандидат на заместо хуйла.
И у меня вопрос - крым чей?
если Украинский - не хер етой суке там делать.
допропускаетесь..
Нафіг шмакадявку.
так никто кроме крымчан в ету ситуацию вас и не загонял.
сами, вонючки, справились.
и не скулить теперь.
гниды....
https://www.youtube.com/watch?v=rbRoZyuOijk