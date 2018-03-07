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 "Требуем честного суда!": в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности проходит "Free Markiv" в поддержку воина Национальной гвардии Виталия Маркива, который содержится в тюрьме в Италии по обвинению в гибели журналиста Андреа Роккелли в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С утра, 7 марта, несколько десятков активистов, ветеранов АТО, а также побратимов Виталия Маркива из батальона имени генерала Кульчицкого собрались в центре Киева на Майдане Незалежности и отправились маршем к посольству Италии в Украине.

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Участники акции держат плакат с надписью: "Требуем честного суда! Свободу Маркиву!", флаги Украины и батальона им. Кульчицкого.

По словам организаторов, цель акции - призыв к итальянскому правосудию провести беспристрастное расследование дела Виталия Маркива, а также привлечение внимания международного сообщества к данному делу.

"Главное требование - обеспечение объективного расследования дела путем создания совместной итальянско-украинской следственной группы", - заявили организаторы акции. 

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Требуем честного суда!: в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива 01

Акция в поддержку арестованного в Италии украинского воина Виталия Маркива в центре Киева.

Требуем честного суда!: в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива 02
Требуем честного суда!: в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива 03
Требуем честного суда!: в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Источник: https://censor.net.ua/p3054340
 
 
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Требуем честного суда, а нечестного - туда!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Требуем честного суда!": в центре Киева проходит акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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