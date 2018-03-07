 Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей. Злоумышленник реализовывал огнестрельное оружие заводского изготовления, занимался реставрацией и переделывал травматическое оружие на боевой для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. Клиентов он подыскивал через Интернет на специализированных форумах.

По информации спецслужбы, делец имел сообщников в ряде регионов для переправки по почте боеприпасов, огнестрельного оружия и комплектующих к нему из района проведения антитеррористической операции.

Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области задержали злоумышленника во время получения очередного отправления с пистолетом.

При обыске по месту жительства торговца правоохранители изъяли два пистолета системы "Наган", автомат Калашникова, большое количество боеприпасов различного калибра и запчастей к боевому оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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