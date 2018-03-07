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 Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей. Злоумышленник реализовывал огнестрельное оружие заводского изготовления, занимался реставрацией и переделывал травматическое оружие на боевой для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. Клиентов он подыскивал через Интернет на специализированных форумах.

По информации спецслужбы, делец имел сообщников в ряде регионов для переправки по почте боеприпасов, огнестрельного оружия и комплектующих к нему из района проведения антитеррористической операции.

Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области задержали злоумышленника во время получения очередного отправления с пистолетом.

При обыске по месту жительства торговца правоохранители изъяли два пистолета системы "Наган", автомат Калашникова, большое количество боеприпасов различного калибра и запчастей к боевому оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 01
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 02
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 03
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 04
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 05
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 06
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3054339
 
 
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Потім буде "мирно" протестувати на міхо- грицо- , бойко- чи надя-мудані і "мирно" кидати гранати в поліцію і НГ . А коли його покладуть обличчам на асфальт то зрадобидло почне кампанію " треба його відпустить бо він патріот а парашенко відпочивав на мальдівах"
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Если так тупо рассуждать, то можно было бы написать и так - а потім буде разом з провладними тітушками і беркутньою "мирно" розганяти і вбивати незгодних активістів з діями кримінально-олігархічної влади..
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второй раз натыкаюсь в сводках на такое "обрезание" АКС:
Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ - Цензор.НЕТ 5498
только в прошлый раз к автомату был приварен складной приклад от АКС 74
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как будто человеку до усрачки нужен автомат именно 7.62х39, но при этом чтобы он помещался куда-то...
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А ты что, не в курсе, что в АТО практически все воюют с "сучками" и наганами? Мешканець Умані налагодив розгалужену мережу збуту зброї та боєприпасів із зони АТО, - СБУ - Цензор.НЕТ 4722
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А ещё с учибными черными РГД и копаниной времен ВОВ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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