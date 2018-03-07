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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1137) мост (353) ОГА (1309) строительство (1498) Голик (2)

 Мост через речку Вовча в Павлограде на Днепропетровщине реконструировали и восстановили, - советник главы ОГА Голик. ФОТО

В Павлограде на Днепропетровщине реконструировали и восстановили один из мостов через речку Вовча. В ОГА обещают в этом году восстановить и второй мост, а также заняться строительством объездной дороги вокруг Днепра.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал советник председателя ОГА в Днепропетровской области Юрий Голик.

"Когда нам говорят о том, как хорошо было при "крепких хозяйственниках" во времена "стабильности", хочется спросить: а кто довел нашу область до разрухи? Марсиане? До такой, что мы уже три года восстанавливаем ее из руин? Откуда в области взялись разрушенные мосты, заброшенные здания, запустевшие поля? Почему за последние 20 лет не расчищались реки, не внедрялась альтернативная энергетика, дороги не строили, а латали, отмывая на ямочном ремонте миллионы? Кто это натворил? Версия о марсианах, конечно, красивая, но несостоятельная с научной точки зрения. А вот насчет "крепких хозяйственников" - вполне вероятная. Эти - могут", - заявил он.

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"Сегодня мы каждый день вынуждены разгребать последствия их "крепкого хозяйствования". Вот и один из мостов через речку Вовча в Павлограде - анклаве "хозяйственников" - мы уже реконструировали и восстановили. В этом году восстановим и второй. И, кстати, пришла очередь и объездной вокруг Днепра, которую "хозяйственнике" начали и бросили. Потому что не "хозяйствовать" надо, а пахать. Каждый день. Без выходных и праздников. И тогда будет результат", - добавил Голик.

Мост через речку Вовча в Павлограде на Днепропетровщине реконструировали и восстановили, - советник главы ОГА Голик 01

Источник: https://censor.net.ua/p3054336
 
 
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Пока йуля рулила, то ни одного инфраструктурного проекта не реализовали.
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Рыги [крепкие хозяйственники], вы опять показали свою воровскую сущность. Где бы ни были рыги - везде разруха, разграбление... Всюду непорядочность, коррупция (начиная с продажи должностей), всюду лицемерие, цинизм, подмена понятий... И сами о себе сложили миф, что они - крепкие хозяйственники. Рыги - служители сатаны, и ничего доброго (как и от их отца - дьявола) от них нигде не было и не будет.
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Опоры сто лет простояли, и еще столько простоят.
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"Построен на ахметовские налоги" - забыли добавить.
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Уточните , будь ласка , ссылку дайте , чтобы не быть голословным...
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Та об'їздна в яку диркул помпезно вбухав купу грошей вже в жахливому стані.
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Ренат Леонидович, погудіть,вам полегшає!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМост через речку Вовча в Павлограде на Днепропетровщине реконструировали и восстановили, - советник главы ОГА Голик. ФОТО
 
 
 
 
 
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