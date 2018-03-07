 Мост через речку Вовча в Павлограде на Днепропетровщине реконструировали и восстановили, - советник главы ОГА Голик. ФОТО

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал советник председателя ОГА в Днепропетровской области Юрий Голик.

"Когда нам говорят о том, как хорошо было при "крепких хозяйственниках" во времена "стабильности", хочется спросить: а кто довел нашу область до разрухи? Марсиане? До такой, что мы уже три года восстанавливаем ее из руин? Откуда в области взялись разрушенные мосты, заброшенные здания, запустевшие поля? Почему за последние 20 лет не расчищались реки, не внедрялась альтернативная энергетика, дороги не строили, а латали, отмывая на ямочном ремонте миллионы? Кто это натворил? Версия о марсианах, конечно, красивая, но несостоятельная с научной точки зрения. А вот насчет "крепких хозяйственников" - вполне вероятная. Эти - могут", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня в Днепре открывается фотовыставка памяти Амины Окуевой. ФОТОрепортаж

"Сегодня мы каждый день вынуждены разгребать последствия их "крепкого хозяйствования". Вот и один из мостов через речку Вовча в Павлограде - анклаве "хозяйственников" - мы уже реконструировали и восстановили. В этом году восстановим и второй. И, кстати, пришла очередь и объездной вокруг Днепра, которую "хозяйственнике" начали и бросили. Потому что не "хозяйствовать" надо, а пахать. Каждый день. Без выходных и праздников. И тогда будет результат", - добавил Голик.