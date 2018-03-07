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 Общество, Фоторепортаж
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 Суд продлил до 4 мая арест Волкову, подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого. ФОТОрепортаж

Печерский районный суд продлил до 4 мая срок содержания под стражей предполагаемого организатора похищения Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Александра Волкова.

 Меру пресечения для Александра Волкова избирали в режиме видеоконференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Евромайдана похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Их пытали, а затем бросили в лесу. Луценко удалось выжить, а Вербицкий умер 22 января и стал одним их первых убитых во время Революции достоинства. Волкова подозревают в организации похищения, ему инкриминируют ст.115 (убийство), ст.127 (пытки) и ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Александра Волкова арестовали в июле 2017 г.

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Сам Волков заявил о том, что все обвинения против него голословны, а ему некуда и незачем бежать.

Суд продлил до 4 мая арест Волкову, подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого 01
Суд продлил до 4 мая арест Волкову, подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого 02

Его адвокат Зинаида Сорока утверждает, что подозрение не обосновано и нет никаких убедительных улик против ее подзащитного.

По словам прокуроров, о причастности Волкова свидетельствуют данные с мобильного телефона подозреваемого, по которым он был в больнице и на месте пыток. Кроме того, он много раз созванивался с другими фигурантами этого дела в ночь на 21 января, и тому есть свидетели, например, Сергей Чемес. Дело по нему и Юрию Крысину будут рассматривать в Дарницком суде.

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В ходе следствия было установлено, что участие в похищении принимали 11 человек, они находятся в розыске. По данным следствия, большинство из них сбежали в Россию, а Волков периодически ездил туда, пока был на свободе. Следствие считает Александра Волкова организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.

Напомним, 23 августа Апелляционный суд Киева отказал защите Александра Волкова в изменении меры пресечения в виде ареста до 26 сентября.

29 июля судья Печерского райсуда столицы назначила для Александра Волкова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 сентября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3054324
 
 
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Пусть этот дебил с Банковой теперь скажет что ненужно трогать суды в угоду МВФ
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд продлил до 4 мая арест Волкову, подозреваемому в похищении Луценко и Вербицкого. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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