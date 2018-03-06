 "Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами", - спикер Парубий. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В сообщении отмечается: "Во вступительном слове Андрей Парубий высказался за налаживание более тесного и системного сотрудничества между Верховной Радой и представителями волонтерского движения в Украине. По словам Председателя Верховной Рады, волонтерское движение, началось еще во время Майдана, и полномасштабно проявилось с началом военных действий на Востоке Украины, был и есть "примером невероятного подвижничества для украинского общества".

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Приводя примеры действий волонтеров и отмечая их большой вклад в оборону страны, Председатель Верховной Рады отметил: "Для меня это символ огромного духа единства, когда огромное количество граждан, понимая, что государство слабое, своим примером и своими действиями обеспечили армию в тот сложный период".

"Путин много просчитал - состояние украинской армии, службы безопасности, состояние милиции. Он не мог просчитать одного - сотен тысяч граждан, некоторые из которых прошли только недельный или двухнедельный обучение и ушли на фронт. И сотни тысяч граждан своими усилиями обеспечили то, чего не могло сделать государство, - отметил Парубий и добавил, - В моем лице вы очень надежного союзника и партнера, и я считаю себя причастным к волонтерскому движению".

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Председатель Парламента еще раз подчеркнул, что сегодняшняя встреча положит начало более системному контакту, который поможет в том числе и реализовывать законодательные инициативы.

Он отметил: "Несколько таких инициатив мы уже реализовали, но это были не системные шаги. У нас есть дорожная карта по евроинтеграции, дорожная карта по экономическому развитию, должны сформировать и дорожную карту, которая помогла бы нам урегулировать и вопрос волонтерского движения, и вопрос национальной безопасности и обороны, потому что эти вещи между собой связаны".

А Парубий убежден, что очень часто ситуацию в армии волонтерские организации могут знать лучше, чем "многие из тех, кто считает себя экспертами украинской армии", и заверил, что он "полностью открыт к дискуссии, к тесному и плодотворному сотрудничеству".

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В свою очередь, представители волонтерских организаций сообщили, что уже сегодня многие волонтеров занимаются разработкой законодательных инициатив и "готовы помогать экспертной оценке представителям власти".

По их словам, существует потребность в совместной работе и качественном сотрудничества между волонтерским движением и Верховной Радой Украины, в том числе и ради упрощения системы коммуникации, которая сейчас существует в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

"Нам не нужны статусы, мы хотим работать на Украину и на конечный результат", - отметили волонтеры.

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