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 Общество
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Все про:ВР (21712) Парубий (1555) волонтеры (1736)

 "Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами", - спикер Парубий. ФОТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во вторник, 6 марта, провел рабочую встречу с представителями общественных волонтерских организаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В сообщении отмечается: "Во вступительном слове Андрей Парубий высказался за налаживание более тесного и системного сотрудничества между Верховной Радой и представителями волонтерского движения в Украине. По словам Председателя Верховной Рады, волонтерское движение, началось еще во время Майдана, и полномасштабно проявилось с началом военных действий на Востоке Украины, был и есть "примером невероятного подвижничества для украинского общества".

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Приводя примеры действий волонтеров и отмечая их большой вклад в оборону страны, Председатель Верховной Рады отметил: "Для меня это символ огромного духа единства, когда огромное количество граждан, понимая, что государство слабое, своим примером и своими действиями обеспечили армию в тот сложный период".

"Путин много просчитал - состояние украинской армии, службы безопасности, состояние милиции. Он не мог просчитать одного - сотен тысяч граждан, некоторые из которых прошли только недельный или двухнедельный обучение и ушли на фронт. И сотни тысяч граждан своими усилиями обеспечили то, чего не могло сделать государство, - отметил Парубий и добавил, - В моем лице вы очень надежного союзника и партнера, и я считаю себя причастным к волонтерскому движению".

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Председатель Парламента еще раз подчеркнул, что сегодняшняя встреча положит начало более системному контакту, который поможет в том числе и реализовывать законодательные инициативы.

Он отметил: "Несколько таких инициатив мы уже реализовали, но это были не системные шаги. У нас есть дорожная карта по евроинтеграции, дорожная карта по экономическому развитию, должны сформировать и дорожную карту, которая помогла бы нам урегулировать и вопрос волонтерского движения, и вопрос национальной безопасности и обороны, потому что эти вещи между собой связаны".

А Парубий убежден, что очень часто ситуацию в армии волонтерские организации могут знать лучше, чем "многие из тех, кто считает себя экспертами украинской армии", и заверил, что он "полностью открыт к дискуссии, к тесному и плодотворному сотрудничеству".

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В свою очередь, представители волонтерских организаций сообщили, что уже сегодня многие волонтеров занимаются разработкой законодательных инициатив и "готовы помогать экспертной оценке представителям власти".

По их словам, существует потребность в совместной работе и качественном сотрудничества между волонтерским движением и Верховной Радой Украины, в том числе и ради упрощения системы коммуникации, которая сейчас существует в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

"Нам не нужны статусы, мы хотим работать на Украину и на конечный результат", - отметили волонтеры.

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Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами, - спикер Парубий 01

Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами, - спикер Парубий 02

Источник: https://censor.net.ua/p3054292
 
 
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Всё будет в порядке ,власть повесят а волонтёры станут властью ...
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Лучшее сотрудничество народа и депутатов ВР
"Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами", - спикер Парубий - Цензор.НЕТ 4249

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о как, а до этого безъязыкий другие песни пел. хер тебе а не деньги...
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Парубий... Сказал... Ну, сказал и сказал. Читать его приятно, не поспоришь. И фотогеничен, если со спины и далеко. Нормальный спикер. Чи шкипер? Ладно. не стану напрягаться, на ночь. Главное- не клипер. И- не триппер. Кажись- из анекдота. Извините, если шо-то перепутал. Наверное, недослышал... спикера, шкипера, клипера...
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Поменять их местами, волонтёров в Раду, скотыняк продажных на фронт и всё будет хорошо.
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На фронт? Скотыняк??? Продажных! Я вас правильно понял? Ну, ладно. Тока, очень вас прошу: не на мариупольское направление! Куда-нибудь севернее, где поспокойнее... И мне будет спокойнее...
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КОРРУПЦИОНННАЯ МАФИЯ НОНСТОП ЛЖЕТ.


То что спикер коррупционной мафии вякаяет что антикоррупционный суд не заработает до конца года это от тоже обман.
Обман для того чтобы продолжать обманывать.Самое важное для коррупционной мафии это протянуть время, чтобы потом снова протянуть время. И тот кто это вякает - прямой представитель коррупционной мафии. Уничтожайте его.
Шокина если надо за 6 часов сняли от поступления требования дать денег.
Лоовите всех политологов и тупых, которые шатаются возле пети и давайте линча им, а также тупых и продажных журнашлюх.
Требуйте до буств принять антикоррупционный суд по западной версии еще вчера.А иначе народ эту власть и нищету просто заслужил.
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когда запахло жаренным.....
а шо ж ты за четыре года для этого сделал......
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Необходимо наладить более тесное и системное сотрудничество между Верховной Радой и волонтерами", - спикер Парубий. ФОТО
 
 
 
 
 
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