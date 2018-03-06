 70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты на Одесчине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз - 2018" и "Рубеж -2018" установлено, что в одном из помещений в г. Одесса хранятся табачные изделия, ввезенные в Украину с сокрытием от таможенного контроля. Реализовывать сигареты планировали через Интернет-сеть.

По результатам обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 70,5 тыс. пачек сигарет производства Молдовы без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о преступлении по ч.1 ст. 204 УК Украины.