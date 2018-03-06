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Все про:контрабанда (1442) налоговая милиция (1162) Одесская область (1426) сигареты (489)

 70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты на Одесчине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с работниками Нацполиции изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

 Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз - 2018" и "Рубеж -2018" установлено, что в одном из помещений в г. Одесса хранятся табачные изделия, ввезенные в Украину с сокрытием от таможенного контроля. Реализовывать сигареты планировали через Интернет-сеть.

70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты на Одесчине 01

По результатам обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 70,5 тыс. пачек сигарет производства Молдовы без марок акцизного налога, общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн грн.

70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты на Одесчине 02

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о преступлении по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3054284
 
 
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что ? начали рыбные ряды на привозе трусить? Соевые хотят денег опять?
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да там все торговые марки присутствуют и возят сигареты из приднестровья. Они дешевле наших на 20%. Я всегда там покупал . И качество у них нормальное.
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Ну так влупите ещёёёёё больший налог на сигареты и сразу контрабанда исчезнет... Когда вы уже нажрётесь, сволочи?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия70,5 тыс. пачек незаконно ввезенных в Украину молдавских сигарет изъяты на Одесчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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