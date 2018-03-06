 Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался "Беркут". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В акции приняли участие несколько десятков активистов. Они протестовали против действий полиции 3 марта в палаточном городке в Киеве.

Активисты облили ворота базы красной краской, бросали яйца, головы кур и сожгли флаг "Беркута".

Акция прошла мирно.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.















Фото, видео - Олег Богачук