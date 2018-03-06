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 Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался "Беркут". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты "Автомайдана" 6 марта пикетировали базу полиции особого назначения в Киеве, которая ранее была базой ныне расформированного спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

В акции приняли участие несколько десятков активистов. Они протестовали против действий полиции 3 марта в палаточном городке в Киеве.

Активисты облили ворота базы красной краской, бросали яйца, головы кур и сожгли флаг "Беркута".

Акция прошла мирно.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человекПрокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустилиО противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.

Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 01
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 02
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 03
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 04
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 05
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 06
Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался Беркут 07

Фото, видео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3054283
 
 
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накидали курячого потроху "активісти" хрінові....це, мабуть, ті, кому перекрили фінансування за міхомайдан, бо "вождь" полєтєл...залишку бабла тільки на каурячий потрох вистачило..тепер й бісяться...
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мабуть беркут би їм зауваження зробив, не смітити)
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Ну пикетировали. Молодцы.

По сопатке не огребли - хорошо.
Почему не огребли? Потому, что это не беркут.
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Можешь сходить проверить раз у тебя сомнения.
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А вот срач за собой надо было бы заставить убрать. Или выписать админштраф организаторам.
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Видел-там было половина неадекватных грузинов в шлемах,а михо пока попивает винцо в гейропе
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тепер провладі боти їх активно захищають - за це стояв Майдан ! Активісти пікетували базу полку поліції спеціального призначення, де раніше дислокувався "Беркут" - Цензор.НЕТ 7530

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Все ж таки, коментатори тут трохи розумнішають. Хоча найкращі коменти спамлять зрадоботи. А що їм залишається робити? Змістовно ж відповісти не вміють, тілъки обзиватитись чи спамити.
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Любі друзі! кх. Не сварімося, навіть цей чат, є проявом громадянського суспільства. Ми вибороли його в 2014 році. Україна змінюється, повільно, але вона міняється! Заперечують це тільки наші вороги.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАктивисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался "Беркут". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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