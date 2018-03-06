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 Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро "Нивки" в Киеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 6 марта, в Киеве возле станции метро "Нивки" произошло ДТП с участием военной бронемашины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Автомобиль двигался по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро "Святошин". 

Cougar ехал в крайнем левом ряду, когда его подрезал другой автомобиль. После этого бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.

 Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро Нивки в Киеве 01

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Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро Нивки в Киеве 02
Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро Нивки в Киеве 03

В машине было два человека, помощь медиков им не понадобилась.

Также смотрите: Масштабное ДТП в Киеве: Микроавтобус снес ограждение скоростного трамвая. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3054277
 
 
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Это нужно умудрится чтоб такую груду металла завалить на бок - летел голуб сизокрылый... Військовий бронеавтомобіль Cougar перекинувся біля метро "Нивки" у Києві - Цензор.НЕТ 2646
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Цікаво, а при такому ж маневрі "Хамер" теж би перевернувся? Чогось мені так не здається, може просто розробка авто кривенька, не для польових умов, едакий військовий паркетник?
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Я не військовий автомобільний експерт ,але дно авто якесь незахищене.
Може це серія для розгону Майданів.
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Судя по эмблеме и то что ближайшая десантура в Житомире и ехал он как раз в том направлении , кто то из больших тузов 95 бригады решил прокатится на совещание в ГШ , на УАЗе холодно , а тут круто и с комфортом , правда не сложилось . Теперь нагибать будут всякие комиссии , будет им объяснять какого хрена спец транспорт использовал не по назначению.
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реально, могли бы пацаны за водярой и на чем-нибудь попроще съездить, а не палить лишние литры казенной соляры
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есть понятия центр тяжести и кинетическая енергия.
- закон ньютона знаешь? моя работа.
военные это отдельная тема.
- так, воины. пушка стреляет по траектории, по дуге.
- так это если пушку на бок положить, можно из-за угла стрелять?
- ммм... в принципе можно, но по уставу не положено.
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На Кугуарах ми ще в 15 році їздили на передовій.... ходова жахлива і коробка передач не надійна
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З такою вагою можна не лякатися зіткнення з легковиком, подрізало хамло треба було його провчити бронею по бамперу.
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шальная мысль...
автомайдан? за наших?
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Ты на дверь когуара смотрел? Это армейский броневик. ДШВ, судя по всему.
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Ану дихніть, хлопчики. Для початку. Нє? Ну то розкажіть, як Мерса обганяли, як підрізали.
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Судя по фоткам Кугуару хоть бы хны такие маневры. Перевернут и дальше поедет.
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Точно, тем кто был в машине даже помощь докторов не понадобилась. Хорошая машина.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенный бронеавтомобиль перевернулся возле метро "Нивки" в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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