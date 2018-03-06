 Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро "Нивки" в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
Автомобиль двигался по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро "Святошин".
Cougar ехал в крайнем левом ряду, когда его подрезал другой автомобиль. После этого бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.
В машине было два человека, помощь медиков им не понадобилась.
Може це серія для розгону Майданів.
- закон ньютона знаешь? моя работа.
военные это отдельная тема.
- так, воины. пушка стреляет по траектории, по дуге.
- так это если пушку на бок положить, можно из-за угла стрелять?
- ммм... в принципе можно, но по уставу не положено.
автомайдан? за наших?