 Военный бронеавтомобиль перевернулся возле метро "Нивки" в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Автомобиль двигался по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро "Святошин".

Cougar ехал в крайнем левом ряду, когда его подрезал другой автомобиль. После этого бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских. ФОТО





В машине было два человека, помощь медиков им не понадобилась.

Также смотрите: Масштабное ДТП в Киеве: Микроавтобус снес ограждение скоростного трамвая. ФОТО