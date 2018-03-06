EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Киевские новости
  3080  161
Материалы по теме:
Все про:граната (545) Нацполиция (7024) экспертиза (190) палатки (86) Шевченко Артем (123)

 Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Во время следственных действий в палаточном городке на улице Грушевского в Киеве изъяли предметы, похожие на гранаты.

Как сообщил журналисту Цензор.НЕТ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, экспертиза подтвердила, что обнаруженное - ручные осколочные наступательные гранаты РГД-5 и унифицированные запалы дистанционного действия типа УЗРГМ-2.

Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Amnesty International требуют расследовать "зачистку" палаточного городка под Радой

Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко 02
Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко 03
Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко 04

Также читайте: "В действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека", - Офис омбудсмена о сносе палаток под ВР

Артем Шевченко также поинформировал, что по факту обнаружения взрывоопасных предметов начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.

Источник: https://censor.net.ua/p3054274
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Так кто ответит на вопрос? Где митинги сотен тысяч зубожілих украинцев в ответ на беспредел полиции распятых дедушек под ВР? Объясните. Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко - Цензор.НЕТ 2142
 показать весь комментарий
 
 
Часы начали обратный отчёт. 4 года у власти: остановлены реформы, отсутсвие антикоррупционного суда, население в депрессии и мыслях об угасающих перспективах государства и простого гражданина. В дверь на Банковой уже со всей силы стучат популисты, обещая манну небесную измученному избирателю. Никто не решается сказать, что для того чтобы жить хорошо, нужно ВСЕМ много работать. Главная замануха: голосуй за меня - и будет счастье (не у обывателя, но об этом умалчивают). Власть стремительно теряет своих сторонников.
В дверь будут стучать и из-за поребрика, рассказывая, что никто ни в чем не виноват. Повод для этого есть, и он прекрасен. Результатов расследования преступлений на Майдане нет, а на это "нет" прекрасно ложатся бредовые теории, выдуманные в Москве и Сочи.
Вопрос, кто довёл ситуацию до того, что Виктору Фёдоровичу уже лень в Ростов лететь? Будет вещать теперь из центра Москвы, обличая киевскую хунту.
А хунта-то вовсе не хунта. Беззубые и со слабым хребтом.
 показать весь комментарий
 
 
Схема проверенная, опробована мышебратьями в Крыму (дело Балуха, дела крымских татар - на постой у неугодных Кремлю крымчан находят гранаты, патроны...).
 показать весь комментарий
 
 
прав был но мы слепцы...надо было их тогда сразу убивать-теперь они убивают нас...Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко - Цензор.НЕТ 1751
 показать весь комментарий
 
 
Ага, бегать с автоматами и творить то, что считаешь справедливым. И эти люди хотят жить, как в Европе. Как же нам нужно образование, чтобы все знали историю, знали, чем подобное заканчивается. Пацреоты, блин, на полмозга...
 показать весь комментарий
 
Всі країни перейшли через це на шляху до демократії. Уяви собі історієзнавцю, навіть французи та британці убивали своїх королів.
 показать весь комментарий
 
 
Ты так говоришь, будто для Европы это нечто из ряда вон. "Даже"...
Речь идёт не о том, что нужно кого-то сбрасывать или водворять, а о методах. Бегать с оружием и творить суд на своё усмотрение - это идиотизм. Если мы хотим построить государство, то зачем устраивать махновщину, анархию, а тем более кого-то идеализировать. Суть борьбы европейцев с королями - избавление от идолов. Путин - идол, Савченко - идол, Семенченко - идол, Саакашвилли - идол, этот Белый - идол. Мне нужны в государстве серые мыши, которые будут выполнять поставленную задачу, а не строить свою "идеальную" вертикаль или горизонталь. Уже был эксперимент с Советами, второе "народовластие" мне не особо улыбается.
Есть желание использовать право сильного? Прямая дорога в прошлое. Если мы хотим построить нормальную страну, то должны избавиться от подобных иллюзий. Хочешь ты того или нет, но пока придумали только один путь - через гражданское общество и законы. А люди с автоматами, которые в ручном режиме бегают по кабинетам и угрожают чиновникам - пустая трата времени. Более того, они дискредитируют саму идею демократии. Желаешь быть дикарём - поддерживай таких, как Сашко. Желаешь жить в цивилизованной стране - формируй гражданское общество, которое будет иметь самоуважение и заставит уважать себя других. Майдан - это невероятные усилия небольшой (по меркам всего населения Украины) группы людей, которая переломила ситуацию. Теперь настал черёд остальных - большой группы, которая будет добиваться результатов малыми усилиями. Такая должна быть цель. Не надо никаких суперменов, которые возьмут весь народ за шкирку и поведут в светлое будущее, иначе сразу можно путина приглашать. Медленно (а по другому и не получится) улучшать себя и всё вокруг. Нам нужно два поколения при новом образовании, при новом положении в стране. А тот, кто хочет всё и сразу остаётся ни с чем.
Если ты всего этого не понимаешь, то мне искренне жаль.
 показать весь комментарий
 
треба було меньше юляфарофка та вадінтур верещати та головою думати а не сракою
 показать весь комментарий
 
 
Ещё один патриот.Моторола с тризубом.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Шо тока вчера не творили, идиоты! А я, Андрюха, задал единственный и неповторимый вопрос: панна Лутковская шо, не в курсе, что были обнаружены гранатки? При этом, я вовсе не настаивал, что их не могли подкинуть! Напротив- я это допускал. На меня въелось всё пространство Цензора! Меня спамили и спамили! А я просто просил, идиотов: откуда данные, что гранат не было??? Идиоты, прошу подтвердить, что вы жали на кнопку СПАМ. Даже- я требую, кретины и идиоты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так я этого и прошу, кретин ты и идиот! И не просто заспамить, а убрать меня нах.й отсюда, в таком случае. Бо, общения с кретинами и идиотами, типо тебя- вредно, для здоровья.
 показать весь комментарий
 
 
Читай п. 2 висновку троль. Все інше від лукавого!
 показать весь комментарий
 
 
скільки комплімантів нагородили дешевенькому пройдосі, чмирю смердючому арі гнусному.
 показать весь комментарий
 
 
Гогда лишат гражданства и депортируют..?
 показать весь комментарий
 
Раньше наркоту подкидывали,а теперь гранаты.Методы все те же.
 показать весь комментарий
 
 
А где экспертиза найденных там крылатой ракеты и Бука?
 показать весь комментарий
 
 
Ясна річ, поліцаям іншого шляху і не було. Або вони показують експертизу (що і зроблено), або сядуть за перевищення повноважень (суд дозволив ОГЛЯД, а не знесення). Як в Кавказькій полонянці - або в РАГС, або в прокуратуру. Забувають одне: втрата довіри до поліції приведе до посьійного спротиву їх діям. І не важливо, що суди будуть на їх боці (що, до речі, ще не факт) - до судів не всі, хто перевищуватиме повноваження, доживе...
 показать весь комментарий
 
 
У грузин есть хорошая пословица по этому поводу)
Лиса свой хвост в свидетели привела)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Странно,що алкаши та бомжи,обнюхавшись,так не одной и не взорвали
 показать весь комментарий
 
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. Собака с милицией обещала прийти."
 показать весь комментарий
 
 
убивал за "Хама"-готовлюсь убивать за "Барыгу "...
 показать весь комментарий
 
 
Експертиза підтвердила, що в наметовому містечку під ВР 3 березня виявлено бойові осколкові гранати, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8424 Не вас Герои АТО унизил Аваков-унизил всю Украину !
 показать весь комментарий
 
 
Собаков - неукраинец, надеется отсидеться в Италии.
Но когда в Украине победит Украина,
На каждого Собакова найдется свой гицель.
Где бы этот пес не спрятался...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Среди 111 задержанных не героев АТО, а УБД имели 11! Среди полиции разогнавшей эту бомжатню нескольско сот полицейских имели УБД!!! Так что все очень выдержано участники АТО полицейские разогнали сборище где в т.ч были участники АТО!
А как же сухой закон в этом "лагере"? Шо тоже коньяк подбросили, и шанфурики выпитые тоже? А устройства для курения конопли, шо тоже подбросили? А судимых и в розыске шо тоже подбросили?
Хватит врать! Это бомжатское кодло! Теперь будут ночевать как и раньше по подвалам, подъездам, вокзалам(кстати где их и набирали! Как и других протестующих! На против входа в метро Вокзальная стоят гастробайтеры, им все равно либо на стройке работать, либо с флагами ходить, либо в палатках "протестовать"!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не помішало б у Авакова пальчики відкатати.)
 показать весь комментарий
 
 
Сами подбросили, сами и экспертизу провели.
Самодрочеры фейсбучно-рюкзачные...
 показать весь комментарий
 
 
та он и кортежи обещал упразднить бгггг
 показать весь комментарий
 
 
привезли полицаев из гондураса , вот они и зверствуют! а были бы наши, родные , украинские --не рвали бы свой народ как псы наемные!
 показать весь комментарий
 
 
Нда, панове, зворотній відлік часук почався для України давним давно, а не тепер, почався ще в 1990 році - коли до влади в державит прийшли бариги, які лише час від часі міняються місцями на виборах. А в останній час ще й за допомогою майданів міняються.
 показать весь комментарий
 
 
Протокол изьятия и понятые были? Возможно это ментовская провакация против мирнопротестующих. Вывеску поменяли, а методы старые.
 показать весь комментарий
 
 
Під час "слідчих дій" злочинної влади можна "вилучити" що завгодно, навіть крилату ракету з необмеженою дальністю і непередбачуваною траекторією польоту. І навіть з ядерним двигуном. Під час "слідчих дій" у пана Авакова все можливо... Але, пан "ара" має знати, що кожне звинувачення потрібно довести. І як найменше на кожній цяцькі, яку він нафоткав для порохоботів потрібно знайти ідентифіковані відбитки, які будуть доведені криміналістами, а не аваківськими мусорам, яким підкинути компромат - що на власний палець посцяти. Аваков, не принижуй себе ціма дешевими бандитськими понтами. Твої часи минають як дні цієї зими. Весна знесе тебе, як зимовий непотреб, що ховався під снігом. Чекай слідчих дій щодо себе. І твоїм мусорам не позаздрю.
 показать весь комментарий
 
 
Точно весной снесут? Ато уже обещали снести летом, потом осенью, потом зимой...
 показать весь комментарий
 
Сміється той, хто смється останнім. До літа тебе, "ара", точно знесемо. Там тобі буде не до сміху. Згадаєш.
 показать весь комментарий
 
До лета какого года? Уже четыре года сносите, несуны сраные.
 показать весь комментарий
 
До минулої осені не починали вас зносити. Зараз починаємо і обов"язково знесемо. Спитай у Кучми, Ющенка і Януковича, як це відбувалося. А Пороха знесемо, як хвірткою під сраку. Отже, ара, чекай. У твого кінця буде жахливий вигляд.
 показать весь комментарий
 
Какое-то дежавю. 2013 год!
Азіров нервно курит и завидует Шевченко!

 показать весь комментарий
 
 
Не верю. Если бы они там были, то их бы применили.
 показать весь комментарий
 
Правильно!!! Після віроломного "приходу" в наметове містечко мусорів, там було виявлено неміряну кількість гранат і іншої різної "зброї". Особливо в кухні. Раніше там нічого не було виявлено, а одразу після "заходу" в містечко мусорів там зразу виявили цілий арсенал зброї. То чия це зброя? Відповідь лежить на поверхні. Її навіть не треба шукати, панове мусора.
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвили подбрасывают фальшивый разговор как будто он с Курченко, здесь гранаты. Никакого доверия к ним нет. Янукович хотя и был ворюга, но по сравнению с ними праведник.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ух, как зрадная петушня разкукарекалась!
 показать весь комментарий
 
Ще висновок експертизи є на базуку , танк Оплот , і на авто із кортежа Порошенка яке збило діда .

Ці "находки" , стара пісня , її люблят крутити не тільки мєнти , але й реформовані чекісти (сбу) , там вообше одну і туже фотографію сували шось пару раз підряд , і при тому в різні періоди .
 показать весь комментарий
 
 
"Петушня" - це від слова "Петя"? То від цього слова, хтось таки точно розкудахтався через край.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх