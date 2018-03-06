 Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Как сообщил журналисту Цензор.НЕТ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, экспертиза подтвердила, что обнаруженное - ручные осколочные наступательные гранаты РГД-5 и унифицированные запалы дистанционного действия типа УЗРГМ-2.
Артем Шевченко также поинформировал, что по факту обнаружения взрывоопасных предметов начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.
Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.
беспредел полициираспятых дедушек под ВР? Объясните.
В дверь будут стучать и из-за поребрика, рассказывая, что никто ни в чем не виноват. Повод для этого есть, и он прекрасен. Результатов расследования преступлений на Майдане нет, а на это "нет" прекрасно ложатся бредовые теории, выдуманные в Москве и Сочи.
Вопрос, кто довёл ситуацию до того, что Виктору Фёдоровичу уже лень в Ростов лететь? Будет вещать теперь из центра Москвы, обличая киевскую хунту.
А хунта-то вовсе не хунта. Беззубые и со слабым хребтом.
Речь идёт не о том, что нужно кого-то сбрасывать или водворять, а о методах. Бегать с оружием и творить суд на своё усмотрение - это идиотизм. Если мы хотим построить государство, то зачем устраивать махновщину, анархию, а тем более кого-то идеализировать. Суть борьбы европейцев с королями - избавление от идолов. Путин - идол, Савченко - идол, Семенченко - идол, Саакашвилли - идол, этот Белый - идол. Мне нужны в государстве серые мыши, которые будут выполнять поставленную задачу, а не строить свою "идеальную" вертикаль или горизонталь. Уже был эксперимент с Советами, второе "народовластие" мне не особо улыбается.
Есть желание использовать право сильного? Прямая дорога в прошлое. Если мы хотим построить нормальную страну, то должны избавиться от подобных иллюзий. Хочешь ты того или нет, но пока придумали только один путь - через гражданское общество и законы. А люди с автоматами, которые в ручном режиме бегают по кабинетам и угрожают чиновникам - пустая трата времени. Более того, они дискредитируют саму идею демократии. Желаешь быть дикарём - поддерживай таких, как Сашко. Желаешь жить в цивилизованной стране - формируй гражданское общество, которое будет иметь самоуважение и заставит уважать себя других. Майдан - это невероятные усилия небольшой (по меркам всего населения Украины) группы людей, которая переломила ситуацию. Теперь настал черёд остальных - большой группы, которая будет добиваться результатов малыми усилиями. Такая должна быть цель. Не надо никаких суперменов, которые возьмут весь народ за шкирку и поведут в светлое будущее, иначе сразу можно путина приглашать. Медленно (а по другому и не получится) улучшать себя и всё вокруг. Нам нужно два поколения при новом образовании, при новом положении в стране. А тот, кто хочет всё и сразу остаётся ни с чем.
Если ты всего этого не понимаешь, то мне искренне жаль.
Лиса свой хвост в свидетели привела)
Но когда в Украине победит Украина,
На каждого Собакова найдется свой гицель.
Где бы этот пес не спрятался...
А как же сухой закон в этом "лагере"? Шо тоже коньяк подбросили, и шанфурики выпитые тоже? А устройства для курения конопли, шо тоже подбросили? А судимых и в розыске шо тоже подбросили?
Хватит врать! Это бомжатское кодло! Теперь будут ночевать как и раньше по подвалам, подъездам, вокзалам(кстати где их и набирали! Как и других протестующих! На против входа в метро Вокзальная стоят гастробайтеры, им все равно либо на стройке работать, либо с флагами ходить, либо в палатках "протестовать"!!!!
Самодрочеры фейсбучно-рюкзачные...
Азіров нервно курит и завидует Шевченко!
Ці "находки" , стара пісня , її люблят крутити не тільки мєнти , але й реформовані чекісти (сбу) , там вообше одну і туже фотографію сували шось пару раз підряд , і при тому в різні періоди .