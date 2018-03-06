 Экспертиза подтвердила, что в палаточном городке под ВР 3 марта обнаружены боевые осколочные гранаты, - Шевченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Как сообщил журналисту Цензор.НЕТ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, экспертиза подтвердила, что обнаруженное - ручные осколочные наступательные гранаты РГД-5 и унифицированные запалы дистанционного действия типа УЗРГМ-2.

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Артем Шевченко также поинформировал, что по факту обнаружения взрывоопасных предметов начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Отметим, что ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что в ходе обыска в палаточном городке изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.