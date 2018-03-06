 Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн ликвидирован в Запорожье. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово - хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

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Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 млн. грн.

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Продолжаются следственные действия.