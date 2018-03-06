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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1366) конвертцентр (273) налоговая милиция (1162) ГФС (2478)

 Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн ликвидирован в Запорожье. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово - хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.

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Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях.

По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2, 2 млн. грн.

Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн ликвидирован в Запорожье 01

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Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн ликвидирован в Запорожье 02

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3054257
 
 
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Да какой там центр ,мальдивский урод уже людей давит ....
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Та ладно вам! Кто и миллиона баксов не украл - то разве люди (не говоря уже про собачью будку)? Там и говорить не об чем.
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А где ж "военная прокуратура" как же без них ? Кинули чудаков, остануться без конфискованного.
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, , ликвидирован центр в запорожье -- создан в киеве , , ликвидирован в киеве -- создан в запорожье , , ликвидирован в запорожье -- создан в одессе , , ну , и так далее ,,,
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е..тся я сегодня в ударе, где они были зарегестрированы, в какой налоговой, там же есть отдел камеральных проверок, куда подаются декларации, где эти фирмы показывают обороты невероятные а налог хер да не хера, на таких декларациях ставится виза начальника управления, я уж про возмещение ндс не говорю, этот центр работал и подавал декларации не один год, там видно было с первого квАртала их деятельности, они только останавили конверт с оборотом в 200 млн, вы напишите сколько он существовал мразота вы еб..ая, вы на рашку гоните, вы хуже, ублюдки такие же с яхтами и вилами, и да забываю мой тег
#убд не индульгенция для преступления
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Конвертационные центры работают с успехом в Украине в основном не из-за того, что украинцы не хотят платить налоги, а из-за того, что малый и средний бизнес таким образом выкручивается из налоговой петли украинской же налоговой системы. Условия для любого производства чего-либо от пластикового ведра до автомобиля в Украине на уровне Уганды, а то и хуже, только если в банановых республиках может придти негр с автоматом, то у нас - фискальная служба. С такой оплатой рабочей силы, как в Украине, мы можем стать лидером по инвестициям европейского капитала, НО правительство Украины всегда потакает капризам большого бизнеса, в чьи интересы никак не входит развитие малого и среднего, а тем более, конкуренции. Они привыкли работать "по накатанной", нужен лидер-националист и парламент настоящей настоящей евроинтеграции, а не ЖЫТЫ ПО НОВОМУ
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаМежрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн ликвидирован в Запорожье. ФОТО
 
 
 
 
 
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