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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В районе Конотопа слетел в кювет и перевернулся автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В районе Конотопа на Сумщине попал в кювет и перевернулся автомобиль экстренной медицинской помощи УАЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 5 марта в 16:42 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в районе Конотопа автомобиль экстренной медицинской помощи УАЗ, следовавший по вызову в село Бочечки попал в кювет и перевернулся.

В районе Конотопа слетел в кювет и перевернулся автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, - ГСЧС 01

"Преодолев около 32 км на место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра. Как было установлено, в карете скорой помощи находилось 2 человека - водитель и фельдшер. Люди не пострадали", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что автомобиль находился на склоне кювета и существовала угроза дальнейшего его опрокидывания. Поэтому для проведения работ привлекли трактор Т-150 местного агропредприятия, который тросом удерживал УАЗ. Между тем спасатели пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. После этого он отправился к месту своей дислокации, поскольку на вызов была уже направлена ​​другая бригада врачей.

В районе Конотопа слетел в кювет и перевернулся автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Всего к аварийно-спасательным работам были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

Источник: https://censor.net.ua/p3054107
 
 
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Пора уже сдать на металлолом рукожопские вёдра кацапов
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Є чудові повнопривідні німецькі мікроватобуси на базі яких можна робити медичні автомобілі! Потрібно законом заборонити використовувати УАЗи для медицини, як засіб масового знищення!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ районе Конотопа слетел в кювет и перевернулся автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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