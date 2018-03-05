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Все про:наркотики (1269) СБУ (12200) Харьков (3773) патрульная полиция (1064)

 Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков работникам полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция обнаружила плантацию элитной конопли в частном доме под Киевом. ФОТОрепортаж

Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию.

Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ 01
Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ 02

Также смотрите: Схема торговли наркотиками под "крышей" сотрудников полиции раскрыта на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ 03
Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ 04

Также смотрите: Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/p3054040
 
 
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А то уже бесы к бульбулятору скотчем прикручены? Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 4836 Шо б далеко не убежали? Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 4836
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От ніколи такого не було і ось знову! Вже ж в Харкові весь ОБНОН посадили за кришування наркоторгівлі і тепер знову менти жруть, продають та кришують наркоту! Харків це столиця наркомафії! Загиблий бізнесмен, який причетний до вбивства перебежчика з російського наркоконтролю - Воронєнкова, теж був з Харкова. Бригада яка кришувала нарктотрафік через АТО - Харківська бригада! Депутати наркомани Добкіни - харківськи депутати! Якось так сталось що вся наркомафія сходиться в Харкові.
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СБУ хорошо поработала, но это скорее показуха, потому что в любом другом городе можно разоблачать такие и подобные сети, которыми опутана вся Украина под крышеванием властьимущих.
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Среди сообщений о поимке наркоторговцев, сообщения о поимке наркоторговцев-полицейских, составляют около 60%.
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Нужно уже Авакова орденом Ярослава Мудрого награждать. Ведь просто так такого добиться очень трудно. Тут без него явно не обошлось.
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В Бердичеве люди экономили газ,затопили печку ,в результате вся семья восемь человек умерли ,вот такие вот мальдивы !!!
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Спасибо. Трагедия, конечно, но не всяким запоребриковым "британцам" приплетать к этой трагедии свои лозунги.
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Говном затопило поселок на Урале. Расскажешь об этом? Вот люди весеннему солнцу будут рады!
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Беруть приклад у Допи. Твоя нова "поліція".
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А шкарпетки з диркою, це не в НАБУ, служити.
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))) Як би особого секрету ні для кого і не має, що дОпа за хуйла жопу рве, а там ріки з сухого молока текли бурно і течуть досі більш за все виходячи з його продовження тієї ж лінії нової партії. Якби аргентинський слід до Харкова не довів....
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Совсем не удивлен,мусора новые,бизнес старый.
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ха-ха. хорошо забытые старые мусора. вот статистика по Ха.
Мережу реалізації наркотиків працівникам поліції викрито в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 6307
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Тоже новость если б не менты наркотиками не торговали, все под ментами.
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За такую реформу Авакова нужно отправить к Яценюку.
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полицейские еще и наркоманы а АТОшников на колени ставят за правду ...какой смысл Украины и ее будущее даже для наших детей ??? барыгу на нары
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Полиция с каждым днем все больше и больше пользуется уважением и доверием своих граждан. Настоящие защитники Закона и Права! Оце рехформа, и я понимаю.))))
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Даже трудно себе представить, чем занимается Аваков, если его лейтенант полиции наркотиками торгует.
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Посмотрите результаты "переатестации" и все сразу становится на свои места .Мусора сейчас молятся на петруху.Все вернул назад.Беркута уже начинают в Украину возвращаться.
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А хулі? Видали пістолет, жетон, - і крутись як хочеш.)))
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Украина вышла на первое место по производству синтетических наркотиков ! Слава Украине!
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в Харкові реклама наркоти скрізь: на будинках, парканах. всі знають - ніхто не реагує
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сколько себя помню, в Харькове всегда менты крышевали наркосбыт
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сейчас бирюков появится и затянет, как эти мусора-наркоманы в ато бэтэры жгли
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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