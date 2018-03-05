 Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", - говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию.





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