 Сеть реализации наркотиков работникам полиции разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель. В своей квартире злоумышленник наладил изготовление и фасовку психотропного вещества амфетамин и марихуаны. Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства организатора сети и активных членов группировки изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков и боевые патроны к огнестрельному оружию.
Уголовное производство осуществляется по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.