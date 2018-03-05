 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, который импортировал товаров на 379 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины установлена организованная группа лиц, которые за счет использования подконтрольных компаний (в т.ч. предприятий-нерезидентов) и схемы "встречных потоков" в течение 2015 - 2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по сокрытию (невозвращению) валютной выручки при экспорте товаров, минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товарно-материальных ценностей.

Для проведения незаконных экспортных/импортных операций правонарушители создали ряд подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов). Достигнув предварительной договоренности с компаниями - выгодоприобретателями, злоумышленники изготавливали от имени подконтрольных фирм поддельные пакеты документов (экспортные/импортные контракты, инвойсты и др.), к которым вносили неправдивые сведения относительно цены, количественного и качественного состава продуктов. В дальнейшем эти документы подавались в таможенные органы для осуществления таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом свыше 350 млн грн ликвидирован на Сумщине. ФОТО

При этом за пределы таможенной территории Украины вывозили преимущественно дубовые и сосновые лесоматериалы, ткани, обои, а импортировали - в основном, ткани, медицинские приборы, овощи и фрукты. Общий объем экспортных операций, проведенных в течении 2015 - 2018 гг. через подконтрольные компании, составляет около 108 млн. грн., импортных - около 379 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях центра, изъято 25 печати предприятия (в т.ч. нерезидентов), электронные носители информации, бухгалтерские документы и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность указанных лиц.

Также смотрите: Налоговой милицией ликвидирован в Киеве конвертцентр с оборотом около 270 млн грн. ФОТОрепортаж



