 Порошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на "выборах" в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Президент Украины выразил благодарность за неизменную активную поддержку Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдения режима санкций ЕС против РФ финскими компаниями, а также содействия прогрессу в реформах в Украине.

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Президент Порошенко и министр Сойни обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко подчеркнул, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению".

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Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере энергоэффективности и реформирования образования в Украине при финансовой поддержке Финляндии. Президент Украины отметил, что в современных условиях, вопросы энергоэффективности приобретает особое значение для Украины.

Договорились поддерживать положительную динамику двустороннего диалога, чему, в частности, будет способствовать визит Президента Финляндии в Украину".

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