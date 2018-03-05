 Порошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на "выборах" в оккупированном Крыму. ФОТО

Президент Порошенко и министр Сойни обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Петр Порошенко подчеркнул, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению".
Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере энергоэффективности и реформирования образования в Украине при финансовой поддержке Финляндии. Президент Украины отметил, что в современных условиях, вопросы энергоэффективности приобретает особое значение для Украины.
Договорились поддерживать положительную динамику двустороннего диалога, чему, в частности, будет способствовать визит Президента Финляндии в Украину".
Снова влажные фантазии о шоколадных баронах, хозяевах... Примитив полнейший,никакого креатива...
будут все ебашить)))
Все это кто?