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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3425) Порошенко (14407) Финляндия (281) Сойни Тимо (1)

 Порошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на "выборах" в оккупированном Крыму. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Президент Украины выразил благодарность за неизменную активную поддержку Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдения режима санкций ЕС против РФ финскими компаниями, а также содействия прогрессу в реформах в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет, – глава МИД Финляндии Сойни

Президент Порошенко и министр Сойни обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН. Стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко подчеркнул, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву. Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению".

Также читайте: Финляндия выделит Украине 15 млн евро на проекты в сфере образования и энергоэффективности, - глава МИД Сойни

Особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере энергоэффективности и реформирования образования в Украине при финансовой поддержке Финляндии. Президент Украины отметил, что в современных условиях, вопросы энергоэффективности приобретает особое значение для Украины.

Договорились поддерживать положительную динамику двустороннего диалога, чему, в частности, будет способствовать визит Президента Финляндии в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина признательна Швеции за готовность участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

Порошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на выборах в оккупированном Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/p3054033
 
 
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А на мальдивы пригласил погудеть ??? Порошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на "выборах" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 942
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Нищеброд, не в состоянии слетать на Мальдивы и теперь это твой фетиш?
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так все финны нищеброды..не чета нашей Ылите.. ездят лохи на великах на работу Порошенко закликав главу МЗС Фінляндії Сойні вжити всіх заходів для недопущення фінів спостерігачами на "виборах" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4875
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Да, на великах, культура у них такая, а ты по сравнению с ними нищеброд в 10-й степени.
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який ти дурненький..нічо завтра товаріщ лейтенант..старшой..тобі денюжку виплатит..поєдєш в Мухосранск і там напішеш на заборє МАЛЬДІВИ Порошенко закликав главу МЗС Фінляндії Сойні вжити всіх заходів для недопущення фінів спостерігачами на "виборах" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2458
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О, и ты тоже нищеброд? Попробуй заняться реальным зарабатыванием денег. За то,что ты тут корябаешь тебе не заплатят...
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Завтра под базой беркута
Порошенко закликав главу МЗС Фінляндії Сойні вжити всіх заходів для недопущення фінів спостерігачами на "виборах" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8365
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Мне интересна твоя реакция, когда твоего шоколадного барона с его коблом будут все ебашить, как ты после этого запоешь.
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Мне интересна твоя реакция, когда твоего шоколадного барона)))
Снова влажные фантазии о шоколадных баронах, хозяевах... Примитив полнейший,никакого креатива...
будут все ебашить)))

Все это кто?
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Опять скоро... Нет такой единицы измерения времени.
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я п и ш у и м е н н о т а к д л я т о г о ч т о б ы п р и в л е ч ь т в о е в н и м а н и е и е щ е д л я т о г о ч т о б ы с к а з а т ь ч т о т ы п и д о р
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Що у слові "всі" незрозумілого? Хоча для тебе повторю- ВСІ!
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Понятно. Все это никто. Хотя и другого быть и не могло. Кому нужны слова обещалкина ?
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А чего на колени не стал или руку не протянул.Да ложили на тебя липецкое с прибором все.Хоть кто то наказан за нарушение санкций?Обеспокоеностями твоими вместе с климом ,только подтираются все кому не лень.
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я п и ш у и м е н н о т а к д л я т о г о ч т о б ы п р и в л е ч ь т в о е в н и м а н и е и е щ е д л я т о г о ч т о б ы с к а з а т ь ч т о т ы п и д о р
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Ну так зачем представляться.И так судя по твоему высеру,что ты соевый п..р.
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Лучше бы пригласил нвставников для наших снайперов : потомков снайпера, отправившего в1939 году к праотцам 507 кацапов !
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Снайперська наука пішла далеко вперед з тих часів..
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Не спорю, далеко пошла. Но принципы, традиции, законы психологии, как т законы физики верны по сей день.
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Десь так. Та все це ніщо без серйозної техніки та навиків володіння нею. Як і навпаки.
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А оружие в его руках-всего лишь техлинейка,она же винтовка Мосина.И никаких тебе калибров 12,7 , и никаких супер технологий.Только 7,62 ,цейсовская оптика , талант егеря и желание истреблять оккупантов.
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Имитация бурной деятельности. Обсудил, принял. ещё там чего, а воз и ныне там. Как Крым оккупирован, так и остался. что финнам по большому счету как то до лампочки. Как стреляли на Донбассе так и стреляют, что финнам тоже как то до лампочки.
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Та да- будь-який дурень знає, як керувати державою. Та не має часу- таксувати треба...)))
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Саша. Саша!!!! Вы хотя бы записывайте, чего пишите. Прошлый раз вы были макшрейдером.....
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Ну шо военные пенсионеры получили сегодня пенсию от тети гроси ?????? ахахаха я так и знал что кинули ...прикинте приходит смс на ощад карту а перерасчет рекламируемый ревой Гройсманом и Розенко равен -НУЛЮ ..Завтра будут пикеты и на колени никто уже не станет
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Да поставят вас всех поодиночке.Нужно выходить всем вместе и один раз ввалить мусорью и петрухе.А так несколько кучек по митингам это ничто.
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чет странно как то че диабетик ниразу в кому не падал везде он успевает ...мож диабет надутый тролями что б пожелели бедного слепого трастовщика
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какую кому ему припишете гипо- или гипергликемическую?
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Финляндия примет чартер если че ???Хотя можно и через Питер тачкой и обьяснительную фсб писать уже не надо и так все сделано с перевыполнением плана
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Вот интересно,у всех под ником УКРАИНСКИЙ ФЛАГ,а такое впечатление,что попал на кацапский сайт.
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нет ты на цензоре а мотивация у всех разная но все хотят справедливости в моей стране а если за это агентом путлера обзывать всех то с тобой все ясно
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Кто бы говорил,тут очень многими местами кажется,что попал на 5 канал.Так,что не вам стецьки вередуваты.
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Если вы не отводя взгляда, силой мысли можете изменить направление их вращения (а мозгу это по силам) - у вас IQ за 180
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Хорошая страна, Финляндия. Тока летом. Та и зимой,- ништяк, если со здоровьем в порядке. Бо спиться можно, реально. Там зимой темно, почти весь день и холодно. И, кроме как бухать- никаких перспектив... Ото этот финн сюда и намылился.
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Педро ищет допомогу. От финских хладных скал до пламенной Колхиды.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал главу МИД Финляндии Сойни принять все меры для недопущения финнов наблюдателями на "выборах" в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
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