 Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer. ФОТО

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Взятый в плен "поребрик" Покусаев из села Яропольцы Белгородской области", - сообщил блогер, опубликовав его фото.
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Наемник РФ, захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр, гражданин России Николай Покусаев.
Напомним, 4 марта стало известно, что бойцы 57-й ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом.
брат розповідав, що так їх "тренували", двох в полон взяли, то вже прапори познімали.
СМИ РФ выдали продавца мыла из США за "аналитика", который рассказал о провале США в гонке вооружений
«Американский аналитик», который в эфире российского телеканала НТВ рассказывал о провале США в гонке вооружений, оказался «поющим поэтом» и продавцом мыла.
https://theins.ru/antifake/93728
И ДА - главное!!! Им глубоко покую кого идти убивать.
https://youtu.be/DmEXC88Ng7o
ти хворе чи на 3/П? краще б на 3/П, інакше подохнеш від якоїсь болячки, наприклад від виразки шлунку!