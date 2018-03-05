 Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer. ФОТО

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Взятый в плен "поребрик" Покусаев из села Яропольцы Белгородской области", - сообщил блогер, опубликовав его фото.

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Наемник РФ, захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр, гражданин России Николай Покусаев.

Напомним, 4 марта стало известно, что бойцы 57-й ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом.