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 Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer. ФОТО

Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом незаконных вооруженных формирований оказался гражданин Российской Федерации Покусаев Николай Анатольевич из села Яропольцы Вейделевского района Белгородской области.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Взятый в плен "поребрик" Покусаев из села Яропольцы Белгородской области", - сообщил блогер, опубликовав его фото.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 57 ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом. ФОТОрепортаж

Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer 01

Наемник РФ, захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр, гражданин России Николай Покусаев.

Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer 02

Напомним, 4 марта стало известно, что бойцы 57-й ОМПБр захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований с российским паспортом.

Источник: https://censor.net.ua/p3053857
 
 
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там кацапи. вони навіть свої тряпочки перед нашими вивішують.
брат розповідав, що так їх "тренували", двох в полон взяли, то вже прапори познімали.
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Не так важливо хто конкретно цей терорист, важливо звідки він. Це село Яропольці знаходиться за 5 км від російсько-українського кордону далеко від АТО майже біля Харківської області, тобто ця людина мешканець прикордонної території, а мешканці прикордонної території мають полегшений режим пропуску через державний кордон України!!!!!!! російські терористи готують мешканців інших прикордонних населених пунктів росії до ведення війни проти України і посилають їх в АТО для набуття бойового досвіду. Прописка цього терориста може свідчити про наступний напрямок з якого будуть вести бойові дії російські терористи - річка Оскол, кордон Луганської та Харківської областей, тобто путін планує захопити всю Луганську область.
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48 років, якось не грає для підготовки війни, вважаєш на нас нападе пенсійний рашки ?
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Покусаев переходит в разряд пососаев Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6154
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Взгляд как у Шварца. А оказался мокрой курицей. Тебе же глаза ложками выковыряют! Чего не "за пацанов" ????
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"Гражданская война паруски" - когда граждане одной (простигосподи) страны приезжают убивать граждан другой...
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смешной оффтоп
СМИ РФ выдали продавца мыла из США за "аналитика", который рассказал о провале США в гонке вооружений Захваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 3269
«Американский аналитик», который в эфире российского телеканала НТВ рассказывал о провале США в гонке вооружений, оказался «поющим поэтом» и продавцом мыла.
https://theins.ru/antifake/93728
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А что удивляться? У нас тоже лыжные инструкторы и бомжи подписывают многомиллионные контракты! Это мировая тенденция. Правда, касаемо рашистов,- это система!
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такі ж гівно-іксперди скрізь триндять про диктатуру в Україні , офшори і сина Порошенка, про те як він в 250-й раз зливає Україну пцтіну і як буде тікати в ростов..
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Бешенством страдали еще предки этого кадра. За что и получили зачетную фамилию...
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полки всяких покусаевых из россии практически бесконечны так, как для них это тот единственный шанс вырваться из своего зажопенска и мухосранска, увидеть мир, более или менее сыто есть и сухо спать и при этом еще зарабатывать деньги, так как в своем зажопенски они лишены этого всего на прочь!
И ДА - главное!!! Им глубоко покую кого идти убивать.
Захопленим воїнами 57-ї ОМПБр у полон терористом є громадянин РФ Микола Покусаєв, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 9418
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Це Гута, схоже що російські космонавти тут вже все розбомбили.
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Прикрутило,його,нагородить й відвезе додому ...
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Побольше надо таких "языков" таскать (средства не имеют значения), ведь в конечном итоге это материал для дальнейшего обмена на наших плененных ребят.
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щас Пеця срочно его обменяет на какого то нашего гастарбайтера чтобы лизнуть Хуйлу и сделать подарок к выборам...
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Візьмеш його рабом? Тільки очі сам будеш виколуповати.
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я не вірю, що нормальна людина здатна жити одним лише негативом... будь яка тема, будь який привід - у тебе 3рада!!!
ти хворе чи на 3/П? краще б на 3/П, інакше подохнеш від якоїсь болячки, наприклад від виразки шлунку!
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Може в нього особисте, він навіть в світлину про метеликів Пороха всуне.
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Ти на грунті Петі бачу взагалі йопнулося? Не вже так все у баби Люлі погано?
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Заблукала 3.14дарасина... Не дивно, кордони ж не демарковані..
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Яропольцы -украинська назва.А пушечное мясо надо беречь.На обмен.Солдат НЕудачи.
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Вот посмотришь на его лицо и сразу понимаешь -это братскийнарод! Или блядский урод?
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мокшанин пришел поесть каши так как голод не тетка
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗахваченным воинами 57-й ОМПБр в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев, - блогер Necro Mancer. ФОТО
 
 
 
 
 
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