 В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом 5 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю Крымской таможни.
"При прохождении таможенного контроля гражданин сопредельного государства заметно нервничал, неся в руках черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни приняли решение проверить его содержимое. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в пакете находится более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины. При пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали", – говорится в сообщении ведомства.
Лля определения стоимости выявленных товаров и проведения дальнейших процессуальных действий вынесено решение о направлении товаров на экспертизу."Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" соответственно.
Так куда конкретно отправили на экспертизу..?? Или разделили на три кучки..??
Это всего-лишь памятные монеты, а не произведение искусства или исторический раритет.
я не визнаю "кордона" в Крим - но монети втраченi
А для них подобное - "серпом по яйцам...".
Но, скорее всего, переведут на "экстремизм". Закон этот у них так расписан, что любой "шаг в сторону - побег, прыжки на месте - провокация...".
http://u-news.com.ua/57360-rossiyskie-voennye-poteryali-pushku-posredi-polya.html
даетберет добро.