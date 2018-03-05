 В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом 5 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю Крымской таможни.

"При прохождении таможенного контроля гражданин сопредельного государства заметно нервничал, неся в руках черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни приняли решение проверить его содержимое. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в пакете находится более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины. При пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали", – говорится в сообщении ведомства.

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Лля определения стоимости выявленных товаров и проведения дальнейших процессуальных действий вынесено решение о направлении товаров на экспертизу."Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" соответственно.