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Все про:Крым (19577) монеты (72) НБУ (4330)

 В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ. ФОТО

На автомобильном пункте пропуска "Армянск" российские таможенники обнаружили у гражданина Украины 450 памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом 5 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю Крымской таможни.

"При прохождении таможенного контроля гражданин сопредельного государства заметно нервничал, неся в руках черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни приняли решение проверить его содержимое. В ходе таможенного досмотра было установлено, что в пакете находится более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины. При пересечении таможенной границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали", – говорится в сообщении ведомства.

В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ 01

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Лля определения стоимости выявленных товаров и проведения дальнейших процессуальных действий вынесено решение о направлении товаров на экспертизу."Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/p3053849
 
 
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Лля определения стоимости выявленных товаров и проведения дальнейших процессуальных действий вынесено решение о направлении товаров на экспертизу."Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" соответственно.
 Так куда конкретно отправили на экспертизу..?? Или разделили на три кучки..?? В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ - Цензор.НЕТ 9499

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Отправили "на экспертизу" в карманы трех начальников таможенных пунктов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" .
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А почему наши не должны были пропустить?
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Тот, кто вез???!!! В окупований Крим російські митники не дозволили провезти 450 пам'ятних монет НБУ - Цензор.НЕТ 4934

Это всего-лишь памятные монеты, а не произведение искусства или исторический раритет.
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Тот кто вез вообще сепар, который хотел торгонуть с оккупантом.
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так мабудь треба було задекларувати ?
я не визнаю "кордона" в Крим - но монети втраченi
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Как я понимаю таможенники превысили свои полномочия. Таможня наоборот, если там работают патриоты, должна способствовать вывозу подобной сувенирной продукции, тем самым помогая пропагандировать Украину за границей. Поэтому я считаю, что эти таможенники или коррупционеры и хотят мзду, ну или просто враги Украины. Есть ещё третий вариант - эти таможенники необразованное быдло.
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Это были таможенники из паРаши...а они по определению коррупционное необразованное быдло...которое хочет мзды... В оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ - Цензор.НЕТ 4453
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я больше скажу. эти таможенники - необразованное вражеское коррупционное быдло, которое хотело мзду.
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А теперь затаили дыхание: Если задержанные предметы коллекционирования будут признаны "не имеющими художественной ценности", то они не будут признаны и "контрабандой". При этом эта собственность будет возвращена владельцу и пропущена на территорию Крыма. Лучшей пропаганды для Украины, в среде нумизматов, данном случае, нет... Если будут признаны "имеющими художественную ценность" - это косвенное признание "ценностью" раритетов "недогосударства".
А для них подобное - "серпом по яйцам...".
Но, скорее всего, переведут на "экстремизм". Закон этот у них так расписан, что любой "шаг в сторону - побег, прыжки на месте - провокация...".
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кацапы есть кацапы...монеты не пускаем, но пушки теряем, по пути следования. Страна дебилов.
http://u-news.com.ua/57360-rossiyskie-voennye-poteryali-pushku-posredi-polya.html
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Монета 5 гривень 2003 150 років Історичному архіву України. На нуміматичному ринку - 260 -280 гривень. Якби це була нормальна ситуація з митницкю і легітимнм кордоном між двома державами то я б сказав що йопнуті як ті що не дають вивезити але ще більше ті що не дають ввезти ці монети.. Але в цій ситуація загальнолюдська логіка і оцінки не діють . Тому зхалишається тільки резюмувати: а най би повиздихало все москальске свинособаче поріддя, яке на дає прповозити українські монети та ще й на українську територію.
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Тут я зараз не розумію, де кримінал???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированный Крым российские таможенники не разрешили провезти 450 памятных монет НБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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