 Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61: по словам свидетелей, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор", - сказано в сообщении.

Сообщается, что пострадали двое полицейских: "Они не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали 2 скорых, несколько патрулей полиции и сог.

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"Возможно, сон за рулем... Переутомление. Ехал, говорят, около 50 - 60 км/ч", - говорится в сообщении.