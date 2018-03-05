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 Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских. ФОТО

В Киеве на улице Бальзака автомобиль патрульной полиции врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"Ночное ДТП с участием полиции в Киеве на Бальзака 61: по словам свидетелей, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор", - сказано в сообщении.

Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских 01

Сообщается, что пострадали двое полицейских: "Они не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы. На месте работали 2 скорых, несколько патрулей полиции и сог.

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Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских 02

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"Возможно, сон за рулем... Переутомление. Ехал, говорят, около 50 - 60 км/ч", - говорится в сообщении.

Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских 03

Источник: https://censor.net.ua/p3053844
 
 
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І шо, будуть самі на себе протокол складати? )))
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груз 300, скорее всего... а всего, за 200-х сотая наверное...
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ага, в 3 часа ночи, встретились два одиночества... ))
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А что тут комментировать. На пустой дороге 50 км/ч Короче давайте деньги на новые Приусы.
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нифига себе перерывчик, я думал они уже не будут машины бить
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один изначально спал, второй закемарил/завтыкал/телефон...
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Этих новых копов сначала Таврии и Ланосы посадить надо было. А то никакого Киотского протокола на этих Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских - Цензор.НЕТ 8675 Шумахеров не хватит
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Аж бачу, як колеги-поліціонери будуть питати для протоколу водія евакуатора:"Ну, розказуй як обганяв, як підрізав!"
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евакуатор винуватий, шоб там не казали - стоїть мордою) проти пріуса! Патрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских - Цензор.НЕТ 2287
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Хлопці попили "Фанти" і вирішили зупинити крутий евакуатор.
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...... Из интернета......АВТОШКОЛА КОНТРАВАРИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ «АЛЬФА ЩИТ» "В нашей школе вождения вы узнаете, что можете не просто нажимать педали в правильной последовательности и соблюдать ПДД..... "
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Почему пристегнуты не были и это полиция ?, которая сама не соблюдает правила ...
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Що сказать? Лікування провести, однак, утримати за лікування у повному обсязі, з грошового забезпечення... Чому? А тому що самі були винуватцями власного травмування - не були пристебнуті під час руху... Ні дорожні умови, ні евакуатор не винні в розбитих пиках, забитті грудей та переламах рук і ніг. Якби були зафіксовані ременями безпеки - цього б не було. Салон автомобіля ушкоджень не має - тільки відсік двигуна... В армії США, якщо ти оримав поранення чи травму, і це було з-за того, що у тебе був відсутній той чи інший аксесуар бойового екіпірування автоматично позбавляє потерпілого страхування...
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Ето уже последний приус или еще осталось? Говорил же что етих даунов на велосипеды и лошадей нужно сажать а не на приусы по 40 штук баксов.
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Заснуть, впадуть з коняки і знов травми.
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на пiдводах... а там сiно постелити... впав да й спи, а кiнь завжди дорогу сам найде
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Будет как в анекдоте, напишут что обгонял, подрезал...
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Морда так разбита что явно не 50 км он ехал зимой и по гололеду... Правила не для всех?
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физика не правила, а законы её не обманешь.
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Тттаки "догнали" цього евакуатора на зустрічній! Патрульний автомобіль врізався в евакуатор, постраждало двоє поліцейських - Цензор.НЕТ 4161
І чого він їхав "проти шерсті" (мінтярської)? Патрульний автомобіль врізався в евакуатор, постраждало двоє поліцейських - Цензор.НЕТ 2676
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по словам свидетелей, на пустой дороге в 3 часа ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор 100% одной из полицаев была баба и сосала у напарника во время движения. Частенько вижу как после 11 вечера сидят полицаи в приусах за Киевом возле озера трахаются.
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Это карма начала работать за снос палаточного городка...
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приус 500 000 грн стоит ремонта минимум на 50 000 кто оплотит этот банкет
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Премию Дарвина присваивают, если наглушняк. Ну, лили если детородные органы поотрывало.
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Зима, снега много можно было бы и на собачьи упряжки пересадить. Спросите где на всех собак набрать? Ну, если не хватает собак то, можно запрячь и бройлеров.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульный автомобиль врезался в эвакуатор, пострадали двое полицейских. ФОТО
 
 
 
 
 
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