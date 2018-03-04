 Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек. Преимущественно это представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Свободы".





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Около 17:00 возле львовской Ратуши начали формироваться колонны. Перед тем как тронуться маршем, националисты установили перед входом в горсовет "столб позора". К нему прикрепили портреты львовских депутатов, которые не голосовали за то, чтобы в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев, вместе с сине-желтым флагом на админзданиях вывешивали еще и красно-черный флаг.





Националисты зажгли факелы и около 18:00 начали шествие. Во главе колонны несколько молодых несли баннер с надписью "Місто Львів не для польських панів". По дороге от площади Рынок, до конечной точки - памятника Степану Бандере, участники шествия выкрикивали лозунги: "Пам’ятай чужинець, тут господар українець", "Наша земля – наші герої", "Львів – не для польських панів".

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Около 20:00 возле памятника Бандере участники марша зажгли файеры и прочитали молитву националиста.

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