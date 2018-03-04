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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3128) националисты (329) Свобода (2656) Шухевич (207) Национальный корпус (84)

 Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича. ФОТОрепортаж

В день гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича националисты провели во Львове факельное шествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек. Преимущественно это представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Свободы".


Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На здании польского консульства в Киеве националисты вывесили "доску польских преступлений". ВИДЕО

Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 02

Около 17:00 возле львовской Ратуши начали формироваться колонны. Перед тем как тронуться маршем, националисты установили перед входом в горсовет "столб позора". К нему прикрепили портреты львовских депутатов, которые не голосовали за то, чтобы в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев, вместе с сине-желтым флагом на админзданиях вывешивали еще и красно-черный флаг.

Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 03
Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 04

Националисты зажгли факелы и около 18:00 начали шествие. Во главе колонны несколько молодых несли баннер с надписью "Місто Львів не для польських панів". По дороге от площади Рынок, до конечной точки - памятника Степану Бандере, участники шествия выкрикивали лозунги: "Пам’ятай чужинець, тут господар українець", "Наша земля – наші герої", "Львів – не для польських панів".

Также смотрите: Во Львове установили счетчик наказанных за преступления против Майдана. ФОТОрепортаж

Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 05
Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 06
Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 07
Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 08

Около 20:00 возле памятника Бандере участники марша зажгли файеры и прочитали молитву националиста.

Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 09

Также смотрите: Националисты прошли факельным шествием по центру Киева в честь столетия боя под Крутами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича 10

Источник: https://censor.net.ua/p3053820
 
 
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а їх частина у Польщі вшанували 203-ю річницю від дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького
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Це все фейкові марші фейковий націоналістів! Справжні націоналісти після побиття ветеранів АТО, наступного дня палили б маєток в Козині! Тому всі ці марші це вистава, нікчемні націоналісти нікчемних лідерів!
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Ща на кацапском ТВ снова начнут верещать про фошиздов
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Выгодные и не выгодные(презервативные) россияне. Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 5369 Владимир Мутин: Россияне, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, не имеют отношения к Кремлю, а те россияне которые победили на олимпиаде, то те имеют отношение к Кремлю
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Хм...А как называют прыхыльныкив сои на кавопои на Майдане? Интернационалисты шоле?
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Некоторые в прошлом Польские Паны учились у нас в Харькове - это я о Пилсудском...!
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а Хмельницький отримав освіту в єзуїтському коледжі
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Поляки сами открыли ящик Пандоры. Теперь про них вылезет столько правдивого говна. Надо открыть специальную рубрику - публиковать архивы про польские военные преступления, про участие в геноциде украинцев, в Холокосте и т.д. Под видом исторических штудий
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может это граждане Украины, а не националисты??????
это шо? новости с кац ресурса ???
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нееее....просто подсказка для кацресурса
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справді, московитів та українофобів на сайті значно більше
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"Пам'ятай чужинець, тут господар українець"...Президент, прем'єр-міністр та міністр внутрішніх справ в шоці від таких лозунгів.
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Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 1526Olga Amir‏ @HanumeZiba 50 мин.50 минут назад
Во Львове ходили "націоналісти"со смолоскипами на честь Шухевича. Боже, Боже. Да хоть бы не позорили имя Народного Героя. Ибо если бы он узнал что в Киеве избили защитников Украины , а вы вместо мести устроили маскарад с огнем. Он бы вас всех расстрелял утырки.
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Все ищешь, кто бы устроил анархию в столице воюющего государства? Зря. Украинцы - не дураки. Именно поэтому никто не вышел на защиту вашего свинарника. И не выйдет. Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 903
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Не - Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича,- а Патріоти - Хворі редактори й набірники текстів Цензора Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 9435 Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 9435
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bezmegh - Лесник (Амиров/Мужчиль) называл таких националистов клоунами..... Вот мне тоже жаль это признавать, но после всех недавних событий это так и есть....

Вот на фото националист и патриот...
Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 4202
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то АП,але питання було ,чому він постійно виходив й вільно заходив в ряди беркутні ...Див відеоз'йомку камер ап
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bezmegh - да какая разница... - взял первую фотку с инета... Националисты и патриоты это люди действий, а не участники беззубых факельных шествий по кругу из года в год...
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Дії,це безумовно,зміна світу й світогляду! Але неприпустимо лавати нищити Білого,Лісника й інших.
В України,надто,багато знищених героїв ! Потрібне зріле суспільство замість невиразного стада
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а стране остро необходимы люди думающие...вместо людей действия
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Ему надо было цепурой разок и в другую сторону аккуратно махнуть, там где трахтур стояв
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А якщо націоналісти так і називають себе націоналістами, навіть гордяться?
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Сегодня маршируют, а завтра польские яблоки будут собирать.
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А нічо що зараз тільки початок березня?
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ТЮВ почистить... то їхні ідеологічні партнери, як казав Власенко на Zik-show
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Да все как один - этничные украинцы!...
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Москва завжди вміє гарно організовувати корисних ідіотиків.
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Може , час,ставити питання про закриття сайту за паплюження українськості Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 5449
Одні заголовки за версту смердять Нацизмом !!!
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Не вигадуйте.
Можливо зараз я би і хотіла написати щось подібне, принизливе, але ж то неправда.
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Как там во Львове?... Безопасно?... На колени не ставят?...
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и прочитали молитву националиста.

а текст?
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Народ як вам подобається в ВК,в проукраїнських спільнотах сепари боти з сєвастополя та донєцка відбілюють парашенко педора. Мабуть сепарня не зможе існувати без свого шиколядного рятівника
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Ось ти і спалився. Тепер вгадай на чому.)))
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Що в ВК зайшов? Так парашенко мені не президент і навіть більше скажу ніхто щоб забороняти мені щось. Нехай краще заводи свої в Криму та параші закриє. А краще застрелитися
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На ВК ніззя, а у Сбєрбанк расії і на ТНК то кошерно
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А ще кошерно податки путєнській росєє платити
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НАБУ получило доступ к документам лотереи по выигрышу Ляшко
Указано, что 24.10.2017 народный депутат Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. гривен и 134 тыс. гривен. "Согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия говорится, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной", - пишет издание.
https://www.rbc.ua/rus/news/nabu-poluchilo-dostup-dokumentam-loterei-1520190168.html
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"Львів - не для польських панів".

Дарма це написали. Зараз знову у поляків загострення почнеться.
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Правильные националисты освобождают Восток Украины....
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Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича
-- поддержал!

...только мы не националисты! -- а Украинское Народное Национальное Движение. ...и точка тут. !
Слава Україні!
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Суспільство зайняте. Вибачайте

Вчора зайшов до «Портера». Народу - не пропхатися. Прислухався до розмов. Говорили про дівчат, про ціни, про гулянки, про комуналку, про поїздку у Болгарію у відпустку. Про міхо-майданчик - ані мур-мур. Зайшов до піцци «Доміно». Прислухався. Про дітей, про розважальні центри, про заняття у школі. Міхо-майданчик ніхто геть і не згадав. Сів у маршрутку - і нарешті почув. 20 хвилин два дядьки брали на глум Єгорку і Лізьку, а з міхо-майданчика щиро реготали. Мабуть це був єдиний результат. У магазині - не чув. В черзі на «Новій пошті» - ані слова. Під кінотеатром група молодих людей обіймалася з дівчатами і з чогось хіхікала - до цих і підходити марно, у їхніх пріоритетах міхо-майданчик стоїть десь зразу за принципом налаштування синхрофазотрону.

Пішов сам розпитувати. Завітав до водопроводчика, поремствував що от, розігнали гади. У відповідь глузливий погляд і коротка, нецензурна, але влучна характеристика протестувальників і всіх їхніх протестів. Підійшов до двірничихи - у неї влада завжди винна у всьому, від того що чоловік - п'яниця, до того що платять їй не як пілоту «Люфтганзи». «Та пішли вони зі своїм протестом!» - заявляє мені двірничиха, і зразу ж додає скільки її кума отримала за стояння на одному з мітингів (500 грн.).

І все це - в країні, де пересічному громадянинові п'ять місяців кожен телеканал вдував у вуха про злочинну владу і про чесних шляхетних революціонерів під ВР. Де навіть президентський «5 канал» зайняв позицію «об'єктивності і рівноваги». Де на борцунів працювали практично всі телеканали і всі топові видання, а проти - лише спільнота блогерів на соцмережах. І що?

Весь вечір шукав поза ФБ суспільство, збурене розгоном протестів - і не знайшов. Не побачив. Тобто звісно, можна було поїхати у центр, сісти у «Купідоні» і ярість шляхетна заполонила б мене від п'ят до носа. Але… Вибачайте, але тусівка у «Купідоні» - ще не суспільство. І кав'ярня у студмістечку - не суспільство.

Розумієте, я така людина, яка примудрилася у житті крутитися в різних колах водночас, тож спілкуючись з політиканствуючими інтелігентами вечорами - і зі своїми колегами по роботі на фірмі у курилці вдень, я ще тоді бачив яка шалена між ними прірва. Два різні світи - з різними цінностями і світоглядом. Так, на якийсь час їх звели разом Революція Гідності (читай - дурні непродумані вчинки Янука) та перші роки війни (читай - Путін). Але, ще тоді я розумів - це не надовго. Я бачив це «ненадовго» після Помаранчевої революції - і воно повторилося. Не могло не повторитися.

Нинішні прости - це подвійне Б, «бомжі+богема». Інші верстви там практично представлені не були. Або - напівінтелектуальні тусовки, що крутяться біля грантових антиурядових організацій і політичних партій, або - внутрішні корпуси (читай - особи які, і в армію на контракт не йдуть, і в мирному житті не приживаються) та міський люмпен. Все. Всі інші там якщо й приходили - то ненадовго і у вкрай невеличкій кількості.

А суспільство, це розумієте, не богема і не пролетаріат - в його класичному визначенні за Марксом. Суспільство - це водії і власники фірм. Інженери і токарі. Менеджери і вчителі. Будівельники і комерсанти. Люди справи. Люди які ходять по вулицях. Оті самі, які голосують на виборах.

Угадати настрої суспільства - справа практично нереальна. Я дуже гарно пам'ятаю своїх товаришів по роботі, які матюкати крили Кучму, але - обрали його на другий термін. «А кого ще? Комуняк? Симоненківських чи морозівських?» - питали вони - і були праві.
Суспільство в своїх оцінках до примітивного влучне. Все просто. Екстрадували Міхо - вийшов багатотисячний мітинг на захист? Ні. Під час виконання слідчих дій у Маріїнському парку, через опір поліції були затримані 40 протестувальників - вийшли тисячі людей на мітинги? Ні. От і все.

Борцуни суспільство програли. Суспільству вони не цікаві. Суспільство, так - владу не любить. До борцунів воно просто байдуже. А це для них - вирок.

Суспільство зайняте. Пробачайте борцуни - не вами.
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І це усе, що вони можуть? Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича - Цензор.НЕТ 8511 І голова там , той, що вбиває молоду жінку на дорозі і тікає за кордон...Цирк - шапіто...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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