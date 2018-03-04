 Националисты провели во Львове факельное шествие в годовщину гибели Шухевича. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.
В мероприятии приняли участие более полутора тысяч человек. Преимущественно это представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Свободы".
Около 17:00 возле львовской Ратуши начали формироваться колонны. Перед тем как тронуться маршем, националисты установили перед входом в горсовет "столб позора". К нему прикрепили портреты львовских депутатов, которые не голосовали за то, чтобы в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев, вместе с сине-желтым флагом на админзданиях вывешивали еще и красно-черный флаг.
Националисты зажгли факелы и около 18:00 начали шествие. Во главе колонны несколько молодых несли баннер с надписью "Місто Львів не для польських панів". По дороге от площади Рынок, до конечной точки - памятника Степану Бандере, участники шествия выкрикивали лозунги: "Пам’ятай чужинець, тут господар українець", "Наша земля – наші герої", "Львів – не для польських панів".
Около 20:00 возле памятника Бандере участники марша зажгли файеры и прочитали молитву националиста.
это шо? новости с кац ресурса ???
Во Львове ходили "націоналісти"со смолоскипами на честь Шухевича. Боже, Боже. Да хоть бы не позорили имя Народного Героя. Ибо если бы он узнал что в Киеве избили защитников Украины , а вы вместо мести устроили маскарад с огнем. Он бы вас всех расстрелял утырки.
Вот на фото националист и патриот...
В України,надто,багато знищених героїв ! Потрібне зріле суспільство замість невиразного стада
Одні заголовки за версту смердять Нацизмом !!!
Можливо зараз я би і хотіла написати щось подібне, принизливе, але ж то неправда.
а текст?
Указано, что 24.10.2017 народный депутат Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. гривен и 134 тыс. гривен. "Согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия говорится, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной", - пишет издание.
https://www.rbc.ua/rus/news/nabu-poluchilo-dostup-dokumentam-loterei-1520190168.html
Дарма це написали. Зараз знову у поляків загострення почнеться.
-- поддержал!
...только мы не националисты! -- а Украинское Народное Национальное Движение. ...и точка тут. !
Слава Україні!
Вчора зайшов до «Портера». Народу - не пропхатися. Прислухався до розмов. Говорили про дівчат, про ціни, про гулянки, про комуналку, про поїздку у Болгарію у відпустку. Про міхо-майданчик - ані мур-мур. Зайшов до піцци «Доміно». Прислухався. Про дітей, про розважальні центри, про заняття у школі. Міхо-майданчик ніхто геть і не згадав. Сів у маршрутку - і нарешті почув. 20 хвилин два дядьки брали на глум Єгорку і Лізьку, а з міхо-майданчика щиро реготали. Мабуть це був єдиний результат. У магазині - не чув. В черзі на «Новій пошті» - ані слова. Під кінотеатром група молодих людей обіймалася з дівчатами і з чогось хіхікала - до цих і підходити марно, у їхніх пріоритетах міхо-майданчик стоїть десь зразу за принципом налаштування синхрофазотрону.
Пішов сам розпитувати. Завітав до водопроводчика, поремствував що от, розігнали гади. У відповідь глузливий погляд і коротка, нецензурна, але влучна характеристика протестувальників і всіх їхніх протестів. Підійшов до двірничихи - у неї влада завжди винна у всьому, від того що чоловік - п'яниця, до того що платять їй не як пілоту «Люфтганзи». «Та пішли вони зі своїм протестом!» - заявляє мені двірничиха, і зразу ж додає скільки її кума отримала за стояння на одному з мітингів (500 грн.).
І все це - в країні, де пересічному громадянинові п'ять місяців кожен телеканал вдував у вуха про злочинну владу і про чесних шляхетних революціонерів під ВР. Де навіть президентський «5 канал» зайняв позицію «об'єктивності і рівноваги». Де на борцунів працювали практично всі телеканали і всі топові видання, а проти - лише спільнота блогерів на соцмережах. І що?
Весь вечір шукав поза ФБ суспільство, збурене розгоном протестів - і не знайшов. Не побачив. Тобто звісно, можна було поїхати у центр, сісти у «Купідоні» і ярість шляхетна заполонила б мене від п'ят до носа. Але… Вибачайте, але тусівка у «Купідоні» - ще не суспільство. І кав'ярня у студмістечку - не суспільство.
Розумієте, я така людина, яка примудрилася у житті крутитися в різних колах водночас, тож спілкуючись з політиканствуючими інтелігентами вечорами - і зі своїми колегами по роботі на фірмі у курилці вдень, я ще тоді бачив яка шалена між ними прірва. Два різні світи - з різними цінностями і світоглядом. Так, на якийсь час їх звели разом Революція Гідності (читай - дурні непродумані вчинки Янука) та перші роки війни (читай - Путін). Але, ще тоді я розумів - це не надовго. Я бачив це «ненадовго» після Помаранчевої революції - і воно повторилося. Не могло не повторитися.
Нинішні прости - це подвійне Б, «бомжі+богема». Інші верстви там практично представлені не були. Або - напівінтелектуальні тусовки, що крутяться біля грантових антиурядових організацій і політичних партій, або - внутрішні корпуси (читай - особи які, і в армію на контракт не йдуть, і в мирному житті не приживаються) та міський люмпен. Все. Всі інші там якщо й приходили - то ненадовго і у вкрай невеличкій кількості.
А суспільство, це розумієте, не богема і не пролетаріат - в його класичному визначенні за Марксом. Суспільство - це водії і власники фірм. Інженери і токарі. Менеджери і вчителі. Будівельники і комерсанти. Люди справи. Люди які ходять по вулицях. Оті самі, які голосують на виборах.
Угадати настрої суспільства - справа практично нереальна. Я дуже гарно пам'ятаю своїх товаришів по роботі, які матюкати крили Кучму, але - обрали його на другий термін. «А кого ще? Комуняк? Симоненківських чи морозівських?» - питали вони - і були праві.
Суспільство в своїх оцінках до примітивного влучне. Все просто. Екстрадували Міхо - вийшов багатотисячний мітинг на захист? Ні. Під час виконання слідчих дій у Маріїнському парку, через опір поліції були затримані 40 протестувальників - вийшли тисячі людей на мітинги? Ні. От і все.
Борцуни суспільство програли. Суспільству вони не цікаві. Суспільство, так - владу не любить. До борцунів воно просто байдуже. А це для них - вирок.
Суспільство зайняте. Пробачайте борцуни - не вами.