 Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Музея выдающихся деятелей украинской культуры.
"3 марта, ночью, было цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.
Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Эта скульптурная композиция была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.
Збір всіх о 8:00 ранку 9 березня в парку Шевченка!
Закликаємо всіх активістів, представників добробатів, націоналістів долучатися!
https://www.facebook.com/shtabzmin/videos/1638900022862233/?hc_ref=ARS85rRyvFUJttN4jNZRaa81aZsTVWpQGJEVb6vcVm8R1Sf2ZVJHlRodyEiSjt10jjo&fref=nf
А у вас всё какие-то планы с переносами дат "окончательного и решительного". До сих пор считаете, что Майдан можно организовать за "печеньки Нуланд", похоже?
Я вообще-то взмозі, но жаль от вас мудаков далеко.
Была бы возможность я бы вас митингарей-провокаторов всех собрал и в речке утопил.
Езжай в свой зажопинск и там свой олигархат и устраняй.
Почему всякое быдло прется именно в Киев?
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Вчера мусора укрепляли ВСУ избивая ветеранов АТО? Нет,это мусора исполняли кремлевский сценарий за деньги Курченко калеча бойцов прошедших пекло на передовой, вышибая их из рядов защитников Украины! Не твои же мусора и бывшие беркута будут громить русню!
Петр Алексеевич, зайдите в Твиттер, тут так бомбит и горит 2й день, что на всю страну хватит обогреть
У відповідь @AvakovArsen
Власть- это такая штука... пид@ром стать легко, человеком остаться трудно. Правда?
А ещё "твоя лолита в сговоре с хуйлом" подписала закон о реинтеграции Донбасса, от которого до сих пор детонируют запоребриковые.
А ещё "твоя лолита в сговоре с хуйлом" получит в ближайшее время ( уже получили, но тебе об этом знать пока не стоит) "джавелины".
що за люди зараз...
він в нас президент, так кацапи собі думають.
Навряд. Пам'ятники совку та тоталіт. режиму мали зникнути, а сусіди нехай прикрутять свої амбіції.
АВТМОБІЛЬНІ ШАХРАЇ！！！
Прошу поширити це фото, можливо хтось володіє якоюсь інформацією, або також став жертвою шахрая, пишіть у коментарі. Цей молодик на територї Київської обл., продає атомобілі на євробляхах з фальшивими документами, після чого автомобіль викрадають.
http://23seconds.net.ua/blogs/518/
Причем уже по два раза к ряду......вначале авто на евробляхах втюхивают..а потом его угоняют....
Что не принадлежит вам..?? Нет его в базе..?? Не на вашу фамилию..?? А чего вы хотели получить на халяву.??
Так откуда ж нам знать....что это авто принадлежит потерпевшим..??
Может они врут...и оговаривают честного человека....
Никому не кажется, что с украинской прогрессивной системой, при которой творится весь этот беспредел, мягко говоря что-то не так.
Все про:Газ (8730) Россия (68255) Евросоюз (11725)
04.03.18 20:18 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg
Потребление газа в Европейском Союзе выросло до рекордных объемов за последние пять лет.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Громадське радіо со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Россия является единственным поставщиком, который имеет достаточные запасы для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заявила об отсутствии сбоев поставок газа через Украину
В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Газета Financial Times сообщала, что РФ поставит в Великобритании сжиженный природный газ танкерный способом. Из-за морозов расход газа на отопление домов и квартир в Великобритании существенно выросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Компания, которая обслуживает британскую газораспределительную систему National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.
Также читайте: "Времена газового шантажа РФ уже в прошлом": Порошенко сообщил о стабильной ситуации с газоснабжением
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Цель "Северного потока-2" - разделить Европу. Это проверка на целостность, - Порошенко
Украина готова к проведению трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС 9 декабря, - "Нафтогаз"
ЕС считает стратегически важным поддержание статуса Украины как транзитера газа, - Могерини
Москва все глубже запускает свои щупальца
РФ пока не отказалась от "Южного" и "Турецкого" потоков, - Путин
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Совсем агенты кремля обнаглели.
Не иначе он бронзу спёр .
Теперь в Мюнхене хабар пропивает ...
Хрен их разберёшь ...
...Чи жалко мені тих, хто творить зло, несвідомий ваги свого злочину? Соціопатів на грошових потоках, наботоксених і накокаїнених "шинкарів людською кров'ю" (с)ТГШ) на вершині "піраміди зла", і "біоматеріал" в її основі - "іхтамнєтов" на Донбасі, над чиїм "олюдненням" ненав'язливо, але дуже, дуже настійно працюють "українські ЗМІ"?.. До всіх до них - "камінь не долітає", і ніколи не долетить: вони справді не зрозуміють і не розкаються - ніколи. І будуть до кінця, як Українчин Юда, - "працювати до нестями" (с) на своєму Полі Крові.
Жалко мені їх? Чи - вже ні: війна відбила в мені цю "зону чутливости"?
(А нам же всім таки доведеться собі відповідати на це питання, рано чи пізно...)
Точно знаю одне: Лесі Українці - її Юду - НЕ жалко. (За текстом це, може, найбільш безпафосна драма з-поміж усіх двадцяти, нею написаних, - "безсентиментальна", як сучасне румунське кіно.)
Висновок: читайте Лесю Українку.)) - О. Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream