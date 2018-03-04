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Все про:Киев (15474) музей (447) вандализм (352) Леся Украинка (1)

 Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве. ФОТО

3 марта неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки c фасада здания музея поэтессы в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

"3 марта, ночью, было цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили в канун дня рождения поэтессы. ФОТО

Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве 02

Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Эта скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 г.  к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

Также смотрите: С могилы Коцюбинского в Чернигове вандалы похитили 100-килограммовый бронзовый бюст. ВИДЕО+ФОТО

Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве 03

Смотрите: Неизвестные разрисовали свастиками мемориал Героев Небесной сотни в Херсоне. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3053817
 
 
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увы... а кто-то все время говорит, что "там тоже люди"...
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В Україні оголошено загальну мобілізацію всіх, хто взмозі захистити Державу і негайно усунути олігархат від влади!

Збір всіх о 8:00 ранку 9 березня в парку Шевченка!
Закликаємо всіх активістів, представників добробатів, націоналістів долучатися!

https://www.facebook.com/shtabzmin/videos/1638900022862233/?hc_ref=ARS85rRyvFUJttN4jNZRaa81aZsTVWpQGJEVb6vcVm8R1Sf2ZVJHlRodyEiSjt10jjo&fref=nf
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Усуваємо олігархат негайно! Тобто не негайно, а за тиждень! Але усуваємо потужно і рішуче! Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве - Цензор.НЕТ 7637
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Ты уточни где это в маскве парк Шевченко, а то некоторые не знают где собираться.
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А что 18-го уже денег давать не будут..?? И мишка карлсон обещал на 18-е... Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве - Цензор.НЕТ 346
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Когда в намКрыше "реферндум" организовывали тоже спешили и даты трижды переносили. Те же заказчики - те же телодвижения.
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лолита все устроила..майданов не будет..будет стабильность..
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Когда избили студентов, то на следующий день овердокуя людей вышло без капса и спецпризывов.

А у вас всё какие-то планы с переносами дат "окончательного и решительного". До сих пор считаете, что Майдан можно организовать за "печеньки Нуланд", похоже?
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Прошлый тоже за печеньки был, только не знаю за чьи!
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А в чем смысл? Есть какие-то конкретные требования? И если да , то в чем они и к кому?
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" БарИга уходи пожалуйста, а то хуйло требовал, чтоб мы тебе до его перевыборов импичмент устроили, а у нас никак не получается!" Такие требования приблизительно.
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....мобілізацію всіх, хто взмозі захистити Державу ...

Я вообще-то взмозі, но жаль от вас мудаков далеко.
Была бы возможность я бы вас митингарей-провокаторов всех собрал и в речке утопил.
Езжай в свой зажопинск и там свой олигархат и устраняй.
Почему всякое быдло прется именно в Киев?
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Порошенко, Яценюк, Гройсман и другие такие же, прибегут в 5:00 цветы возложить, чтобы ни с кем не встречаться, или Беркут к 8:00 очистит парк Шевченко от ненавистных им украинцев.
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наверно дикари с бамбаса сами офигели увидев такой ценный памятник без присмотра и ручонки не смогли сдержаться стырить
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А местных дебилов значит нет ?
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40 лет простоял этот красивый бюст, и даже местные дебилы его не трогали
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По любому дебилы. Они даже и не знали- кто это...
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Нелюди! Сомневаюсь, что только из-за металла...
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Жрать нечего, на металлолом сперли?
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Да, все печальнее и печальне. К, сожалению, хапуги и мародеры довели страну до того, что для многих она лишь место обитания
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Прибрежный Лис‏ @ponaduse 11 год.11 годин тому

Вчера мусора укрепляли ВСУ избивая ветеранов АТО? Нет,это мусора исполняли кремлевский сценарий за деньги Курченко калеча бойцов прошедших пекло на передовой, вышибая их из рядов защитников Украины! Не твои же мусора и бывшие беркута будут громить русню!
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Кума Кардинала‏ @y_no4ka 3 бер.

Петр Алексеевич, зайдите в Твиттер, тут так бомбит и горит 2й день, что на всю страну хватит обогреть
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Та да. У ваты там горит и бомбит от решения Стокгольмского арбитража, а у зрадоваты от разгона бомжатника на Грушевского.
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Иван Щелепов‏ @poppoppopkt 13 год.13 годин тому

У відповідь @AvakovArsen

Власть- это такая штука... пид@ром стать легко, человеком остаться трудно. Правда?
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Семенченко, Соболев, Парасюк, Найем и Лещенко говорят, что 100% правда.
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Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве - Цензор.НЕТ 4180Юрий Бирюков додав 2 нові світлини - разом з Мартином Брестом та 2 іншими особами.6 год · В общем, их там в Патрульной полиции больше 1200 человек. Разных. Разного возраста, разного жизненного опыта. Но всех их объединяет то, что они все воевали - вот каждый из этих 1200 человек.Пока Євгеній Жуков воевал с россиянами, пока он жег их танки и БТРы, выкладывал видео из старого терминала ДАП - он конечно же был любимцем общественности.Пока Vasily Koryak и Мартин Брест сидели на терриконе и отражали атаки сепаров, пока они жгли их БМП и стояли на нуле - они конечно же были любимцами общественности.И еще 1200+ человек. И они вот УБДшники и АТОшники.А теперь они "мусора", "менты", "беркутня".Ага, вчера под ВР там и патрульные работали. Как раз в черных шлемах-сферах. Но эти УБДшники неправильные, а те УБДшники правильные. Не конкретно эти, перечисленные мною (я просто этих лично знаю), но их коллеги.Вам не кажется, клеймящие позором и призывающие к бреду, что нужно иногда думать головой?Вы с какого такого достижения своего решили, что вы можете кого-то обсуждать, осуждать или выносить вердикты?За какие такие фантастические заслуги перед Украиной, вы решили, что вы круче всех на свете?
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Про Голубана забыл. Тоже, бирюков, напиши как он бтры жег
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Но тогда уж и о Семёне, как он на убой в Иловайск своих завёл и сам сдрыснул всех бросив тоже нужно написать И про Парасюка, которого "случайно" орки не узнали, когда в плен взяли.
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твоя лолита в сговоре с Х.йлом устроила бойню в Иловайске...
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А ещё "твоя лолита в сговоре с хуйлом" опустила хуйла посредством выигранного Нафтогазом суда над грязьпрёмом.

А ещё "твоя лолита в сговоре с хуйлом" подписала закон о реинтеграции Донбасса, от которого до сих пор детонируют запоребриковые.

А ещё "твоя лолита в сговоре с хуйлом" получит в ближайшее время ( уже получили, но тебе об этом знать пока не стоит) "джавелины".
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Ти ще скажи, що Корбан йому це зробити наказав. А хто туди завів 93-ю бригаду, батальйони Кривбас, Дніпро-1, Миротворця, Шахтарськ, теж Семенченко з Парасюком? А про "зелений коридор" з Пуйлом хто "домовився" не нагадаєш? До речі за оприлюднені бойові розпорядження, підписані Муженком, на відправку до Іловайську 40-й батальйон "Кривбас" був спочатку говнокомандуючим "забутим" під Дебальцевим, а потів взагалі розформованим.
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А чого не написав, як вони "заробляли" УБД і "амністію" за злочини на Майдані, шмонаючи волонтерів на блок-постах? І ще про козака Гаврилюка, якого від мітингувальників ці орки якраз і захищали, написав би, теж геройський хлопець...колись був.
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Вот тебе фото Евгения Жукова в момент шмонания на блок-постах.
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Перекрасились, честный человек больше недели в мусарне не проработает!
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Це точно, нормальній людині було б взападло служити поруч з вбивцями-беркутами, віддавати честь різним шевцовим-голубанам, знущатися над затриманими ветеранами, красти майно під час обшуків, кошмарити бабок-тротуарних торговок і шмонати пьяниць.
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Коли вже шоколадного баригу хтось поцупить?
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створи пункт по прийому чоколяди
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обеліск пережив розквіт *застоя та *перестройку... а зараз просто в *печальку
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40 років ніхто не чіпав
що за люди зараз...
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керувати країною
він в нас президент, так кацапи собі думають.
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Ну и что, это же не Кабмин и не Рада, можете назвать предыдущих пару директоров института?
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Через Вятровича?
Навряд. Пам'ятники совку та тоталіт. режиму мали зникнути, а сусіди нехай прикрутять свої амбіції.
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Найдут. Сейчас по пунктам приема металла полицаи и бандиты шмон устроят и вернут. А вот "металлистов" надо примерно наказать
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Так трусопродажный закрыл ВСЕ пункты приёма недавно!
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из каких материалов в европейских странах делают историко-культурные памятники, никто не в курсе?
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На кольоровий метал стирили. Треба шукати по пунктах прийому.
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І як Ви уявляєте, як вони самі у себе шукають?
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Якщо вони - "дах" чорних пунктів металу, то шукати не будуть
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Як там казала Супрун, щось накшталт - якби Леся була жива то вона сама б бомжам віддала цей памьятних щоб вони мали можливість прохарчуватись. До речі, а чого дивуватись тому що відбулось, бо для мусорів більш важливою була справа знесення міхомайдану, та знущання над активістами, а не якісь дрібниці - крадіжки, вбивства, гвалтування.
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ВАГА！ МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ！！！
АВТМОБІЛЬНІ ШАХРАЇ！！！
Прошу поширити це фото, можливо хтось володіє якоюсь інформацією, або також став жертвою шахрая, пишіть у коментарі. Цей молодик на територї Київської обл., продає атомобілі на євробляхах з фальшивими документами, після чого автомобіль викрадають.
http://23seconds.net.ua/blogs/518/


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Лохов разводят как кроликов....
Причем уже по два раза к ряду......вначале авто на евробляхах втюхивают..а потом его угоняют....
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Обращайтесь в полицию...пишите заяву об угоне...называйте номер авто... фамилию...вас пробьют по базе...убедятся что автомобиль действительно принадлежит вам...объявят план перехват...и поймают угоньщика....

Что не принадлежит вам..?? Нет его в базе..?? Не на вашу фамилию..?? А чего вы хотели получить на халяву.??
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А у потерпевших есть договор купли продажи..?? Или Чек какой нить..?? Справка-счет..?:?

Так откуда ж нам знать....что это авто принадлежит потерпевшим..??
Может они врут...и оговаривают честного человека....
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ТАК НАДО У НЕГО САМЫЙ ДОРОГОЙ КУПИТЬ ЗА ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ И СЛЕДИТЬ КОГДА КЛЮНЕТ !!!
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Бюст более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве и никто его не трогал и только в нынешней прогрессивной демократической Украине, памятники и бюсты уничтожают практически каждый день.
Никому не кажется, что с украинской прогрессивной системой, при которой творится весь этот беспредел, мягко говоря что-то не так.
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Бомжей из прод рады разогнали....те лишились кормушки...вот и начали воровать все вокруг....
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Так вже зняли, ще в 1982 році і показали як зі знахабнілими мусорами треба обходитись
Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве - Цензор.НЕТ 9585
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Это же Совковый период. Это форма протеста против совецкой Украины..
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За рубежом 7939 253
Все про:Газ (8730) Россия (68255) Евросоюз (11725)

04.03.18 20:18 Из-за сильных морозов Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа, - Bloomberg
Потребление газа в Европейском Союзе выросло до рекордных объемов за последние пять лет.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, информирует Громадське радіо со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Россия является единственным поставщиком, который имеет достаточные запасы для удовлетворения резкого всплеска спроса на газ", - заявил агентству метеоролог компании Marex Spectron Джакомо Масато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заявила об отсутствии сбоев поставок газа через Украину

В феврале цены на российский газ выросли в три раза и достигли рекордного уровня. Газета Financial Times сообщала, что РФ поставит в Великобритании сжиженный природный газ танкерный способом. Из-за морозов расход газа на отопление домов и квартир в Великобритании существенно выросли, а цены на него достигли пика за последние 12 лет. Компания, которая обслуживает британскую газораспределительную систему National Grid ранее заявила, что впервые за восемь лет она столкнулась с дефицитом газовых поставок.

Также читайте: "Времена газового шантажа РФ уже в прошлом": Порошенко сообщил о стабильной ситуации с газоснабжением


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Цель "Северного потока-2" - разделить Европу. Это проверка на целостность, - Порошенко
Украина готова к проведению трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС 9 декабря, - "Нафтогаз"
ЕС считает стратегически важным поддержание статуса Украины как транзитера газа, - Могерини
Москва все глубже запускает свои щупальца
РФ пока не отказалась от "Южного" и "Турецкого" потоков, - Путин

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Сначала гирлянды на могиле, теперь бюст с музея. Осталось только труп выкопать.
Совсем агенты кремля обнаглели.
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Сегодня в аэропорту Мюнхена видели выходящего из самолёта Авакова . В руках был тяжёлый рюкзак .
Не иначе он бронзу спёр .
Теперь в Мюнхене хабар пропивает ...
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Может , это 148-я потужная реформа ?
Хрен их разберёшь ...
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Катастрофа бронзового века связана с катастрофическими изменениями в общественном укладе, утратой многих производственных и культурных традиций, в том числе письменности, разрушением всех крупных государств и многих городов того времени. На большой территории наступает период «тёмных веков».
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Мабуть, це помста

...Чи жалко мені тих, хто творить зло, несвідомий ваги свого злочину? Соціопатів на грошових потоках, наботоксених і накокаїнених "шинкарів людською кров'ю" (с)ТГШ) на вершині "піраміди зла", і "біоматеріал" в її основі - "іхтамнєтов" на Донбасі, над чиїм "олюдненням" ненав'язливо, але дуже, дуже настійно працюють "українські ЗМІ"?.. До всіх до них - "камінь не долітає", і ніколи не долетить: вони справді не зрозуміють і не розкаються - ніколи. І будуть до кінця, як Українчин Юда, - "працювати до нестями" (с) на своєму Полі Крові.
Жалко мені їх? Чи - вже ні: війна відбила в мені цю "зону чутливости"?
(А нам же всім таки доведеться собі відповідати на це питання, рано чи пізно...)
Точно знаю одне: Лесі Українці - її Юду - НЕ жалко. (За текстом це, може, найбільш безпафосна драма з-поміж усіх двадцяти, нею написаних, - "безсентиментальна", як сучасне румунське кіно.)
Висновок: читайте Лесю Українку.)) - О. Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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Малообразованному ПТУшнику эти доски представляют ценность разве что 1кг 80 гривен...
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Це 99 % на замовлення з кацапстану, зовсім недавно напад на могілу Лесі Українки теж викрали бронзу. Явно замовлення.
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Так, как это описывают, кража может обойтись дороже, чем выручка за вес. Может быть, коллекционер объявился?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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