 Бюст Леси Украинки похищен c фасада здания музея поэтессы в Киеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

"3 марта, ночью, было цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили в канун дня рождения поэтессы. ФОТО

Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Эта скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

Также смотрите: С могилы Коцюбинского в Чернигове вандалы похитили 100-килограммовый бронзовый бюст. ВИДЕО+ФОТО

Смотрите: Неизвестные разрисовали свастиками мемориал Героев Небесной сотни в Херсоне. ФОТОрепортаж