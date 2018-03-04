 Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции обратилась жительница Южноукраинска. Женщина рассказала, что сотрудники местной полиции требуют с ее мужа денежные средства. При этом она отметила, что мужчина - наркозависимый. Злоумышленники поставили его перед фактом: или начинают в отношении него уголовное производство, или ежемесячно он отдает им 30 тыс. гривен.

Сотрудники внутренней безопасности установили, что к данному факту причастны двое оперуполномоченных уголовного блока милиции Южноукраинска, 30 и 31 лет.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а подследственность переданы в региональное Управление СБУ.

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Совместными действиями правоохранители задокументировали передачу 30 тыс. гривен, которые были зачислены на банковскую карточку полицейских. Средства фигуранты снимали подготовлено - одели балаклавы, чтобы видеокамера, установленная в банкомате, не зафиксировала их лица. После снятия наличности подозреваемые были задержаны.





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За вымогательство и получение взятки полицейским грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.