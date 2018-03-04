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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3603) вымогательство (227) Николаевская область (729) Нацполиция (7012)

 Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Николаевской области задержаны двое сотрудников полиции, которые угрожая уголовной ответственностью наркозависимому местному жителю, систематически требовали от него крупные суммы денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции обратилась жительница Южноукраинска. Женщина рассказала, что сотрудники местной полиции требуют с ее мужа денежные средства. При этом она отметила, что мужчина - наркозависимый. Злоумышленники поставили его перед фактом: или начинают в отношении него уголовное производство, или ежемесячно он отдает им 30 тыс. гривен.

Сотрудники внутренней безопасности установили, что к данному факту причастны двое оперуполномоченных уголовного блока милиции Южноукраинска, 30 и 31 лет.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а подследственность переданы в региональное Управление СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейский в Запорожской области вымогал $2,5 тыс. за возвращение угнанного автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Совместными действиями правоохранители задокументировали передачу 30 тыс. гривен, которые были зачислены на банковскую карточку полицейских. Средства фигуранты снимали подготовлено - одели балаклавы, чтобы видеокамера, установленная в банкомате, не зафиксировала их лица. После снятия наличности подозреваемые были задержаны.

Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн 01
Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн 02

Также смотрите: Майор полиции задержан в Одессе при получении 200 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн 03
Двое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн 04

Также смотрите: Схема торговли наркотиками под "крышей" сотрудников полиции раскрыта на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

За вымогательство и получение взятки полицейским грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3053814
 
 
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не так. Чем копы Авакова лучше ментов Захарченко?
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Ну, менты были не только при Захарченко, но и при Югике алкаше.
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Та я же не спорю. Просто, в Вашем тексте нарушена последовательность названий
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Доведеться браткам переночувати у буцегарні...Аж зранку випустять бідолах.Несправедливо це,жорстоко.Виправляться ж "риб"ятки".
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рекомендую дело в Пещерский суд направить ..там и поймут и простят и отпустят
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От і вся "реформа поліції" від петі та авакова.. Б'ють людей, займаються здирництвом, розповсюджують наркотики.. Чим "реформовані" поліціянти відрізняються від не реформованої міліції?
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Нада їм ще трошкі больше прав і ще трошкі больше дєнех. І всьо буде "повний Рошен".
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ну че Арсен, гнием потихоньку, зарплаты низкие?
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или ежемесячно он отдает им 30 тыс. гривен
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них себе

чем же занимался этот наркозависимый? Это выше зарплаты нардепа...
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барыжил еще потихоньку, да может и "хрущом" подзарабатывал.
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нету для мусоров наказания, или оно смехотворно, и его не решить ни какой люстрацией и на какой зарплатой...... мусоров 300 000, посадите 30 000 тогда появиться результат без распиаренных реформ
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...тут за мэра Регенсбурга катка идёт! -- и тут совсем другие цифры... -- он, из тюряги, опять в мэры подался...*)
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Систематически, но непродолжительно))
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Такими сумами беруть...
Забагато нечісті в правоохоронних органах, ловиться лише дріб'язок.
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абсолютного нічого не буває, так що не всі такі
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Чи може, той во, і ви там грішним ділом десь папери перекладаєте?
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Та скажіть правду, я нікому не розкажу. Всі ми інколи робимо погані вчинки.
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Думаю, що вгадав.Звичайна нормальна людина ніколи не напише "правоохоронні органи". Це ваш сленг.
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А... Потрібно казати "мусора" ?
Жодного стосунку до них не маю.
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Не пуйово смотрю на родной мне Николаевщине наркоманы живут, что с них можно вымогать по 30 000 гривен в месяц.... Видать где-то серьёзную должность занимает на градообразующем предприятии -- АЭС...
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Еще один эпизод о работе органов " Наталья Войцеховская, одесситка, сообщила о вопиющем случае, который произошел с её ребенком. Неизвестный попытался похитить её 13-летнего мальчика. Подросток возвращался со школы. Неизвестный находился на остановке общественного транспорта и сделал попытку заманить мальчика в автомобиль. Ребенок очень испугался и смог убежать.
После произошедшего инцидента, семья обратилась с заявлением в полицию. Однако, криминала в случившемся правоохранители не усмотрели."
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Каждый день информация о коррупции в мвд. Когда сядет аваков и прихлебатели?
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это менты!!!полицейскими,и то с натяжкой,можно назвать новые патрули,но остальные-менты,мусора!
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Тепер хоч їх лапають на взятка ,а 26 років були недосягнуті от різниця ..............
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Судья Максим Вишняк отпустит ментов,как отпустил Труханова.
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А выпросил бы Авакян презумпцию правоты копов - пришлось бы дать деньги, а потом в суде оспаривать...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое полицейских задержаны на Николаевщине за вымогание 30 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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