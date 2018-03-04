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Все про:победа (298) спорт (1515) теннис (86) Цуренко (1)

 Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько. ФОТО

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла турнира Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финале наша спортсменка обыграла Штефани Фёгеле из Швейцарии. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (2), 6:2 в пользу украинки.

Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае. ФОТО

Таким образом, Цуренко выиграла третий турнир в своей профессиональной карьере. Ранее она побеждала на соревнованиях в Стамбуле (Турция) в июле 2015 года и в Гуанчжоу (Китай) - в сентябре 2016 года. Все победы были одержаны на соревнованиях, проводимых на кортах с хардовым покрытием. 

Источник: https://censor.net.ua/p3053807
 
 
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Эх ,текилу наверно пьёт,празднует)
Молодчина,поздравляю Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько - Цензор.НЕТ 5635
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Ждём пиара на этом пидрошенка... он такое не упустит...
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Ти і з жінкою в ліжку президента і політиків згадуєш?
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Так он же (Пеця) у нас в спортивные обозреватели подался.Сообщает о всех достижениях наших спортсменов. Больше радовать нас нечем.
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Порошенко был чемпионом по дзюдо в своём городе.
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Та да,при Кучме "три палки" за ночь кидал,а при порохе "два такта и впрыск" Українка Цуренко виграла тенісний турнір у мексиканському Акапулько - Цензор.НЕТ 6509
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Свитолина, Костюк, теперь Цуренко...
Украинские девчонки - просто феноменальные теннисистки!
С победой, красотка!


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таких турниров в мире - сотни в год, в каждом городе и селе

Жіночий турнір проводиться з 2001 року і належить до міжнародної серії WTA з призовим фондом 250 тисяч доларів США і турнірною сіткою, розрахованою на 32 учасниці в одиночному розряді та 16 пар.

Цуренко эти копейки уже навострилась в Мексике зарабатывать, уже второй год подряд этот хиленький чемпионатик выигрывает.
Да, и это её четвертый выигранный турнир. И все - местечковые.
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А то что денег подняла - то можно поздравить.
Хотя мне этот чужой спортбизнес как-то пох.
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Леси ур-ааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
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Песня была, про Акапулько, а это оказывается городок в Мексике.
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Хочу там жить

Климат в Акапулько ровный на протяжении всего года со среднемесячными температурами (+26 -- +28 °C), абсолютный минимум +11 °C, максимум +41 °C. (за 100 лет)
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потому что ватные п****ры...

Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько - Цензор.НЕТ 6095 Микола Білошицький‏ @MykolaDoktor 3 ч.3 часа назад
США, Канада та Чехія бойкотують Кубок світу з біатлону у Тюмені, а Україна - ні.
Як таке можливо???
Збірна України з біатлону збирається на етап Кубка світу з біатлону до Росії, про бойкот якого оголосили команди США, Канади та Чехії.

Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько - Цензор.НЕТ 2904
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Большой спорт - это большие бабки.
Всё остальное - посылается в жопу. Особенно учитывая недолгий век проффи-спортсмена перед долгим унылым прозябанием на пенсии.
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sergik - ну дык.., тогда все правильно - можно и очком торгануть., что бы потом не пришлось прозябать на пенсии....
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многие так и делают
бо на пенсии - это уже будет поздно
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Acapulco,
sdraiati insieme sotto il sole
Mentre in Italia sta arrivando Natale,
sole tanto sole...
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МОЛОДЕЦ !!! Я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК ОНА БЫ РОССИЯНКУ ОТДЕЛАЛА ))) ЕСЛИ У ШВЕЙЦАРКИ ВЫИГРАЛА !!!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько. ФОТО
 
 
 
 
 
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