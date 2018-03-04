 Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В финале наша спортсменка обыграла Штефани Фёгеле из Швейцарии. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (2), 6:2 в пользу украинки.

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Таким образом, Цуренко выиграла третий турнир в своей профессиональной карьере. Ранее она побеждала на соревнованиях в Стамбуле (Турция) в июле 2015 года и в Гуанчжоу (Китай) - в сентябре 2016 года. Все победы были одержаны на соревнованиях, проводимых на кортах с хардовым покрытием.