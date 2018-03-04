 Украинка Цуренко выиграла теннисный турнир в мексиканском Акапулько. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В финале наша спортсменка обыграла Штефани Фёгеле из Швейцарии. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (2), 6:2 в пользу украинки.
Таким образом, Цуренко выиграла третий турнир в своей профессиональной карьере. Ранее она побеждала на соревнованиях в Стамбуле (Турция) в июле 2015 года и в Гуанчжоу (Китай) - в сентябре 2016 года. Все победы были одержаны на соревнованиях, проводимых на кортах с хардовым покрытием.
Молодчина,поздравляю
Украинские девчонки - просто феноменальные теннисистки!
С победой, красотка!
Жіночий турнір проводиться з 2001 року і належить до міжнародної серії WTA з призовим фондом 250 тисяч доларів США і турнірною сіткою, розрахованою на 32 учасниці в одиночному розряді та 16 пар.
Цуренко эти копейки уже навострилась в Мексике зарабатывать, уже второй год подряд этот хиленький чемпионатик выигрывает.
Да, и это её четвертый выигранный турнир. И все - местечковые.
Хотя мне этот чужой спортбизнес как-то пох.
Климат в Акапулько ровный на протяжении всего года со среднемесячными температурами (+26 -- +28 °C), абсолютный минимум +11 °C, максимум +41 °C. (за 100 лет)
Микола Білошицький @MykolaDoktor 3 ч.3 часа назад
США, Канада та Чехія бойкотують Кубок світу з біатлону у Тюмені, а Україна - ні.
Як таке можливо???
Збірна України з біатлону збирається на етап Кубка світу з біатлону до Росії, про бойкот якого оголосили команди США, Канади та Чехії.
Всё остальное - посылается в жопу. Особенно учитывая недолгий век проффи-спортсмена перед долгим унылым прозябанием на пенсии.
бо на пенсии - это уже будет поздно
sdraiati insieme sotto il sole
Mentre in Italia sta arrivando Natale,
sole tanto sole...