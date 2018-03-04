 Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель этих нападений, он объявлен в розыск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис ОВКЗ в Ужгороде не подожгли, а взорвали, - председатель общества Борто. ВИДЕО камер наблюдения





Накануне, закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - написал Князев.

Также смотрите: Ночью горело здание закарпатского союза венгров в Ужгороде: проверяется версия о поджоге, - полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.



