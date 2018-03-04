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Все про:Венгрия (548) Закарпатье (1280) поджог (552) Ужгород (270) Князев (193)

 Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО

Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель этих нападений, он объявлен в розыск.

Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев 01

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Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев 02

Накануне, закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - написал Князев.

Также смотрите: Ночью горело здание закарпатского союза венгров в Ужгороде: проверяется версия о поджоге, - полиция. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

 Раскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3053802
 
 
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Усім зрозуміло, навіть таким дебілам, як луцик, що підпалювали майданівці, а гасили доблесні бєркутасти.
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Добре!Тільки розкриття,та посадок не буде ,бо ноги ростут з х"лобарижних високих кабінетів-там міжнаціональна ворожнеча-запорука збереження їм ситого місця біля корита влади!
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майданівці чхали на сравичів- придністровських ромів шатрових. вашого пахана (поганяло "Чорт"-братовбивець,злодій,злочинец) давно чекає Чаушеску!
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исполнители, а заказчики в ру отсиживаются
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРаскрыты оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев. ФОТО
 
 
 
 
 
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