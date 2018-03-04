 Полиция обнаружила плантацию элитной конопли в частном доме под Киевом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полиция получила информацию от жителей села Комаровка. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей. Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто не проживал постоянно, однако наведывались хозяева каждого третьего дня. Каждый раз после таких визитов люди испытывали недостаток питьевой воды.

В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска неприметного домика полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов получали незаконный урожай из достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается.

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Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива. Посевы и оборудование сейчас изымаются.





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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника - по месту жительства в столичной квартире.