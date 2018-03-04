 Полиция обнаружила плантацию элитной конопли в частном доме под Киевом. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полиция получила информацию от жителей села Комаровка. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей. Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто не проживал постоянно, однако наведывались хозяева каждого третьего дня. Каждый раз после таких визитов люди испытывали недостаток питьевой воды.
В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска неприметного домика полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов получали незаконный урожай из достаточно дорогих семян, происхождение которых устанавливается.
Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива. Посевы и оборудование сейчас изымаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника - по месту жительства в столичной квартире.
Я ЗА ЛЕГАЛАЙЗ
Шоколад может действовать как наркотики, утверждают американские ученые. Они объясняют это тем, что микроэлемент "ванданамид", содержащийся в какао, может воздействовать на мозг человека как марихуана. От этого, говорят исследователи, у особо зависимых людей и возникает острое желание съесть побольше шоколада. Российские ученые опровергают это утверждение, приводя свои доводы. Их выслушала корреспондент "Вестей FM" Марина Костюкевич.
Порция шоколада - как доза марихуаны: вводит в эйфорию, формирует зависимость. Американские ученые провели параллели и готовы поставить знак равенства между наркотиками и вкуснейшим благородным лакомством, знакомым с детства. Это шокирующее заявление они подкрепили результатами исследования. Якобы сильнейшее воздействие на мозг оказывает микроэлемент "ванданамид", содержащийся в какао. Он похож на каннабиноиды, вызывающие состояние, которое испытывает человек после употребления марихуаны. Это и объясняет то, почему некоторые люди готовы плитками поедать шоколад. Никакого "ванданамида" в шоколаде нет, это - миф, говорит врач-нарколог, заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии Сергей Полятыкин. Шоколад действительно может создать целую гамму чувств, в том числе и ощущение счастья, но за счет других, ненаркотических компонентов - например, теобромина:
"Теобромин сходен по действию с кофеином. И запах шоколада, и вкус его стимулируют деятельность человека, в первую очередь - мозговую: улучшаются кровоток, память, работоспособность повышается. У некоторых людей создается некое подобие зависимости от шоколада. Я сам лично тоже люблю шоколад. Что касается наркотического воздействия, никаких убедительных данных я не обнаружил".
Записывать в наркотики суперполезный шоколад - это слишком. По такому принципу - особой любви и привязанности - наркотиком можно объявить любой продукт с сахаром, добавляет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Он содержит витамины A, C, E, цинк, селен и магний, который, наоборот, регулирует работу нервной системы, но превышать допустимую норму - 4 кусочка в день - не стоит:
"Я не думаю, что каннабиноиды в составе шоколада (может, они и есть в минимальных количествах) как-то влияют. Но сам шоколад, даже без них, является продуктом, стимулирующим работоспособность, настроение, восстанавливающим уровень серотонина, регулирующим эмоциональную составляющую. Но нельзя этим продуктом злоупотреблять людям с неустойчивой нервной системой, людям эмоциональным".
Сравнение эффекта от шоколада с эффектом от марихуаны - это, скорее, из разряда невероятного, чем очевидного, считает заведующая отделом технологии производства шоколадных и сахарных кондитерских изделий НИИ кондитерской промышленности Лариса Рысева. Шоколад - элитный кондитерский продукт, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны:
"Лучше пусть едят шоколад, чем марихуану потребляют. Смешно, потому что это из серии абсурдов. В шоколаде есть масса микроэлементов, микронутриентов, которые незаменимы для человека. Треть его составляет масло какао - растительный жир, который исключительно полезен для человека. Потому что масло какао содержит природные антиоксиданты - токоферолы. Тертое какао и даже порошок какао содержат натуральные полифенолы. Все это делает состав шоколада (прежде всего горького) абсолютно исключительным".
Однако все эксперты подчеркивают, что увлекаться шоколадом не стоит - это калорийный, достаточно жирный продукт с большим содержанием сахара. Только в небольших количествах он может приносить пользу и радость. Переедание же чревато развитием аллергических реакций, проблемами с печенью и сосудами.
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1425875/
Чтобы вы не чувствовали боли постоянно, ваш организм в норме ПОСТОЯННО, день и ночь, но в разных количествах, вырабатывает специальное вещество - эндорфин, - его ещё называют "гормоном счастья". Эндорфин обладает свойствами обезболивающего, антидепрессанта, психостимулятора и т.д.
ТАК ВОТ: наркотики - это вещества, химически похожие на этот самый наш родной гормон. Потому, употребив наркотики, человек часто чувствует уменьшение боли, исчезновение тревоги, умиротворение вплоть до "сна", его настроение поднимается - вплоть до беспричинного смеха и т.д. Казалось бы - ну и хорошо! В чём проблема-то?
А проблема есть, и не одна... Проблем у употребляющих наркотики много, и все они страшные...
Дело в том, что организм саморегулирует поступление эндорфинов в кровь. И получив дозу наркотиков, которые, как уже сказано выше, по действию и химическому строению подобны эндорфину, решает, что свой гормон сейчас не нужен. Если вы употребляете наркотики регулярно - организм решит, что свой эндорфин вам больше никогда не понадобится...
И вот тогда вы начнёте сполна получать все ужасы ада, пока вновь не примете наркоту. В случае сильных наркотиков - это "ломка". Наркоман испытывает страшную боль, ломоту во всём теле, беспокойство и ужас, - и может погибнуть от болевого шока и т.д. - и погибает. В случае "легких" наркотиков, в том числе содерждащих канабиоиды (марихуана, гашиш, анаша и т.п.) - наркоман получает прогрессирующие нервно-психические нарушения: упадок сил, нарастающую депрессию, вплоть до суицида. Конечно, и без наркоты, у нормальных людей, такое тоже случается. Но наркотики ускоряют "процесс" во много раз...
Так что выбор за вами.
нарколаборатория или дендропарк .....
Судя по фото...там их боле чем 50...а это означает что от трех до семи.....
до чево ж ты хороша!
Косяк взорвали, эксперта торкнуло и он так вааажнооо - "Пиши - Элитная !"
Интересно отметить, что правительство США через Министерство здравоохранения и социальные службы обладает патентом на марихуану, в частности, на каннабидиол (КБД), как нейропротектор и антиоксидант. Патент был подан более десяти лет назад и был утвержден Бюро патентов и торговых марок США в 2003 г. Он основывался на исследованиях, проведенных при поддержке национальных институтов здравоохранения (НИЗ).
Одним из заслуживающих доверия источников, где можно найти исследования, связанные с применением марихуаны, является сайт cancer.gov - сайт американского правительства по вопросам рака. Кроме того, с медицинской литературой можно ознакомиться на публичном ресурсе #PubMed.
«Честно говоря, никогда не думала, что окажусь в этой сфере», - рассказывает она. «В медицинском институте я изучала патологию и исследования и много лет работала в исследовательской лаборатории.
И магистерскую, и докторскую работы я писала по биофизической химии. Я получила подготовку в Стэнфорде, а потом работала в фармацевтической промышленности. Я понятия не имела, что марихуана - это лекарство».Около 10 лет назад д-р Гедде открыла собственную медицинскую практику с уклоном в нефармацевтические альтернативные методы лечения. Но лишь в 2009 году она открыла для себя медицинскую марихуану.
«Тогда вся эта тема докатилась до Колорадо. Я начала искать возможности включать рекомендации по [медицинской марихуане] в свою практику.
То, что мне начали рассказывать пациенты, меня по-настоящему поразило. Я стала слышать о всех преимуществах и отсутствии токсичности марихуаны.
Я узнала об эндоканнабиноидной системе и это помогло мне понять, что она действительно может быть эффективной, не будучи при этом токсичной».
Около двух лет назад к ней впервые обратились родители, которые хотели применить форму марихуаны с высоким содержанием КБД и низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК/THC) для лечения своего ребенка, страдающего эпилептическими припадками.
«Я пошла дальше и начала узнавать о том, как это может помочь. Теперь, два года спустя, новость о том, что марихуана лечит эпилепсию, стала известна всему миру, я думаю.
Мы очень серьезно относимся к сбору актуальной информации о том, что происходит с этими детьми, и стараемся донести ее другим врачам, чтобы они могли понять ее и использовать в своей практике.
Мы хотим собрать качественные данные из практики и нашего опыта, которые можно будет опубликовать. Мы хотим помочь людям понять происхождение и научную основу действия марихуаны, чтобы они действительно начали понимать: это - лекарство, и использовать его в медицине», - говорит она.
Журнал «Вестник о боли», который публикуется Американским обществом по изучению боли, содержит длинный перечень исследований, посвященных обезболивающему действию марихуаны, и, несомненно, стоит усилий тех, кто хочет избавиться от хронической боли.
По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, который также располагает информацией о лекарственных аспектах марихуаны, проводятся доклинические и клинические испытания для проверки марихуаны и различных экстрактов из нее для лечения ряда заболеваний, включая аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, Паркенсона, воспаление, боль и психические расстройства.«Трудности доступа к этой информации объясняются тем, что большинство средств на исследование марихуаны было направлено на доказательство ее вреда, как от наркотика… [И]щите реальные исследования об эндоканнабиноидной системе и о том, как #марихуана веками помогала людям. И изучить историю медицинской практики; именно здесь лежат истоки информации». От д-ра Меркола
Источник: http://russian.mercola.com (под статьёй ссылки на исследования)