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 Чиновник ГФС задержан в Запорожской области при получении 250 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Военной прокуратурой совместно с СБУ на взяточничестве разоблачен начальник отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ГФС в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за уменьшение суммы убытков в акте проверки с 650 тыс. гривен до 170 тыс. гривен чиновник требовал и получил от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. грн.

Непосредственно во время совершения преступления налоговика задержали.

Чиновник ГФС задержан в Запорожской области при получении 250 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 01

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Чиновник ГФС задержан в Запорожской области при получении 250 тыс. грн взятки, - военная прокуратура 02

Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/p3053733
 
 
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