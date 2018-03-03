 Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, 19 гранат Ф-1 и РГД-5.

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Также у жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.





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В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из 9 выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, около 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотная мина ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано 19 уголовных производств.

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