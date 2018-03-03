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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (999) оружие (3363) СБУ (12197) Донецкая область (3861) тайник (9)

 Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.

Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ 01

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, 19 гранат Ф-1 и РГД-5.

Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мины, тротил, снаряды: СБУ выявила на Донетчине два крупных схрона с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Также у жительницы этого же района сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ 03
Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ 04

Смотрите: Два тайника с боеприпасами выявлены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из 9 выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, около 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотная мина ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тысячи патронов различного калибра и тротиловые шашки.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины, зарегистрировано 19 уголовных производств.

Смотрите: Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3053729
 
 
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не вспіли майданівцям підкинути? а шош такоє-їхати далеко?
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Еще бы написали Михо от Курченко. С этих долбоё-в мусорских всего можно ждать.
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Мина 1985 года изготовления. Она советская. А ЛаптеРейх к ней каким боком?
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Майданівцям чорного кольору на підкидували "учбових".
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там ще ргд5 зеленого є на фото. в пакети чистому та не зім"ятому.
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А три рожка, к 100 патрончикам, жительница Волновахского района купить забыла, судя по фоткам. Ну, наверное это к лучшему.
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кацапам поную і не звертайте увагу. використовуйте всі види озброєнь, котрі максимально знищують їх військових, калічать живу силу. вони розуміють тільки силу.
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РФ не подписала Оттавскую конвенцию о противопехотных мин.
С них спроса нет.
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Ясен пень, какой спрос? Только обухом промеж рогов! Хороший кацап - мёртвый кацап!
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Патриоты к выборам готовы. Слава богу что судимости нету а значит можно и поновому балотироваться...
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Я тоже удивился, потому полез в ГУГЛ. Оказалось: номер завода, номер партии и год выпуска. Всё по-честному. Добрый вечер!
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ну их по конвенции по противопехотным утилизировали у нас ну так как русня её не подписала вот и палятси Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6973
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Здарова, Андрюха! Як ся маєш? Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2034 З міною то був жарт.))
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Та... завтра будет лучше, надеюсь. Сегодня какой-то день... странный такой денек. Мне- не понравился. Очень он мне не понравился... Хочу- лучших дней. И тебе их- желаю.
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Їх могли заборонити на багато пізніше Україна їх понищіла по конвенції. Росіяни залишили.
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Да, такую мину в Гаагу нести бессмысленно. Как и другое вооружение. Хуйло не дурак так палиться. Единственными свидетелями для Гааги были разейские военнопленные и ГРУшники. Но Вальцман их уже отдал Хуйлу. Остальные доказательства можно свернуть в трубочку и запихнуть в одно место...
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ух ты ты мне поведай за что среболядей с серпске краина в Гааге судили Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 48
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А чего на ней ненаписано что ето передача Саакашвили от Курченко для взрыва Легитимного? Непорядок, срочно исправить.
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на вооружении только у них они есть Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5021
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У нас нет на вооружении автоматов ППШ, ППС, МП-40.
Но на военных складах, этого добра хватает.
Точно так и с минами.
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эти утилизированы по договору об запрете противопехотных мин
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а трещётки у нас на складах ещё 6 тыс томиганов Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 907
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ну там в боевое перевести для грамотного мастера в оружейной мастерской на 123 Заборонена протипіхотна міна російського виробництва виявлена на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2726 а сам автомат таки редкий довоенный Заборонена протипіхотна міна російського виробництва виявлена на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1899
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Вроде бы все противопехотные мины запрещены.
Страны ведущие войну, применяют противопехотные мины, а страны которые войны не ведут - рассказывают как аморально использовать мины.
Потом роли меняются.
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Та плевали все на ети запреты. Пехотные мины запрещены а бомбить жилые города, школы и больницы фосфорными и бункеробойными а так же химическими бомбами можно?
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А что в мине такое запрещенного? Обычная мина из пластика, останавливается на лесовых тропинках, заброшенных домах, в колодцах.
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Якщо вона Астанавлівається в параші то усьо в порядку.
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Тут аналогия с закладками наркоты или другие закономерности?
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не запрещенная штепа не обнаружена в сизо Харькова .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗапрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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