 Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"С улицы Грушевского уже убрали все палатки, оставшиеся вещи и мусор коммунальщики сносят на грузовики и вывозят. Также они разбирают сцену", - сообщил корреспондент.
В настоящее время территория, где ранее размещался палаточный городок, оцеплена правоохранителями. Доступ к ней, пока все не уберут, запрещен. Для движения транспорта все еще перекрыты прилегающие к палаточного городку улицы.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.
Ни один мой знакомый интеллектуал , включая докторов наук , архитекторов , музыкантов не опускался до уровня такого слова как селюк .
Украина не Россия , в Неньке в каждом маленьком селе есть культ образования , ученности .
Моя пробабка была учительницей в сельской школе . Одинокая женщина . Так её всё село опекало до смерти . Дрова кололи , продукты приносили . А она и сама была не академиком - учительница начальшой школы после рабфака . Вчителька - святое слово в Украине !
18 марта всё равно прийдут как минимум два десятка тысяч митингующих и разобъют новый палаточный городок . Дело идёт к весне ...
А до 18 марта возможно , что у какого-то депутата БПП сгорит тачка или подгорит хата . А может кирпич на голову упадёт . Что поделаешь , бандитизм !
Аваковцы ведь не расследуют убийства : Шеремета , Окуевой , 2-х полковников разведки ...
Оне стерегут дырявое очко соевого опудала !
В этом бардаке всё БПП можно перестрелять втихаря как куропаток под ликующие и восторженные апплодисменты .
Під ВР прибирають намети… Від вересня місяця ми жили в постійному очікуванні ЧОГОСЬ… Що от щось вони вчинять. Що от буде ще щось, до чого ми не готові. Та ні. Вийшло все вкрай банально. Популістські гасла + мітинги та ходи. Потім - знову гасла і ходи. Потім - знову… На вулиці ніби повернулися часи акції «Повстань, Україно!» і давно запилені й підзабуті технології Юлії Володимирівни - нічого нового за 15 років, вона схоже так і не винайшла. Україна пішла вперед, а ці - залишилися такими самими.
Під ВР прибирають намети… Чого ми тільки не надивилися за ці місяці? Обпечених війною поліцейських, які сміялися з «учасників АТО» що ставили туристичні намети по 40-50 хв. "Мітинги по 40 000", на площах де і 10 тисячам нема де розвернутися. Штурм розбуреним натовпом «Нових сил» театру разом з глядачами і дітьми та американським джазом. Шабуніна, який безсило гукав: «Що вам зробити, аби ви нас полюби…» вибачте, «аби ви прийшли до нас на мітинг?» Борцунів, які мов від чумного, сахалися від Саакашвілі коли спливла «бабця Курченко». «Міхо який живе на/без даху!» Парасюка Ногастого. Прикордонників у «Сулгуні» - і розпач/радість «відданих соратників». Соболєва, який двох слів не в'язав в розмові з реальними, а не рядженими ветеранами АТО. Тощо і тощо...
Під ВР прибирають намети… Слова нардепів-борцунів-грантожерів, про мільйони громадян які прийдуть і скинуть чинну владу, аби привести на вкладу "колишніх", в обозі яких на потоки сядуть вони самі, виявилися повним блефом. Навіть після «бабці Курченко», зібравши усі свої сили та кинувши в бій мабуть усі свої останні резерви - максимум, який вони змогли вивести на вулиці це пара десятків тисяч людей. Усі інші їхні перфоманси - від 1000 до 7000 людей. Для міста з населенням 3 мільйони осіб, офіційно - дрібниця. Не достукалися вони до людей. Не повірив їм Київ. Та й вся Україна - так само, якщо чесно. І це - нормально. Україна втомилася слухати солодкі казочки пожирателів смачних грантів. Україна - вкалувала. Україна має безліч претензій до влади нинішньої, але Україна - не те дурне дівчисько, аби йти за першим ліпшим-язикатим.
Під ВР прибирають намети. І я тихо пишаюся тим, що всі ми, з українською владою на чолі, таки зуміли обійтися без крові і ексцесів. Розгону мітингів, до яких палко закликала частина товаришів, так і не сталося. Ніхто не дорікне нинішній владі тим, що опозицію собі вона розігнала кийками - як Саакашвілі. Це потребувало нечуваної витримки і сил. Але влада - впоралася. Картини дівчат які приносили бутерброди і каву поліцейським, а не протестувальникам, казали самі за себе.
Під ВР прибирають намети… Власне - саме про це ми казали, ласуючи кавою на Хрещатику. «Ще пара місяців - і край».
Так воно і сталося. І хоча я переконаний - відсунуті від влади «колишні» не покинуть своїх спроб у владу таки пролізти, хоч очевидно - ці намети не останні (а коли дядька Петра оберуть на другий термін, ми сказимося від протестувальників всіх можливих калібрів), все ж таки душу гріє солодке відчуття: «Ми вистояли. Ми примусили їх себе побачити. Ми не дали їм занурити нашу країну у хаос на радість ворогові». А значить - зможемо знову і знову. Ми стали сильніші.
І саме тому, серед іншого - під ВР прибирають намети.
Гришин и Зимин попивают винцо и обсуждают планы на будущее, где ещё лохов брать, а в это время отмороженные, мокрые и голодные засранцы уже два час набирают номера телефонов "десятников" и "сотников", которые не отвечают на звонки. А домой ехать не за что.... и кушать хочется....
#ОФІЦІЙНО: Рух по вулиці Грушевського у місті Києві розблоковано. Перешкод для проїзду авто та громадського транспорту біля будівлі #ВР8 немає
Судейские тачки , разтроченные топором ...
Бурные одобрямсы в студиях при оглашении данных "новин" ...
Затюкивание в тех же студиях любого представителя власти .
Это всего лишь мини-сигналы для порохососов , шо для их готовится грандиозный шухер .
Мэдам , Вы вализы собрали ?
Бо резать , душить , вешать будут нащадно ...
А вся эта беркутня -- это только для защиты одних или двух самых главных пердаков .
Да и то , только до границы и не факт , гвинтокрыл-членовоз захочет принять какая-либо страна , разве что в Панаме или на Мальдивах -- хотя не факт .
не изображая избранного.