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 Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

На улице Грушевского возле здания Верховной Рады убрали все палатки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"С улицы Грушевского уже убрали все палатки, оставшиеся вещи и мусор коммунальщики сносят на грузовики и вывозят. Также они разбирают сцену", - сообщил корреспондент. 

В настоящее время территория, где ранее размещался палаточный городок, оцеплена правоохранителями. Доступ к ней, пока все не уберут, запрещен. Для движения транспорта все еще перекрыты прилегающие к палаточного городку улицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 01
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 02
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 03
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 04
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 05
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 06
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 07
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 08
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 09
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 10
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 11
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 12
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 13
Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении 14
Фото: Олега Богачука

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.

Источник: https://censor.net.ua/p3053715
 
 
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держи конхветку КОровка ..просроченную... шоколядная подстилка.
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Курченко будет в бешенстве - все деньги в трубу.
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Лутше бы в Панаму отправил бабло на сохранение в офшор....а потом на Мальдивы бы отдыхать поехал, правда???
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Вот овощ лох мог бы также разогнать всех бомжей в 2014 а он переговоры вел.вовремя разогнал бы этих лолит,кличко порваное очко да пастера и войны не было и гривна по 8 была.скоро будете вспоминать эти времена когда разворуют последнее и печенюшки Нуланда никто не принесет.ну и лошки развели вас европой .только путь в европу на плантации Польши открыт.Паны вас ждут
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Боты, вы друг друга достойны. Ничем не отличаетесь
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Я ж тут не заробляю так що не велика втрата.
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"Товарищ Хуило, докладываю, что ваше задание по уничтожению патриотов и оппозиции в Украине выполнено" - агент Лолита.
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,,К введению в Украину ваших миротворцев готов .....с любовью .Ваша лола ..." Намети і сцена біля Ради розібрані, комунальники вивозять сміття, правоохоронці все ще стоять в оточенні - Цензор.НЕТ 9904
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ну шо,кацапы,помогла вам ваша леволюция?
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как, ни странно, - кацапам вы помогли...
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вашу версию о украинском народе уже знаю..такая себе версия о селе и селюках...никчемна
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И главное , что про селюков больше всего любят рассуждать бандюки и барыги -- т.е. люди не отягощённые ни знаниями , ни интеллектом .

Ни один мой знакомый интеллектуал , включая докторов наук , архитекторов , музыкантов не опускался до уровня такого слова как селюк .

Украина не Россия , в Неньке в каждом маленьком селе есть культ образования , ученности .

Моя пробабка была учительницей в сельской школе . Одинокая женщина . Так её всё село опекало до смерти . Дрова кололи , продукты приносили . А она и сама была не академиком - учительница начальшой школы после рабфака . Вчителька - святое слово в Украине !
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Кацапы в последнее время в пролете по всем фронтам - газпром нагнули, леволюционеров разогнали, а тут ещё и Трамп санкции подписал.
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зато кузьмич на взлете - Испания - хорошее место, чтобы постить фигню)))
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А не х... йово на "розвели" із газом, поки народ думав як вижити в морози, так як влада повідомила про нестачу газу, а сама в цей час "прикрутила" наметове містечко, ще й і в суботу, нібито вихідний, а насправді всі працювали за 9 березня і не могли дати відсіч "космонавтам" так як більшість отримали інформацію після розгону наметового містечка.
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Смотрел сегодня утром стрим - даже буйные недоумки Семенченко и Соболев не особо буйствовали и защищали блохастых - просто ходоли по бомжатнику с притрушеным видом, как будто с бодуна.Видать бабушка совсем деньги перестала высылать и кормить эту свору стало совсем нечем...
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Развезти этот мусор по домам "протестующих" и вывалить на кухни.
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Падонки, которые приходят к власти в результате майдана, через некоторое время начинают называть майдан бомжатником, а протестующих блохастыми.
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Всем троллям -наглядное пособие как закнчиваются как заканчиваются заказные "майданы". Сколько "зраду" не раздувай - нифига не получается. Так что зря стараетесь...
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Когда привезут конструкции для Ёлки к 8-му марта ?!

18 марта всё равно прийдут как минимум два десятка тысяч митингующих и разобъют новый палаточный городок . Дело идёт к весне ...
А до 18 марта возможно , что у какого-то депутата БПП сгорит тачка или подгорит хата . А может кирпич на голову упадёт . Что поделаешь , бандитизм !
Аваковцы ведь не расследуют убийства : Шеремета , Окуевой , 2-х полковников разведки ...
Оне стерегут дырявое очко соевого опудала !
В этом бардаке всё БПП можно перестрелять втихаря как куропаток под ликующие и восторженные апплодисменты .
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ты в Израиле уже всех барыг перестрелял?
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Під ВР прибирають намети… Ну що ж? Завершилася ще одна лихоманка імені великого реХВорматора і грантів животворячих. Завершилася пшиком ще одна спроба роздмухати масовий протест, шляхом безмежного популізму і грошей «бабці Курченко». І, певно - ще не про всіх «бабусь» нам розповіли.

Під ВР прибирають намети… Від вересня місяця ми жили в постійному очікуванні ЧОГОСЬ… Що от щось вони вчинять. Що от буде ще щось, до чого ми не готові. Та ні. Вийшло все вкрай банально. Популістські гасла + мітинги та ходи. Потім - знову гасла і ходи. Потім - знову… На вулиці ніби повернулися часи акції «Повстань, Україно!» і давно запилені й підзабуті технології Юлії Володимирівни - нічого нового за 15 років, вона схоже так і не винайшла. Україна пішла вперед, а ці - залишилися такими самими.

Під ВР прибирають намети… Чого ми тільки не надивилися за ці місяці? Обпечених війною поліцейських, які сміялися з «учасників АТО» що ставили туристичні намети по 40-50 хв. "Мітинги по 40 000", на площах де і 10 тисячам нема де розвернутися. Штурм розбуреним натовпом «Нових сил» театру разом з глядачами і дітьми та американським джазом. Шабуніна, який безсило гукав: «Що вам зробити, аби ви нас полюби…» вибачте, «аби ви прийшли до нас на мітинг?» Борцунів, які мов від чумного, сахалися від Саакашвілі коли спливла «бабця Курченко». «Міхо який живе на/без даху!» Парасюка Ногастого. Прикордонників у «Сулгуні» - і розпач/радість «відданих соратників». Соболєва, який двох слів не в'язав в розмові з реальними, а не рядженими ветеранами АТО. Тощо і тощо...

Під ВР прибирають намети… Слова нардепів-борцунів-грантожерів, про мільйони громадян які прийдуть і скинуть чинну владу, аби привести на вкладу "колишніх", в обозі яких на потоки сядуть вони самі, виявилися повним блефом. Навіть після «бабці Курченко», зібравши усі свої сили та кинувши в бій мабуть усі свої останні резерви - максимум, який вони змогли вивести на вулиці це пара десятків тисяч людей. Усі інші їхні перфоманси - від 1000 до 7000 людей. Для міста з населенням 3 мільйони осіб, офіційно - дрібниця. Не достукалися вони до людей. Не повірив їм Київ. Та й вся Україна - так само, якщо чесно. І це - нормально. Україна втомилася слухати солодкі казочки пожирателів смачних грантів. Україна - вкалувала. Україна має безліч претензій до влади нинішньої, але Україна - не те дурне дівчисько, аби йти за першим ліпшим-язикатим.

Під ВР прибирають намети. І я тихо пишаюся тим, що всі ми, з українською владою на чолі, таки зуміли обійтися без крові і ексцесів. Розгону мітингів, до яких палко закликала частина товаришів, так і не сталося. Ніхто не дорікне нинішній владі тим, що опозицію собі вона розігнала кийками - як Саакашвілі. Це потребувало нечуваної витримки і сил. Але влада - впоралася. Картини дівчат які приносили бутерброди і каву поліцейським, а не протестувальникам, казали самі за себе.

Під ВР прибирають намети… Власне - саме про це ми казали, ласуючи кавою на Хрещатику. «Ще пара місяців - і край».

Так воно і сталося. І хоча я переконаний - відсунуті від влади «колишні» не покинуть своїх спроб у владу таки пролізти, хоч очевидно - ці намети не останні (а коли дядька Петра оберуть на другий термін, ми сказимося від протестувальників всіх можливих калібрів), все ж таки душу гріє солодке відчуття: «Ми вистояли. Ми примусили їх себе побачити. Ми не дали їм занурити нашу країну у хаос на радість ворогові». А значить - зможемо знову і знову. Ми стали сильніші.

І саме тому, серед іншого - під ВР прибирають намети.
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Майдан два месяца убирали а сцаками в том месте где стояли биотуалеты Два года воняло Эти подонки просто бздят называть нурод так как на самом деле про него думают Но мы то знаем и видим Они против нас и почти уверились что победили Не думаю что они наивные Просто очень хочется с комфртом ротэрдамить лохов Поэтому выдают желаемое за действительное А вот у меня ощущение что воровитый офшорник до конца каденцуии не досидит Как бы ему и х\\у этого не хотелось
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Та да, диванное войско непобедимо!Считай что сегодня ты всех победил, а враг разбит наголову!
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Виктория_Правды‏ @pravda_1 47 мин.

Гришин и Зимин попивают винцо и обсуждают планы на будущее, где ещё лохов брать, а в это время отмороженные, мокрые и голодные засранцы уже два час набирают номера телефонов "десятников" и "сотников", которые не отвечают на звонки. А домой ехать не за что.... и кушать хочется....
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Так весело спостерігати, як русняві і підрусняві клоуни намагаються розкачати інформаційну хвилю про бідних мальчіків, яких поставили на колінки.
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.. ВСІ ідентифіковані сьогодні 168 беркутят мають бути ЗАКОПАНІ у цьому році .. це вони ВБИЛИ В.Чорновіла Сашка Білого Лісника .. в сміттям зозуля крищенко .. розберемося просто .. ВАЖЛИВО інородцям авакову аброськіну НЕдати втекти ..
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ну так давай, вперед. Пердак свой для начала от дивана сможешь оторвать?
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Національна Поліція‏Подлинная учетная запись @NPU_GOV_UA

#ОФІЦІЙНО: Рух по вулиці Грушевського у місті Києві розблоковано. Перешкод для проїзду авто та громадського транспорту біля будівлі #ВР8 немає

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Подрыв гранаты в суде .
Судейские тачки , разтроченные топором ...
Бурные одобрямсы в студиях при оглашении данных "новин" ...
Затюкивание в тех же студиях любого представителя власти .

Это всего лишь мини-сигналы для порохососов , шо для их готовится грандиозный шухер .

Мэдам , Вы вализы собрали ?

Бо резать , душить , вешать будут нащадно ...
А вся эта беркутня -- это только для защиты одних или двух самых главных пердаков .
Да и то , только до границы и не факт , гвинтокрыл-членовоз захочет принять какая-либо страна , разве что в Панаме или на Мальдивах -- хотя не факт .
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"виселицы на Крещатики 03.03.2018.16:34 ","резать , душить , вешать нащадно"./Ты не только сбежавший за колбасой мигрант, а и подданый страны военной союзницы РФ, страны , премьер которой гнида, оффшорная барыга-путинсос.Веди себя соответственно,
не изображая избранного.
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Так он даже не из Украины сбежал, а из кацапии- теперь думает, что он для украинцев чем то интересен
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Ты такая осведомленная шизофреничка что даже интересно стало Кто тебе в дурдом Где ты обитаешь Приносит эту информацию
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Скорее всего в ольгино . Там информацию прямо с лубянки приносят .
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Что показательно - в защиту горе-активистов не вышел никто - ни один человек! Это в многомиллионном Киеве!Это и есть та "всенародная поддержка" о которой день и ночь талдычат интернет-тролли.
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Единственные кто защищет михомайдан это армия ольгинцев в интернете
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Молодэц Кузьмич. Ты поднял хороший вопрос. Вот скажи тогда . Кто пойдёт защищать твоего соевого передаста когда х.йло двинет войска на Харьков , Марик и Киев? Правильно Кузьмич. Столько сколько преданных ботов защищало скрепный Багдад в 2003 г от американцев . То есть несколько тысяч ментов . Все остальные свалят в Польшу , Венгрию и Грузию до того как опустится железный занавес и построят новую Берлинскую стену между Европой и Московией от Пхеньяна до Чопа (А её построят .Не бсди .И построят её европейцы !Построят быстро ). И не говори что соевый схватил Бога (Трампа ) за бороду и у него всё схвачено у Тиллерсона , Пенса , Туска , Меркель и др. господ . Твой соевый просто разменная монета в торгах этих политиков с х.йлом. Если они решат что нагретое от народной ненависти соевое гофно начало переть через края в этой кастрюле (стране) они просто отдадут кастрюлю (страну) х.йлу чтобы оно расхлебало ЭТО гофно само и отгородятся колючей проволокой от советско-соевого лепрозория
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По прапорцю, Кузмич вже гишпанить. А звідки дуже добре любити далеку Батьківщину. А був би він тут, якби Пуйло двинув, то як справжній "поцреот" першим рванув би від мобілізації на потяг Київ-Москва. Але Пуйло не двине, бо Барига разом зі своєю камарільєю з БПП, НФ і недобитими регіоналами краще за будь-якого окупанта Україну доконають.
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.. ПОВТОРЮ .... ВСІ ідентифіковані сьогодні 168 беркутят мають бути ЗАКОПАНІ у цьому році .. це вони ВБИЛИ В.Чорновіла Сашка Білого Лісника .. в сміттям зозуля крищенко .. розберемося просто .. ВАЖЛИВО інородцям авакову аброськіну НЕдати втекти ..
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Сьогодні в динирі велике свято. Вони перемогли Україну. Вони таки дійшли до Києва і до Львова.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПалатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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