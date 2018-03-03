 Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"С улицы Грушевского уже убрали все палатки, оставшиеся вещи и мусор коммунальщики сносят на грузовики и вывозят. Также они разбирают сцену", - сообщил корреспондент.

В настоящее время территория, где ранее размещался палаточный городок, оцеплена правоохранителями. Доступ к ней, пока все не уберут, запрещен. Для движения транспорта все еще перекрыты прилегающие к палаточного городку улицы.

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Фото: Олега Богачука

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.