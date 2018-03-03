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Все про:взятка (3601) Нацполиция (7000) Ривне (229) ФГИ (508)

 Чиновник ФГИ задержан на Ривненщине при получении 2,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали в Ривном при получении взятки чиновника регионального отделения ФГИ и его сообщника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Один из руководителей регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Ривненской области и директор частного предприятия организовали преступную схему вымогательства средств. Взятки получали за решение вопроса о приобретении объектов недвижимости государственной формы собственности, расположенных на территории области.

Так, фигуранты, вступив в преступный сговор, требовали и получили неправомерную выгоду в размере 2500 долларов за приобретение 2 объектов недвижимости государственной формы собственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине задержаны лица, пытавшиеся дать 5 тыс. долл. взятки военному прокурору, - ГПУ. ФОТО

Чиновник ФГИ задержан на Ривненщине при получении 2,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

2 марта сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции и военной прокуратуры задержали чиновника и его пособника за совершение ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. 

Смотрите: "Земельные махинаторы" задержаны на Киевщине при получении чемодана с 1,3 млн грн взятки, - Луценко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3053709
 
 
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Боротьба з корупцією таки йде. І дня не проходить щоб якогось хабарника не спіймали.
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Сколько не ловят-никто не сидит а многие и повышены.Кто бы мне взятку дал тыщщ10 зелени? Чиновник ФДМ затриманий на Рівненщині під час одержання 2,5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1612
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як правило штрафуюють і з роботи звільняють
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Каждый день когото принимают.Мне интнресно тут же отпускают? Или это рекламный ролик на каждый день.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник ФГИ задержан на Ривненщине при получении 2,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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