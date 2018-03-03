 Чиновник ФГИ задержан на Ривненщине при получении 2,5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Один из руководителей регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Ривненской области и директор частного предприятия организовали преступную схему вымогательства средств. Взятки получали за решение вопроса о приобретении объектов недвижимости государственной формы собственности, расположенных на территории области.
Так, фигуранты, вступив в преступный сговор, требовали и получили неправомерную выгоду в размере 2500 долларов за приобретение 2 объектов недвижимости государственной формы собственности.
2 марта сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции и военной прокуратуры задержали чиновника и его пособника за совершение ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.