 Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Двое жителей столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружена компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.
Сейчас проверяется информация о связей пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. В рамках открытого уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Пардон, не выдержала. Комменты читаю редко.
Россия колонизировалась разными народами,как и Америка.
Языком колоний был славянский койне - то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками. Постепенно за многие века местное туземное население перенимало этот койне; в Новгородской земле, как пишет российский академик Янов, этот процесс занял минимум 250 лет - судя по языку берестяных грамот(неизвестно,к тому же,сколько грамот нащли в «библиотеке» 5 отдела КГБ заинтересованные читатели и писатели), который из саамского становится постепенно смешанным саамско-славянским языком, и только затем славянским . Кстати, об этом пишет Нестор в «Повести временных лет»: что саамы Ладоги постепенно выучили славянский язык Рюрика и стали после этого называться «словенами» - то есть понимающими слово, в противоположность «немцам», немым - то есть языка не понимающим.
В.ДилоВий «Альтернативная история»
Языческая Библия