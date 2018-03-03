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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое жителей столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО", - говорится в сообщении.

Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружена компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ 02
Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ 03

Читайте: Житель Одесской области задержан за антиукраинскую агитацию в соцсетях, - СБУ

Сейчас проверяется информация о связей пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. В рамках открытого уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3053702
 
 
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Просто сфотографировали офис порохобота и написали что раскрыли крупную агентурную сеть.
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Опять..Цитата: Во время обысков по месту жительства фигурантов дела. ... Какие то, дебилы, на которых мусора себе статистику лепят.
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Сейчас большой вопрос, что такое Антиукраинские группы.Это против Украины или против Прикрутия, разные вещи!
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Не нужно путать антиукраинское с антиправительственным. Так же разберитесь в себе то вы пишите что арестованы за связи с ОРДЛО и тут же пишите что проверяется информация на связь с ОРДЛО. Как видим здесь обычная фальсификация или запугивание в одном ясно что ето беспредел соевого режима.
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Стільки обгорток на столі, то мав сидіти на відрі і нюхати рузький мір.
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3радоботва обпісялася Двоє адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 2177 цікаво, що вони постійно гундять про минстець, але якраз незручні для них пости якраз і спамляться Двоє адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8926
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Явно дебилы какие то. Этим можно спокойно заниматься удаленно, а не на территории врага, где их элементарно вычислить и посадить при желании. Чего так долго чесалось СБУ - вот вопрос. Биткоины конечно интересней тырить, чем вскрывать скрытые ячейки сепаров.
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Свержение власти и последующий выбор новой, это разве не та самая свобода слова и понятие свобода вообще которой гордятся украинцы?
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Просто, чирикающие на форумах не знают, что такое - первый отдел, а их родители не видели чёрный воронок. Это свобода слова, как они думают, но больше похоже на хамство, зневагу и скудоумие.
Пардон, не выдержала. Комменты читаю редко. Двоє адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах затримані в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 923
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Класика жанра- при обыске у интернет-сепаров нашли каларадску ленту и триколор,без них в интернет не выйдешь. Патроны не надо теперь подбрасывать или там пакетик с белым порошком
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Козлы-мать их на перекос...Гнать их в зашей, пускай у Хутина лижут,не фиг им тут делать.
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Хтось ватний зникне на форумах,' якась донька майору кдб
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кремлеботы прогнозировано перевозбудились
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Мне вот непонятно, нахрена они эту атрибутику держат, это что фетишь такой, утром лизнул аквареш и ленточку колорадскую и работать веселее, или чтоб когда их берут, ни каких вопросов не было?
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Россия колонизировалась разными народами,как и Америка.

Языком колоний был славянский койне - то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками. Постепенно за многие века местное туземное население пере­нимало этот койне; в Нов­городской земле, как пи­шет российский академик Янов, этот процесс занял минимум 250 лет - судя по языку берестяных грамот(неизвестно,к тому же,сколько грамот нащли в «библиотеке» 5 отдела КГБ заинтересованные читатели и писатели), кото­рый из саамского станови­тся постепенно смешанным саамско-славянским языком, и только затем славянским . Кстати, об этом пишет Нестор в «Повести временных лет»: что саамы Ладоги посте­пенно выучили славянский язык Рюрика и стали по­сле этого называться «словенами» - то есть пони­мающими слово, в проти­воположность «немцам», немым - то есть языка не понимающим.
В.ДилоВий «Альтернативная история»
Языческая Библия
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сбу присмотрись к цензору, здесь каждый второй антиукраинец
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ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ДВУХ !!!?????????????????????????????????????
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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