 Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое жителей столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО", - говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружена компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.





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Сейчас проверяется информация о связей пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. В рамках открытого уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.