 Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня полиция начала снос палаточного городка под стенами ВР. На данный момент полицейские приступили к разбору ограждения.
Уже демонтирован забор с двух сторон лагеря.
Рано утром протестующие подожгли шины и пытались препятствовать сносу. однако Нацполиция проводит действия в рамках решения суда.
Территория вокруг ВР оцеплена. На месте уже нашли два предмета похожих на гранаты.
По словам начальника департамента коммуникции МВД Артема Шевченко, на месте событий задержано 39 человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР
Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.
Міхо замутив і здриснув, а народ в непорозумінні, мовляв - що робити. Такі "майдани" зараз ніхто не профінансує і народ вини не піднімуть. Тут пахне шовініським патріотизмом.
Пеця хоч і обісрався, але щось та зробив. Я не в захваті від нього, але - він і є той самий переломний крок до чогось нового і кращого. А що б настало те краще, буде не легко; є не легко. І ще будЕ.
Спустя четыре года мы снова....... в Украине Януковича. С таким ватным народом у нас никаких шансов вырваться.
зато в СМИ сплошной протяжный вой
и вот если сейчас всех этих гавриков вернут на бомжатни, откуда они вылезли, никто не скажет слова против
кроме отдельных депутатов, журнашлюх и ботов
вот эта пабеда
ура таварисчи
Расправляются с врагами Народа? Или с ... ?
НО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ.
Следует моментально прогнать и следующего правителя, если он предложит забыть о грехах предшественников.
Кагальных нужно будет покарать.
Страшно.
Вместе с выродками...
А де ж "кыяны вставайте"???
Де мильйоны неравнодушных???
Де отважные матросовы, кидающиеся на железные шеренги карателей???
Де вобще описанное Соболевым кровопролитное сражение???