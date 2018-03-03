 Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня полиция начала снос палаточного городка под стенами ВР. На данный момент полицейские приступили к разбору ограждения.

Уже демонтирован забор с двух сторон лагеря.

Рано утром протестующие подожгли шины и пытались препятствовать сносу. однако Нацполиция проводит действия в рамках решения суда.

Территория вокруг ВР оцеплена. На месте уже нашли два предмета похожих на гранаты.

По словам начальника департамента коммуникции МВД Артема Шевченко, на месте событий задержано 39 человек.







Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.









