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 Политика Украины, Происшествия
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 Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В лагере протестующих проводят следственные действия по решению суда.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня полиция начала снос палаточного городка под стенами ВР. На данный момент полицейские приступили к разбору ограждения.

Уже демонтирован забор с двух сторон лагеря.

Рано утром протестующие подожгли шины и пытались препятствовать сносу. однако Нацполиция проводит действия в рамках решения суда.

Территория вокруг ВР оцеплена. На месте уже нашли два предмета похожих на гранаты.

По словам начальника департамента коммуникции МВД Артема Шевченко, на месте событий задержано 39 человек.

Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 01
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 02
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.

Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 04
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 05
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 06
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 07
Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек 08

Источник: https://censor.net.ua/p3053643
 
 
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вот такие у нас теперь "следственные действия"...
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Пока народ занят новостями про газ, но сносят под шумок. Статья позор и наглая ложь Гройсмана с газом - ссылка
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выходить надо было на марши, теперь поздно тут писать и возмущаться. скоро и сайты начнут прикрывать. всё как на рашке
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А "бомжатнік" безтолковий у центрі європейського міста з перекриттям однієї з основних вулиць - це яка демократія?
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Як не прикро, та я цілком згоден.
Міхо замутив і здриснув, а народ в непорозумінні, мовляв - що робити. Такі "майдани" зараз ніхто не профінансує і народ вини не піднімуть. Тут пахне шовініським патріотизмом.
Пеця хоч і обісрався, але щось та зробив. Я не в захваті від нього, але - він і є той самий переломний крок до чогось нового і кращого. А що б настало те краще, буде не легко; є не легко. І ще будЕ.
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Что сделал певца? Увеличил доходы свои в три раза? Саакашвили сддриснул? Или его вывезли эти бандиты?
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Из той шобла майдан как из говна пуля
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Потрібно наводити європейські порядки в Україні!!! Все правильно, підтримка!!!
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Употреби, европеец из Новобыдловки

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Порошенко запустил Януковича в президенты для эксперимента.... Посмотрел что получилось и с учтенными ошибками залез потом сам на трон. Но алчность, жадность, барыжья суть и сцыкливость.....все это в совокупности дало сбой и из чулана выпали те же грабли.... Порох, ты редкий кондом...
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дурик, это сарказм, который тебе убогому не понятен. Но смысл в нем с реальностью граничит .....
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"смысл в нем с реальностью граничит", - у мене родич лікар-психіатр лікує людей з такими переконаннями.
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пусть тебе в очко еще заглянет на всякий случай, у тебя пердак бунтует от любви к мальдивскому ......
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Бояться його кацапи, тобто поважають Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек - Цензор.НЕТ 4261
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Тобто янукович може вільно приїхати в Україну. То його багато хто чекає Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек - Цензор.НЕТ 7495
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читайте между строк.....не в буквальном смысле.....или это не понятно ?
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"не в буквальном смысле", - то до лікаря, бо пройшов час Езопової мови.
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просто напиши что тебе понять это сложно. Или вы без врача с сашей крестиком не обходитесь ?
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Та тобі треба написати, що ти боїшся казати прямо свою правду
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согласен. А тебе что тогда написать туго соображаю или как ?
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Тобі ще Ющенко (хто кому кум Наметове містечко під Радою розбирають, під стінами парламенту затримано 39 осіб - Цензор.НЕТ 7638 ) казав: не бійтеся.
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Я не підтримую Порошенка, але хряка на трон продвинув хуйло. Він його ще в 2004-му хтів та Майдан став на заваді.
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почитайте выше....я не в буквальном смысле .
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Накінець то мороз розігнав цих "протестувальників" липових. Поліції та НГ доведеться тільки прибратись після них.
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ну не всем же быть таким дубовым, как ты.
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Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек - Цензор.НЕТ 8335.....
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со временем могут кого-то на ЙОлку повесить... Два раза как-то обошлось без украшений, на третий раз может не обойтись.

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Так минулого разу йулька вонЯ висіла... Наметове містечко під Радою розбирають, під стінами парламенту затримано 39 осіб - Цензор.НЕТ 8018
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А как еще недавно рассказывал артемка про мусоров януковича! У кормушки мозг меняется! Тварь продажная!
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ОНИ НЕ ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК ,ОНИ УКРАИНУ РАЗБИРАЮТ !!! ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ !!!!
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Караул! Спасітє! Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек - Цензор.НЕТ 3904
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"ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ !!!" Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек - Цензор.НЕТ 7494
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мамцю, іпуть!
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вы там в кацапетовке сами с собой разбирайтесь - плешивый педофил вам такого наваяет...
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Из Америки виднее? Ваша палатка давно стоит у здания Конгресса и полиция не мешает?
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Ты ни нести ни свободы не имЄЄшЬ. Так Шо хлЯбані бояры, занюхай ягелем и иди хуйла выбирать Наметове містечко під Радою розбирають, під стінами парламенту затримано 39 осіб - Цензор.НЕТ 5416
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Усі ваші люді у Польщі на панів горбатяться, або кацапью нужники будують. "Вставать" зможуть геть кінчені рукожопи...
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А может нужно было этих бомжей палаточных заставить убрать после себя? В Европу они хотят, насрали и с*ебались. Почему пацаны должны теперь убирать это гавно разбросаное.
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читаешь плохо ? у твоих "пацанов" следственные действия, а не уборка ....
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Реально нужно было заставить тех кто свалку произвел- убрать за собой! В Германии им бы давно бошки б полицейские поразбивали, а у нас полиция уж сильно добрая!
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вчора заявляли що ніякого зносу палаточного містечка не буде. і ось вам результат!
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Соболев же заявил, что часть палаток уберут. Зачем тогда этот цирк?
Спустя четыре года мы снова....... в Украине Януковича. С таким ватным народом у нас никаких шансов вырваться.
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...Сказала вишиватниця Тетяна! Наметове містечко під Радою розбирають, під стінами парламенту затримано 39 осіб - Цензор.НЕТ 3193
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Этот палаточный городок - фикция. Это не Майдан, а убожество, хотела нескольких человек, показ уха.
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за последние полгода я НИ РАЗУ не слыхал комментария по поводу акций михофилов - ни на рынке, ни в транспорте, ни в сауне, ни в магазине - вообще ни разу!
зато в СМИ сплошной протяжный вой
и вот если сейчас всех этих гавриков вернут на бомжатни, откуда они вылезли, никто не скажет слова против
кроме отдельных депутатов, журнашлюх и ботов
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А я чув як їх посилають до такої матері.
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Когда зраду от жопОБлока освободите иуды )(реновые.
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Ніколи, бо повно зрадоботів, які є їх прихильниками
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А хто ж буде голосувати разом з бпп за чудові закони?
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Ща коровай с ушами вылезет из норы и начнет вещать про катастрофы.
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теперь заживем
вот эта пабеда
ура таварисчи
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парашенко гнусньій ублюдок
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В интересах всего народа разбирают. Этот метод борьбы себя уже изжил.
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Тех, кто здесь пишет против уборки улицы от бомжатника больше, чем обитателей тех палаток. Не Майдан это под ВР, а ХЗШ.
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Нарешті Маріїнський парк очистили від цих проХуйловських бомжів...
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кидають на штурм 18 річних срочників. Щоб потім звинувати у побитті дітей.
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ОНИ НЕ ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК ,ОНИ УКРАИНУ РАЗБИРАЮТ !!! ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ !!!!
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Не разбирают. Громят!
Расправляются с врагами Народа? Или с ... ?
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Балки деревянные хорошие, столько добра! Кто-то хорошо потратился, а теперь тю-тю. Лучше бы егорка и семенченко делом занимались, законами или отказывайтесь от мандатов и идите делайте дальше "леворюцию"
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Не врите. Ето кадры 2013 года.
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Так скажите кто кого здесь провоцирует и кто делает картинку для кремля? Барыга очень хочет в Ростов.
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Кто-то вообще внятно объяснит, зачем его там ставили?
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Когда-то ГлавМаланца и его Кагал погонят.
НО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ.
Следует моментально прогнать и следующего правителя, если он предложит забыть о грехах предшественников.
Кагальных нужно будет покарать.
Страшно.
Вместе с выродками...
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Нет,теперь уже Порошенку не спрятаться за чужие спины...уж очевидно,что "добро" дал он на разгон.Зря!!! Он совершил очень большую ошибку с непредсказуемым продолжением.
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Нипонил.
А де ж "кыяны вставайте"???
Де мильйоны неравнодушных???
Де отважные матросовы, кидающиеся на железные шеренги карателей???
Де вобще описанное Соболевым кровопролитное сражение???
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Движемся на Россию! Уже газ там покупаем в открытую! Пора уже в таможенный союз вступать и отказываться от ЕС. Украина, вставай!
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Давно пора всю эту сволочь дустом засыпать. Пускай опять назад про своим подвалам бомжатским идут. Не должно быть в центре столицы сборища всякой сволочи блохастой.
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Зачем ты так про администрацию президента))
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Менти це службові собаки, їм думати та аналізувати по уставу не положено! Вони просто виконують команду - фас! Гидке собаче життя!
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Давно було теба це зробити. Підмести і продезінфікувати.....
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А в чому різниця між побиттям людей з наметового містечка сьогодні та побиттям студентів під час Революції Гідності ???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПалаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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