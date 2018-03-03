 "В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты", - Шевченко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады, где полиция проводит снос палаточного городка, были найдены предметы похожие на гранаты. Об этом сообщил на свой странице в Фейсбук руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Во время проведения следственных действий в соответствии с решением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты", - сообщил он.









Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.