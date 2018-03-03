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 "В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты", - Шевченко. ФОТОрепортаж

Полиция проводит снос палаточного городка под стенами Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады, где полиция проводит снос палаточного городка, были найдены предметы похожие на гранаты. Об этом сообщил на свой странице в Фейсбук руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Во время проведения следственных действий в соответствии с решением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты", - сообщил он.

В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты, - Шевченко 01
В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты, - Шевченко 02
В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты, - Шевченко 03
В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты, - Шевченко 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.

Источник: https://censor.net.ua/p3053642
 
 
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Награлися...Спонсорам наркотрафик перекрили, Украiнi газ не продають, грошей нема. Курченко з Легетiмним грошi зажали. Результатi нiяких нема. 😂😂Печалька. Якусь гадость ще з часом придумають...
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так пистолет Володя перевесить сто тысяч показаний
цитата из фильма - Место встречи изменить нельзя
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Шевченко - яркий пример того как журналисты становятся ПРОСТИТУТКОЙ, таким же в свое время был и стогний верно и с особой тщательностью вылизывавший промежности у власти. Вот поэтому не даром профессия журналист приравнивается к проституции.
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Пів року стоять намети , а результат нульовий , бо ніякі гроші не допоможуть підняти киян на вашу довбану леволюцію під час війни !
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банду геть .
Страшні московські воші, а ще страшнійші українські гниди...
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Сто відсотків проглядаються методи аваковських псів по підкиданню різних заборонених предметів громадянам України.
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Степан Хмара- якщо поПРошенко протримається ПРи владі більше року, то України як країни вже не буде.
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Пішов 5 рік. Україна як була так є. Ще й газпром нагнули.
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Я получу удовлетворение когда при смене власти у шевченко найдут наркотики или еще что нибудь подобное и хорошо будет посмотреть на его реакцию. И напомню этой гниде, что власть не бесконечна!
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Слухай ти "блюдолиз" собакова - як ви мусорня смердюча вмієте "знаходити" гранати патрони наркотики вже у всіх кацапських серіалах показують.
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На мой имхо все куда как сложнее и трагичнее, чем при овоще. Во первых власть перешла рубикон и отчетливо показала, что перед стрельбой и кровью не остановится. Во вторых с ужасом представляю, что случится, если возмутятся на передке и направятся в столицу. Сепары тут же воспользуются ослаблением передка. Может в этом всем и есть сакральный смысл власти?
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никто ни куда не попрёт, некому там переть. Лучший пример, это те, кто уже пришёл. Кричали, кричали, что когда прийдут то покажут... А как пришли то, сразу начали за квартиры и участки волноватся.
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ничего не меняется, и не поменяется, пока всех этих петей, гросикв, кроликов, юлек, авякянов и всю остальную подобную мразь в Украине, вместе с их родственничками, не перевешать, не перестрелять, а гранатки подкинули ибо если бы они там были, то парни бы их применили при штурме давным давно.. им то терять нечего!!! ничему власть не учиться, да и не хочет учиться а на народ свой им плевать с большой колокольни.....
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Если что и прикручивать, то удавки на шее всей этой ОПГ "РОшен"
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Виталій Кличко попросив МВС та армію допомогти розчистити Київ, тому зранку почали зносити наметове містечко 😂
А якщо чесно , то давним давно потрібно було знести цей гадюшник в центрі міста , бо всім киянам відомо хто за цими протестами стоїть !
Нарешті ....
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да нет конечно, ну какой путин, что за бред, путин 4 года Украине помогает как может, и только дурные порохоботы проплаченные непонятно почему на него всё валят.
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я уже думал не дождусь когда эту помойку разгребут
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Совсем не палевно так предметы лежат- тридцать гранат, которые бросали в "нашихмальчиков".
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Під зРадою: мусора при придушенні антикорупційного протесту загубили... осколкову Ф-1! Нічого цікавого, гортай далі!
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А у Пашинского нашли предмет похожий на пистолет. И рядом с Химикусом его нога валялась. Которую Пашинский отстрелил из этого предмета на глазах у свидетелей. И что с того?

Не надо искать в нашем лице дураков.
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Ярош уже не актуально, час іде...... , і все таке інше.
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Ярош працює в конторі "Чистка зброї за викликом" й йому нема коли дурнею займатися...
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Єто квартира бьівшего журналиста , на пала
тку не похожа.
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Понятно, кто их подбросил.
А воспитанная на 5 анале проститутка
Разносит клевету по стране.
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ГанаПольская ШЛЮХА хвалит Алексеича аж брызги летять.
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Хто ж вам тепер повірить? Після бойових набоїв у цукерниці
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такая толпа экс-"беркутовцев" могла по частям и артиллерийское орудие занести на территорию палаточного городка..и тоже,СЛУЧАЙНО,найти..
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И НАРКОТОКИ, И НАРКОТИКИ, И НАРКОТИКИ, И НАРКОТиОКИ, и кокоакин и героин и крокодил и чебурашку.
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А что-то похожее на танк не было там припарковано?
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а ещё пара ракетных установок
и звездолет с Альфы Центавры "У наметовому містечку біля стін ВР знайшли предмети, схожі на гранати", - Шевченко - Цензор.НЕТ 4324 "У наметовому містечку біля стін ВР знайшли предмети, схожі на гранати", - Шевченко - Цензор.НЕТ 382
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Я уже начал бояться что весну Киев встретит с этой сранью "колорады", там такие живописные места.
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а этот журнашлюх похож на человека
но увы это впечатление обманчиво
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єгорка зімін лічно бачив, як гєращенко і пашинський підкидали гранати у стойло борцунів.... борцуни не тітушки, їм не платить курченко!
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А мы вот так взяли и поверили "во время разбойного нападения банда клялась что деньги им нужны на оперецию тяжело больному ребенку"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты", - Шевченко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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