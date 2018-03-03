 "В палаточном городке у стен ВР нашли предметы, похожие на гранаты", - Шевченко. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, под зданием Верховной рады, где полиция проводит снос палаточного городка, были найдены предметы похожие на гранаты. Об этом сообщил на свой странице в Фейсбук руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Во время проведения следственных действий в соответствии с решением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты", - сообщил он.
Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.
цитата из фильма - Место встречи изменить нельзя
Страшні московські воші, а ще страшнійші українські гниди...
А якщо чесно , то давним давно потрібно було знести цей гадюшник в центрі міста , бо всім киянам відомо хто за цими протестами стоїть !
Нарешті ....
Не надо искать в нашем лице дураков.
тку не похожа.
А воспитанная на 5 анале проститутка
Разносит клевету по стране.
и звездолет с Альфы Центавры
но увы это впечатление обманчиво