 Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Националной полиции.
"На улице Ришельевской во время поверхностного осмотра у правонарушителя было обнаружено имитационное средство военного назначения, содержащее взрывчатое вещество - тротил, электродетонатор, которым это устройство приводится в действие, а также 6 патронов к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.
От каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него боеприпасов мужчина отказался. Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдела полиции.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
він ще з совка - його в музей треба здати!
Что за херь?
Дымовая шашка РДГ-2 ЧАртикул: 350 руб.
Откуда про взрывчатку? Муть какая-то.
Сразу видно что менты в АТО побывали
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1) а с чего это мужика шмонали? чисто так захотелось?
2) что это за поверхностный осмотр? они у него на пальто висели как на ёлке? понятые были?
3) если в протоколе указаны 6 к Калашникову - то где они? вещдоки не правильные
и тд
Если будет правильный адвокат - отсосут менты.