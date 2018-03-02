 Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Националной полиции.

"На улице Ришельевской во время поверхностного осмотра у правонарушителя было обнаружено имитационное средство военного назначения, содержащее взрывчатое вещество - тротил, электродетонатор, которым это устройство приводится в действие, а также 6 патронов к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

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От каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него боеприпасов мужчина отказался. Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдела полиции.

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.