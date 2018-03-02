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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (998) взрывчатка (591) Одесса (4820) Нацполиция (6989)

 Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

2 марта в центре Одессы полицейские изъяли у мужчины взрывное устройство и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Националной полиции.

"На улице Ришельевской во время поверхностного осмотра у правонарушителя было обнаружено имитационное средство военного назначения, содержащее взрывчатое вещество - тротил, электродетонатор, которым это устройство приводится в действие, а также 6 патронов к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж

От каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него боеприпасов мужчина отказался. Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдела полиции.

Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3053624
 
 
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найшли "взрив) пакєт" і шо?!
він ще з совка - його в музей треба здати! Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9338
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Дымовуха и шесть патронов?

Что за херь?
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Та не така вже і димовуха. Там ще лежить детонатор.
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Та ото ж не ясно від чого той запал. Бо я так розумію, у тої "банки" запал - це ота біла тканина чи що воно, що до кришки прикріплена.
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хз. Мабуть кришечка щоб в отвір сміття не потрапляло. По діамеру підходить. А тканина щоб за неї витягти кришку.
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Похоже?

Дымовая шашка РДГ-2 ЧАртикул: 350 руб.

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Зовні схоже, хоч розміри інші і маркування теж. Судячи з фото видно білий фітіль. Ось тільки до чого там детонатор?
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Ну детонатор от чего-то другого. Ты ж видишь, какая-то хрень, если по фото. Жмэня патронов разного калибра, детонатор и ( всё же я склоняюсь к варианту) дымовуха.

Откуда про взрывчатку? Муть какая-то.
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Шо ми ламаємо голову? Воно нам треба?)))
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Тротил из статьи превратился на фотке в дымовую шашку? Чудеса...
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Это патроны к авомату Калашникова на фоте?
Сразу видно что менты в АТО побывали Чоловіка з вибуховим пристроєм затримано в центрі Одеси, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4266
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во время поверхностного осмотра
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1) а с чего это мужика шмонали? чисто так захотелось?
2) что это за поверхностный осмотр? они у него на пальто висели как на ёлке? понятые были?
3) если в протоколе указаны 6 к Калашникову - то где они? вещдоки не правильные

и тд

Если будет правильный адвокат - отсосут менты.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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