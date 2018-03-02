 На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "На днях на Мариупольском направлении "богатыри" из состава так называемого 9-го отдельного полка морской пехоты российско-оккупационных войск пытались вызвать на поединок украинских морских пехотинцев.
В частности, три поборника "русского мира" вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО ... В результате огневого контакта один член группы был уничтожен, а остальные быстро убежали с поля боя.
Следует добавить, что это незаконное вооруженное формирование российско-оккупационных войск уже давно получило недобрую славу среди местного населения, а также получило от него "почетное наименование" полк алконавтов".
Тебе, кстати, со стороны Ростова будет ближе.
и богатым... и поддатым,
мы одинаково нужны! -
сказал патологоанатом,
и вытер скальпель о штаны.
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
Почему они не убиты ?