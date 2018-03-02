 На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "На днях на Мариупольском направлении "богатыри" из состава так называемого 9-го отдельного полка морской пехоты российско-оккупационных войск пытались вызвать на поединок украинских морских пехотинцев.

В частности, три поборника "русского мира" вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО ... В результате огневого контакта один член группы был уничтожен, а остальные быстро убежали с поля боя.

Следует добавить, что это незаконное вооруженное формирование российско-оккупационных войск уже давно получило недобрую славу среди местного населения, а также получило от него "почетное наименование" полк алконавтов".

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