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 На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО. ФОТО

На Мариупольском направлении несколько пьяных российских наемников совершили попытку нападения на наши позиции. Один террорист уничтожен, двое сбежали

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "На днях на Мариупольском направлении "богатыри" из состава так называемого 9-го отдельного полка морской пехоты  российско-оккупационных войск пытались вызвать на поединок украинских морских пехотинцев.

В частности, три поборника "русского мира" вероятно изрядно приняв на "грудь" решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО ... В результате огневого контакта один член группы был уничтожен, а остальные быстро убежали с поля боя.

Следует добавить, что это незаконное вооруженное формирование российско-оккупационных войск уже давно получило недобрую славу среди местного населения, а также получило от него "почетное наименование" полк алконавтов".

Также читайте: С утра наемники РФ активизировались на Светлодарской дуге: ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Луганского, - пресс-центр штаба АТО

На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО 01
На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО 02
На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО 03
На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО 04

Источник: https://censor.net.ua/p3053623
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Судя по последнему фото они обкуренные, а не пьяные!
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Казала Ірина Фаріон,що при найменшій змозі кацапів треба вбивати!Але наші--з лицарського роду ,занадто шляхетні до кривавого мокшанського бидла.
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Добре бігають "морпєхі-даунбасіти".. Може краще їх в кавалерію? Погано , що втекли.. Вважаю - наші просто пожаліли юродивих..
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Очень уж больно интересные фото оружия этих пяных сепаратюг.Такое впечатление что из него уже который год никто не стрелял.Или журналюги предоставляют случайные фото или нагло врут впихивая нам информацию добытую невыходя из офиса.
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Таке враження що ту зброю тягали алкаші-імбецили.
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можешь съездить на передовую, проверить.
Тебе, кстати, со стороны Ростова будет ближе.
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пошли в психическую атаку,когда узнали,что кокс задержали

На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 674
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Згадується отой безрукий, безногий та сліпий обдроченець, який на запитання чи жалкує він за чим-небудь сказав що в Україні хороший тютюн. А прикурити йому дали добре.
На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4731
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так это миша-крот тупое дно которое взяло акм-47 и решило что все можно
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проблема с конечностями от отсутствия ума
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Красиво телепортировали..Бухого..Ничего и не понял,но завтра похмеляться будет уже в другом месте На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3780 А попал бы живым к бандеровцам-сварили бы и сожрали.Тем более что уже замаринованный был. На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3780
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***
и богатым... и поддатым,
мы одинаково нужны! -
сказал патологоанатом,
и вытер скальпель о штаны.
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И шо это за фотки? Где фото зажмурного придурка?
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а цигарки то у наших руках.... а хазяїна їх мать вже немає то. і це добре. а цигарки ті дєрьмо. хуже за лд.
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Ну там пише, шо "куреніє убіваєт", а той баран не повірив.)))
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В окопах "морпєхов-даунбасітов" після цієї атаки почало нестерпно нести "русскім духом" від обісраних "портков"..
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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На РусВесне пишут что штурмовали наши, в итоге 1 сепар - 300, 1 - у нас в плену. Или жмура считают пленным или наши скромничают.
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Пулеметик на фото явно с месяца два не чищен...
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Как пьяные террористы смогли сбежать ?
Почему они не убиты ?
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ты выдел какда нибудь как убегает пяное быдло - ну вот, заяц отдыхает своим прямым бегом, единственный способ попасть с пулемёта - пулемётчик тоже должен быть пян и ещё надо синхронизировать качание.
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Со ствола пулемета воронение сошло на нет, видимо от перегрева неоднократного.
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Наверно - нажал на курок и по-пьяни уснул.... На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2576
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А когда шустро убегали - материли Бандеровцев??? На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4573Ну и оружие у них, прости Господи - как будто ним гвозди забивали..
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Этот 200-й выбрал лучшее средство от похмелья. На Маріупольському напрямку п'яні терористи здійснили спробу атаки наших позицій - одного найманця ліквідовано, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6171
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по ходу сруского пулемётчика завалили.
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так и знал, к вечеру пятницы будет хорошые и весёлые вести.
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когда позиции рядом то часто бывает перекличка, храбрая водичка дает о себе знать, к сожалению наши аватары так же отличались ((((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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