 Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянный крыша летней кухни частного дома. Лишь чудом никто из гражданских лиц не пострадал.

В результате вражеского обстрела полностью сгорела летняя кухня, однако спасатели отряда ГУ ДСНС м. Бахмут, которые прибыли на место пожара, успели потушить пламя до того момента пока оно не перекинулось на жилое здание".

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