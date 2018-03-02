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 Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО. ФОТО

В начале этих суток с неподконтрольной украинскому правительству территории наемники российско-оккупационных войск обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Зайцево.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Огонь велся трассирующими пулями, в результате чего загорелась деревянный крыша летней кухни частного дома. Лишь чудом никто из гражданских лиц не пострадал.

В результате вражеского обстрела полностью сгорела летняя кухня, однако спасатели отряда ГУ ДСНС м. Бахмут, которые прибыли на место пожара, успели потушить пламя до того момента пока оно не перекинулось на жилое здание".

Также читайте: С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения. Враг применил минометы под Троицким и Авдеевкой, - штаб АТО

Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО 01
Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО 02
Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3053617
 
 
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Орки пишут, что наши у них одного завалили, а другого в плен взяли (срувесна)... Где-то есть наша инфа?
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поселок Октябрь, мариупольское направление
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Кирилл Шрайбер
3 ч ·

Ла-ла-ла-ла-лала-лала
Перед вами оригинальные погоны Президентского Полка ФСО России.
Буквы говорят сами за себяРосійські найманці обстріляли Зайцеве з великокаліберних кулеметів - згоріла одна дерев'яна будівля, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8087
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«Салідарнасць» публикует вторую часть интервью с внуком арестованного в 1937 году сотрудника ГПУ. Владимир Ятченя решил предать огласке дневники своего деда Иосифа Ятчени, которые хранил несколько десятилетий.

" Командование партизанским отрядом Советская Беларусь, куда мы попали, создало семейную группу, а меня избрали командиром этой группы. Организованного снабжения питанием не было, надо было снабжаться за счёт крестьян-земледельцев. Действовали партизаны по-разному: одни просили самого необходимого, другие самовольничали и брали у мужика, что под руку попадалось, а иные становились мародерами. В моей группе были такие типы: Кузьмич Антон, Ятченя Василий, Недельчик Иван, которые и других вовлекали в это отвратительное предприятие. Я был против таких действий, за что на меня стали смотреть подозрительно, и всё равно, хоть с опаской, но мародерствовали, пряча награбленное по ямам в лесу. Дисциплины не было никакой.
Я настоял, чтобы меня перевели в другую группу, не командиром. Но, оказавшись в группе Ивана Ивановича, понял, что попал из огня да в полымя. Мой командир оказался алкоголиком, демагогом и хапугой. Командир отряда Власов, командиры рот, взводов (за малым исключением) обзавелись «женами», пьянствовали и развратничали.
Командиры для рядового партизана были и судом и следствием. Что им захочется, то они и делали. Они могли отобрать имущество у своих же партизан и обменять его в деревнях на самогон. Но об этом приходилось молчать, в противном случае рисковал своей жизнью. А жаловаться было некому.

Население на вчерашних партизан посматривало искоса, и посмеивалась, что защитников коммунистической власти нужда одолела. Зато коммунисты из партизан, заняв руководящие посты, создали лично для себя закрытые продовольственные магазины и вечером таскали продукты, озираясь, как воры. Офицеры военкомата тоже организовали кухню, жрали мясные блюда, и ни один раз не пригласили поесть. А есть ох как хотелось! И вот тут-то я не один раз вспомнил, как в 1915 году офицеры царской армии приютили, накормили и одели, а эти рабоче-крестьянской армии - что дикари первобытной эпохи, гадкая каста!"
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«Правый сектор» построил под Донецком свой собственный блокпост. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО. ФОТО
 
 
 
 
 
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