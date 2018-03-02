 Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории РФ печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.

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По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Согласно официальному ответу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввозимые на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения.