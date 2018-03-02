 Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории РФ печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.
По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Согласно официальному ответу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввозимые на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения.
перевожу этот плевок вяликим в рожу
руских спортсменов в Phoen Chang поддерживали специально отобранные и платные группы поддержки
да заметь, написано не рассеиских - таких уже нема, страна 404, а именно руских.
Гройсман сказал экономить газ...
Морозы в Украине минус 18 градусов..
Книги реально везли для растопки буржуек, во.
Приписывают чтобы на орден потянуло.
Московський священнослужитель віз контрабандою з Києва до Москви 65 тис доларів 02.03.2018, 19:35
http://uainfo.org/blognews/1520001997-moskovskiy-svyashchennosluzhitel-viz-kontrabandoyu-z-kieva.html
А по темі хочу тобі сказати ось що: В тім що ти бідний і голодний винувата не держава, а ти сам.
Тобі ніхто нічого не винен. Іди на роботу.
книги Виктора Хфёдоровича "Украина - страна возможностей".
Вы же знаете, что Хфёдорович сейчас на мели - ни в одном банке нет его наличности и тут такой подступный удар со стороны украинских силовиков, мля.
Кстати, новый Харант тоже пишет книгу "Украина - страна возможностей - 2"
Издатель планирует её издать в Ростове...
П.С. Йшов четвертий рік війни з Ряхою.... Тьфу плять