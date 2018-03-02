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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:книги (380) контрабанда (1439) Россия (68243) СБУ (12193)

 Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории РФ печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.

Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретил ввоз девяти российских книг из-за "географической ошибки"

Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ 02
Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ 03

Также читайте: Госкомтелерадио добавил 137 книг в перечень изданий с антиукраинским содержанием

По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Согласно официальному ответу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввозимые на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения.

Источник: https://censor.net.ua/p3053611
 
 
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Віддати тут макалатуру бідній бабці на село най палить в грубці та хату гріє.
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Ебать достижение СБУ. Дать им награды.
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Хотел почитать ту говнописанину? Чи чего так расстроился?
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ну давай реально - если завозят, то есть кто покупает и читает - прискорбно конечно.
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Понятно, что есть. Хотя русня может завозить даже за свои. Вон антиукраинскую газетёнку "Вести" бесплатно до сих пор, кажись, раздают.
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Krievu sportistus Phjončhanā atbalstījušas īpaši atlasītas un apmaksātas līdzjutēju grupas

перевожу этот плевок вяликим в рожу
руских спортсменов в Phoen Chang поддерживали специально отобранные и платные группы поддержки
да заметь, написано не рассеиских - таких уже нема, страна 404, а именно руских.
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Уже не раздают. С тех пор как стали продавать по 1 гривне!!!! Она стала никому не нужной
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На входе в Украину минимальное давление газа...
Гройсман сказал экономить газ...
Морозы в Украине минус 18 градусов..

Книги реально везли для растопки буржуек, во.
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так бумагу никто не покупает. книги не модно. перевелись ортодоксы.
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Глупость. Только "живая" книга. Только её запах...
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Недостойный внимания факт, благодаря которому СБУ рекламирует себя. А например взрывы на сладах СБУ расследовало?
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Нет там на фото на миллион гривен
Приписывают чтобы на орден потянуло.
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Торговля по рашистски : кацапы завозят в Украину свою печатную дурь, совершая информационную агрессию против Украины, а обратно из Украины вывозят доллары, происхождением из США, которой угрожают ракетными атаками.

Московський священнослужитель віз контрабандою з Києва до Москви 65 тис доларів 02.03.2018, 19:35

http://uainfo.org/blognews/1520001997-moskovskiy-svyashchennosluzhitel-viz-kontrabandoyu-z-kieva.html
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А імпортні котлетки із Росії не хочете ?

Блокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2974
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Недавно, когда праздновали Масленицу, я включил вебкамеру на театральной площади Евпатории. Города, в котором я родился и вырос. Там стояла сцена и люди по периметру импровизированной площадки. И, среди этой массы людей, стоял мужчина с двумя воздушными шариками. И это выглядело так обыденно, но так значимо! Шарики были жовтого та блакитного кольорів.
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Хто перший напише що барига не дає людям читати? Блоковано контрабандне ввезення книжкової продукції з Росії на 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2383
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Люди при будь-якій владі живуть як люди. А от у Шарікових завжди проблеми....
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Поганому танцюристу завжди щось заважає.
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Не суди про інших по собі.
А по темі хочу тобі сказати ось що: В тім що ти бідний і голодний винувата не держава, а ти сам.
Тобі ніхто нічого не винен. Іди на роботу.
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Изверги - изъяли весь последний тираж
книги Виктора Хфёдоровича "Украина - страна возможностей".
Вы же знаете, что Хфёдорович сейчас на мели - ни в одном банке нет его наличности и тут такой подступный удар со стороны украинских силовиков, мля.

Кстати, новый Харант тоже пишет книгу "Украина - страна возможностей - 2"


Издатель планирует её издать в Ростове...
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Кто знает, может быть там "Буквари" были? Или "Чудо Голодания" Поля Брега? Судя по сумкам, какая-то базарная торговка везла то, что она давно возила на перепродажу. СБУ серьезными делами не занимается. Вот подсмотреть за Михо в туалете, или за Йулей , это ихнее.
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Ну все, тепер українській ваті доведеться... дивитися серіали на інтері Блоковано контрабандне ввезення книжкової продукції з Росії на 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9741
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по теме - печатными изданиями как книга пользуются только пенсы, и то в библиотеках, немго продвинутым дети качают на электронные, более продвинутые создаю свои библиотеки в инете. Чо за новость? На милён макулатуры сняли? Ню-ню
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Якого біса у нас досі курсують потяги до Московії і назад??? Взагалі всі іпанулись чи як????
П.С. Йшов четвертий рік війни з Ряхою.... Тьфу плять
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знайомий закатує батькові книзі на електронку, українською, якщо є переклад. ТО нафіг так піаритись - якщо касапськи банки перевели на "своїх" гнид, а наш гаранд спокійно спілкується з )(уйлом, що буде робити після пінка під зад
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! молодци гамнокацапского нам непотрібно Блоковано контрабандне ввезення книжкової продукції з Росії на 1 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6022
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБлокирован контрабандный ввоз книжной продукции из России на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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