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 На взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В взяточничестве разоблачены должностные лица вуза и регионального отделения Фонда государственного имущества Украины, председатель сельсовета, руководитель областной организации Украинского общества охотников и рыболовов, а также эксперт по оценке недвижимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "28 февраля оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции вместе с работниками прокуратуры области разоблачили во взяточничестве и задержали во время получения неправомерной выгоды сразу шесть человек. Суммы неправомерной выгоды колебались от двух до 450 тысяч гривен.

Так, при получении 450 тысяч гривен неправомерной выгоды полицейские задержали эксперта по оценке недвижимости. За указанную сумму он пообещал решить вопрос о ускоренной выдачи Декларации на начало выполнения строительных работ и о готовности объекта к эксплуатации. Правоохранители проверяют причастность должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции к совершению данного преступления.

Также правоохранители разоблачили одного из руководителей областной организации Украинского общества охотников и рыболовов. Злоумышленник наладил преступную схему непривлечения граждан к административной ответственности за нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП). При возврате орудия рыболовства также требовал и получал неправомерную выгоду. Суммы колебались от 1000 до 2500 гривен.

При получении очередного "транша" председателя организации задержали полицейские. Он получил две тысячи гривен. Во время проведения обыска в служебном кабинете было изъято еще 31 000 гривен, а также "черновые" записи.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции задокументировали противоправную деятельность должностных лиц одного из институтов и руководителя отдела регионального отделения Фонда государственного имущества. За определенное вознаграждение последние оказывали помещения в аренду за "привлекательным ценам".

За 31 тысячу гривен взятки они согласились уменьшить ежемесячную арендную плату с 15 до 8 тысяч гривен.

28 февраля полицейские задержали бухгалтеров одного из вуза при получении средств.

А председатель сельсовета, который также был разоблачен этого дня, за содействие в решении земельного вопроса, получил тысячу долларов США.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным фигурантам меры пресечения.

Общая сумма полученных злоумышленниками взяток составляет почти 508 000 гривен".

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На взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция 01
На взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция 02
На взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция 03
На взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция 04

 

Источник: https://censor.net.ua/p3053605
 
 
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1000 грн це навіть не хабар. Давайте скинемось по 1 грн. та візмемо на поруки цих порядних службовців
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А шо так застенчиво каждый раз: в одном городе, руководитель одного из предприятий, должностное лицо одного из институтов? Чтобы потом проще отпускать было? И не надо тут трындеть про интересы следствия?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятках в Днепропетровской области задержано шесть человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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