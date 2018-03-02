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 Политика Украины
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Все про:Москва (2477) пресс-конференция (191) Янукович (30218) Ромалийская Ирина (263)

 Янукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов. ФОТО (обновлено)

Беглый украинский президент Виктор Янукович еще не прибыл в здание российского информационного агентства ТАСС в Москве, где он планирует дать пресс-конференцию, чтобы рассказать о "новых доказательствах причастности нынешних украинских властей к расстрелу протестующих на Майдане".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:32 по киевскому времени Янукович все еще не появился.

Янукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов 01

Как видим, на конференции Виктор Янукович будет говорить в присутствии своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, которые защищают его во всех делах, включая процесс о госизмене беглого президента.

В итоге Янукович опоздал на 35 минут. В зал зашел с охранниками.

Ведущий объявил, что в зале присутствуют журналисты из нескольких стран мира: из Германии, Британии, Японии и пр.

Янукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов 02

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/p3053444
 
 
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Потрібно вимагати від росії передати януковича владі третьої європейської країни, наприклад Швейцарії, для проведення незалежного розслідування подій на Майдані за участі міжнародного суду!
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меня напрягает факт участие адвокатов Януковича в Москве в этом действе и почему молчит НААУ и Квалификаицонно дисциплинарная комиссия и СБУ, Аргумент 1 да адвокат защищает человека в Украине...но Москва как мне кажется не входит в состав Украины.. второй момент это ГОСУДАРСТИВЕННЫЕ ЗАЩИТНИКИ назначенные по Закону о первичной безоплатной основе...и вопрос -- кто оплатил их командировку в Москву... бюджет Украины они сами если они сами то почему им начисляют оплату из бюджета .....если Янукович-- то почему они до сих пор адвокаты по назначению государством???!!!??!! что Скажет ГПУ, СУД ведущий процесс, НААУ, Минюст,Пограничники и СБУ???!!
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Адвокати України мають потім засвідчити що янукович не має свободи пересування, постійно знаходиться під конвоєм, біля нього постійно знаходяться озброєні люди які тиснуть на нього, через слуховий апарат януковичу повідомляють текст який він має озвучити, щоб уникнути загрози своєму життю та здоров'ю. Після цього адвокатів можна забирати у януковича і визнавати його заручником-полоненим путіна.
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Україна має вимагати передачу януковича Україні або тертій країні на підставі того що росія це агресор в Україні, а янукович це носій державної таємниці України і колишній Президент України, лідер політичної парламентської партії, на членів якої він досі має потужний вплив. Тому перебування януковича на території агресора потрібно розцінювати як військовий полон, це має бути пунктом всіх переговорів! янукович це ключовий свідок у майбутній справі міжнародного трибуналу по подіям в Україні! янукович це ключовий свідок обвинувачення проти путіна! Саме через вимоги передачи януковича, Україна може дуже сильно натиснути на путіна! Відмовивши Україні та світовій спільноті путін визнає себе терористом та учасником війни на Донбасі! Влада в Україні не вимагає передачи януковича з російського полону, бо їй це не вигідно, янукович розповість про всі махінації влади в минулих роках, а цього влада боїться більше ніж путіна! Оскільки влада рошена фактично дії проти інтересів України, то нарід України має висунути ці вимоги самостійно, через представників патріотичної опозиції! Поки янукович в руках у путіна - Україна в страшній небезпеці, бо путін може спробувати захопити Київ і рішенням Конституційного суду відмінити минулі вибори і повернути владу януковича! Забравши януковича з полону путіна, ми унеможливлюємо для себе найгірший сценарій розвитку подій і фактично робимо наступ путіна на Київ непотрібним!
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Правовое основание для таких требований Украины по передаче Януковича третьим странам какое? Не ваши фантазии, а нормы международного права, пожалуйста.

ЗЫ РФ может отказаться выдать Януковича, объявив это политическим преследованием.
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Так кто он...Вор,Убийца,Насильник,Изменник и ПРедатель в одном лице??
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Да, в одном лице.
А еще его очень легко подвести под статус политического беженца, каким бы негодяем он не был...
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В международный суд уже действующего президенты отдавать пора.Чем он лучше Яныка,для того хоть весь беркут был одинаковый,а этот одних,типа судит за действия на Майдане,а других за подобные действия под ВР(и не только там) награждает.
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по маршруту зека убирают все точки, торгующие яйцами
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опаздывает? пуля его догонит старого хряка
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Зрадогниди пожвавилися.. Їхній Батя буде виступать..Є привід для оптимізму після стількох стокгольмських пендюлів..
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ПЄтухович опаздывает на пресс-конференцию... Шо тут удівітЄльного, школа хуйла... Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 6333
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понос? обморок? шпаргалку потерял?
не томите... он хоть... дышит?
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Вот честно говорю: мне единственное непонятно- почему эта гнида до сих пор живая??? И есть у меня, по этому поводу, подозрения: ему дали гарантии. Вот именно- гарантии жизни. И всё. В противном случае... "Мементо мори. Моментально... в море"(с).
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Андрей Шевченко 73396fdd - а Ахметову, Кернесу, Кивалову, Бойко, Новицкому, Шуфричу и другим регионалам прямо поддерживающих россию кто дал гарантии? Не подскажешь?
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А эти- при чем? Они- на уровне семечек, в россыпь. Решал-то всё, официально- таки этот. Который вааще ничего решать не мог. Но! Официоз таки!
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Россыпи этих семечек на Терриконах дают всходы...
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Так ведь- работа у них такая. Никуды они, миленькие- не денутси... Работа такая, повторюсь. У сволот.
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ТАСС - это телеграфное агентство советского союза? тогда почему под этой аббревиатурой написано, что это информационное агентство параши? похоже у них там полная каша из сралина и членина в башке.
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Трєпатєльнає Агентства Слухав і Скандалав.
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Именно! Жуткая смесь,в одной руке икона,в другой красное знамя.Видела такую тетю в Харькове.Памятник Ленину защищала.
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Янукович режет правду матку про Пашинского и его роль в расстреле майдана! Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 4922
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Укуси себя за зад, кацапчик! Против правды не попрешь!
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для кацапа матку зарезать-первейшее дело Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 6458.а особо продвинутые -ваще с топором ходят
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Потому что они захотели быть правонаследниками поэтому советского союза, а Украина согласилась. Это при том что они сразу же начали нарушать договора.
Еще про раздел военного имущества, захватив украинские корабли .
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Все как учил наставник. Хуйло наркоманович опоздун )))
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Уже началась Читает по заготовке, прохфешушера, Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 2812 - "хунта, националисты, радикалы" И то с ашипками
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Янукович сбежал, но его верный министр и основатель ПР продолжает начатое дело.

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На этой конхференции он скажет писал он письмо или не писал, которым Чурка махал ?
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"На этой конхференции он скажет"(с) Мне нравится, ход Ваших мыслей. Собственно говоря, более и сказать нечего.
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ДО СИХ ПОР УДИВЛЯЮСЬ = КАК МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТРИЖДЫ НЕ СУДИМОГО ДЕБИЛА?
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А за отца основателя партии регионов можно было голосовать?
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Он должен одну всего вещь сказать.
Писал письмо или не писал.
Остальное все мусор.
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И шо? Надеетесь, шо скажет??? Вы же просто прикалываетесь, верно?
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Добре, хоча тут не Гана, організм певне в шоці.
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Не. Уже легче. Вот в Одессе было жестко, честно. Ветер сильнейший, с морозцем... А у меня багаж не прилетел. То есть- свитер и нижнее бельё- мимо.
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не думаю что у него кацапы это спрашивать будут,а сам он точно ничего не скажет
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Очередное шоу от Путина - ватаны конспектируйте тезисы ушлепан Янукович ваш кумир... Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 7346
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Сподіваюсь, бувший президент України спілкується с журналістами українською ?
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Такой же кумир как путин.
Два дебила это сила.
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воно уже начало звиздеть)))ватанам и кацапам можно начинать плакать - ничего нового Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 2319
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Янукевичу удалось ПРоехаться НА ДОВЕРИИ Народа,ПРичем Триждынесудимому?
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опаздывает? За ручками, походу поехал. Много их понадобится...
Янукович запізнюється на прес-конференцію, яку дасть у присутності адвокатів - Цензор.НЕТ 7013
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Прес-конференція Януковича почалася з кадрів італійського фільму про "грузинських снайперів". Це наводить мене на думку, що почнуть з "мочілова" Саакашвілі.
Не дивно. Ми давно дійшли висновку, що Українська та російська пропаганди в цьому питанні працюють в унісон.
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Необходимо на международном уровне выкатить России претензию, что выкрали нашего президента. Путин сам на камеру признавал, что Януковоща вывозили спецслужбы России. ИМХО вывоз, точнее "выкрадывание" Россией Януковича это первейший, запротоколированный и признанный самой Россией, акт агрессии. Янукович с территории России может стопитсот раз рассказывать, что всё происходило по взаимному согласию, но есть сомнения в правдивости его слов ибо его семья и он сам находятся в заложниках у ФСБ. Вполне возможно как у заложника, у него сформировался "Стокгольмский синдром". Ну а без выдачи его Украине или межднародному независимому суду определить искренность его желания быть в "российском убежище" невозможно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЯнукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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