 Янукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:32 по киевскому времени Янукович все еще не появился.

Как видим, на конференции Виктор Янукович будет говорить в присутствии своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, которые защищают его во всех делах, включая процесс о госизмене беглого президента.

В итоге Янукович опоздал на 35 минут. В зал зашел с охранниками.

Ведущий объявил, что в зале присутствуют журналисты из нескольких стран мира: из Германии, Британии, Японии и пр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности.