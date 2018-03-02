 Янукович опаздывает на пресс-конференцию, которую даст в присутствии адвокатов. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По состоянию на 10:32 по киевскому времени Янукович все еще не появился.
Как видим, на конференции Виктор Янукович будет говорить в присутствии своих адвокатов Игоря Федоренко и Виталия Сердюка, которые защищают его во всех делах, включая процесс о госизмене беглого президента.
В итоге Янукович опоздал на 35 минут. В зал зашел с охранниками.
Ведущий объявил, что в зале присутствуют журналисты из нескольких стран мира: из Германии, Британии, Японии и пр.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности.
ЗЫ РФ может отказаться выдать Януковича, объявив это политическим преследованием.
А еще его очень легко подвести под статус политического беженца, каким бы негодяем он не был...
не томите... он хоть... дышит?
Еще про раздел военного имущества, захватив украинские корабли .
виктор пердыч - пропаганда от россии
Писал письмо или не писал.
Остальное все мусор.
Два дебила это сила.
Не дивно. Ми давно дійшли висновку, що Українська та російська пропаганди в цьому питанні працюють в унісон.