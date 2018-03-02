 На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед пресс-конференцией беглого Виктора Януковича в агентсве ТАСС усиленные меры безопасности.

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Журналисты проходят две рамки металлоискателей - первую на входе в здание ТАСС, вторую - непосредственно перед залом, где должна состояться пресс-конференция. Тщательно досматривают всех. В зал не пропускают с жидкостями.









Журналист Цензор.НЕТ услышал разговор охранников, которые говорили, что Янукович - лицо охраняемое.

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