 На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед пресс-конференцией беглого Виктора Януковича в агентсве ТАСС усиленные меры безопасности.
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Журналисты проходят две рамки металлоискателей - первую на входе в здание ТАСС, вторую - непосредственно перед залом, где должна состояться пресс-конференция. Тщательно досматривают всех. В зал не пропускают с жидкостями.
Журналист Цензор.НЕТ услышал разговор охранников, которые говорили, что Янукович - лицо охраняемое.
і вимагає зустрічі з українським консулом та представниками ОБСЄ.
Когда станет не нужен, отправят к Чуркину, обсуждать письмо, которым тот махал в ООН.
Не верьте: рыги - служители сатаны.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10027688-yanukovich-daye-pres-konferenciyu-u-rosiji-nazhivo.html
Поедь в Грузию и посмотри своими глазами, что там Михо сделал!
особливо тупий предмет їх страшенно боїться )))
ворог пролазить у всі щілини
так посадили бы его в пуленепробивной аквариум в бронике и противогазе...
нет... в противогазе нельзя, надо рожу видеть...
Ответ напрашивается только один...и этот якобы суд и эта якобы прессуха,делаются для возвращения янукодла в Украину на "законных" основаниях,может наместником дамбаца,а может и Крыма.
А витек-то поправился....принял обычные формы)))))