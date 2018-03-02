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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Москва (2477) охрана (552) Янукович (30218) Ромалийская Ирина (263)

 На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями. ФОТО

Журналисты проходят две рамки металлоискателей, а также тщательный досмотр личных вещей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед пресс-конференцией беглого Виктора Януковича в агентсве ТАСС усиленные меры безопасности.

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Журналисты проходят две рамки металлоискателей - первую на входе в здание ТАСС, вторую - непосредственно перед залом, где должна состояться пресс-конференция. Тщательно досматривают всех. В зал не пропускают с жидкостями.

 На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями 01
На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями 02

Журналист Цензор.НЕТ услышал разговор охранников, которые говорили, что Янукович - лицо охраняемое.

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Источник: https://censor.net.ua/p3053438
 
 
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Зеленка, урина, серная кислота - все что угодно На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями - Цензор.НЕТ 4967
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ото б в нього по -старовині,яйцем тухлим запустити ...
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Ці заходи безпеки говорять про те що громадянин України янукович знаходиться в російському полоні! Україна має вимагати від світової спільноти визнати януковича людиною яка утримується владою росії в полоні і тому всі його заяви це заяви зроблені під тиском і не можуть розглядатись як заяви вільної людини! Потрібно вимагати від росії передати януковича в нейтральну європейську країну для проведення незалежного розслідування причетності януковича до розстрілу людей на Майдані!
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Так в чому проблема? Нехай Яник на прес-конференції і заявить, що його утримують силою,
і вимагає зустрічі з українським консулом та представниками ОБСЄ.
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Никуда его параша не отдаст. СМИ уже давно утверждали, что прохфессссор получил руцькое гражданство, а рашка своих граждан не выдает
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Передати януковича владі Швейцарії для проведення незалежного розслідування подій на Майдані за участі міжнародного суду!
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Еще раз. Ни кто его не предаст. Ни в Швейцарию, ни в Бенилюкс, ни в Монако. Даже если янык сам проситься будет. Он слишком много знает
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Україна має вимагати передачу януковича Україні або тертій країні, це має бути пунктом всіх переговорів! янукович це ключовий свідок у майбутній справі міжнародного трибуналу по подіям в Україні! янукович це ключовий свідок обвинувачення проти путіна! Саме через вимоги передачи януковича, Україна може дуже сильно натиснути на путіна! Відмовивши Україні та світовій спільноті путін визнає себе терористом та учасником війни на Донбасі! Влада в Україні не вимагає передачи януковича з російського полону, бо їй це не вигідно, янукович розповість про всі махінації влади в минулих роках, а цього влада боїться більше ніж путіна! Оскільки влада рошена фактично дії проти інтересів України, то нарід України має висунути ці вимоги самостійно, через представників патріотичної опозиції! Поки янукович в руках у путіна - Україна в страшній небезпеці, бо путін може спробувати захопити Київ і рішенням Конституційного суду відмінити минулі вибори і повернути владу януковича! Забравши януковича з полону путіна, ми унеможливлюємо для себе найгірший сценарій розвитку подій і фактично робимо наступ путіна на Київ непотрібним!
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Конечно не отдаст. Он им еще нужен для шоу с озвучиванием хотелок Кремля.
Когда станет не нужен, отправят к Чуркину, обсуждать письмо, которым тот махал в ООН.


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И начать это расследование надо с независимой психиатрической экспертизы. Великого сына енакиевского народа могли подменить, усыпить, уколоть... В привычках рыгов всегда были, есть и будут объяснения, что они подчинялись обстоятельствам, а сами они - хорошие.
Не верьте: рыги - служители сатаны.
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Мабуть поважною людиною на зоні був - наколка "півень" на всю спину!
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Чем порошенко ,который был министром у януковича лучше?одна банда
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вот именно,один удрал,а второй еще пореформирует Украину
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раз зраде не нравится-значит зачетные сапоги На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 7806
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щас Овощ вас сдаст пофамильно и ботов и безальтернативных подельников На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 2925
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А якщо людина з двома із них товаришувала і є кумом?
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Енто пока. Янучара тоже на два срока шел
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А без превода стрелок на Порошенко ну просто никак?
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А поссать перед тем, как допустить, заставляют? На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями - Цензор.НЕТ 9663
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Витьок, ехай до хазы, межигорье отсудишь на раз два
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януковича не пустят в Украину,так как его могут опять выбрать
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мало вас ...и страшно далеки вы от народа... На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 2875
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это ты то близок к народу? лучше посмокчи рошенку молча На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 283
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Точняк, не подумал. Лолите такой конкурент не в масть
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Как два пальца об асфальт! Еще и ремонт сделают за наш счет, и страусов молодых привезут. Вот с батоном будет загвоздка. На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 5778
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т.е. батон пЭця категорически не отдаст????....покрошит)))))
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Янукович дає прес-конференцію у Росії (наживо) 09:48, 02 березня 2018 Політика 82 0 Янукович зібрався розповідати про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані». Віктор Янукович / REUTERS Віктор Янукович / REUTERS У столиці Росії, Москві проходить прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Захід проходить у російському державному агентстві ТАСС. «Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», - сказано в анонсі події.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10027688-yanukovich-daye-pres-konferenciyu-u-rosiji-nazhivo.html
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Витя!! - здай Петю!! На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 7180
На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 7493
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Є ще Саакашвілі, який теж багато може розповісти про ти часи. Чекаємо на розповідь Міхо, а особливо подробиць його оргій в Україні На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 1035
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Ali Hasan - да я только за.... - и про его оргии в Грузии тоже интересно послушать бы... Не зря его народ там не воспринимает..., и про-российская власть в Грузии ничего с ним не сделала бы, если бы сам народ был бы против... Рассказывали мне грузины про него...
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Якщо порошенко звинувачують також за те, що був міністром у януковича, то і саакашвілі був губернатором у порошенко. Це все одна шайка-лєйка.
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Ali Hasan - после того, как саакашвили слил и осудил последний протест под ВР он для меня и многих других пустое место....Демагог не хуже порошенка сливший возмущение нищих людей в унитаз, поэтому тот его так и боится... Вообщем к черту их обоих...!
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Ну да, ну да. Россиянцам лугандонцы тоже рассказывают про Украину- танцующие негры на БТРах, распятые мальчики...
Поедь в Грузию и посмотри своими глазами, что там Михо сделал!
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Владимирец Фартовий - Сталин тоже поднял СССР и Берия ему помогал!!! До 70-х годов СССР обгоняла США по темпам развития.... Мы сейчас не про индустриализацию говорим , а о моральном облике человека....
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Ходить. Як і на будь-яке інше політичне шоу.
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Фёдрычь жидкость пронесёт в себе. На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями - Цензор.НЕТ 303
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неужто мельдониевого скандала опасаются? На пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями - Цензор.НЕТ 6658
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А зеленка, это жидкость или лекарственный препарат?
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А нужно ли так охранять Вора - два раза не судимого??
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ЯЙЦЯ теж конфісковували?
особливо тупий предмет їх страшенно боїться )))
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ты шо?????????????? без яиц оставить журналистов???????????????
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Вот это туз бубновый!!! Беспрецедентные меры безопасности!!! Шмонают всех вплоть до нижнего белья. И никто главное не кипишует как в Украине когда попросили расстегнуть шубы нескольких журнашлюжек .
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Беглый янукович,как знаменитый театрал умело собирает публику,ему бы в Театре работать?
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да кому он нужен даже в кацапии - сгоняют
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де-кому вдалося пронести рідину у сечовому міхурі
ворог пролазить у всі щілини
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Такие видеоразборки оччень нужны...Показывают стране, как одно воровское дерьмо, на крови Майдана,сменяет другое, не менее циничное и подлое... На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 4781
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Быдло,о руководстве, САМОЙ ВЫСОКОРАЗВИТОЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ, тебе судить сложно... На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 3695
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жду, чтобы зек рассказал за связи с барыгой, кто и что продавали и предавал
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последняя призрачная соломинка кацапов - остальное все в Украине просрали - даже левалюцию))))и с чего кацапы думают,что если Миху не слушали,то овоща с какого то перепуга слушать будут...
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то , что может знать зек- намного больше чем михо и может такое рассказать, что все поверят
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что бы овощ не рассказывал - ему не поверят потому что он овощь)только ольгино ,конеш,методички пополнят,а то они с давно проданной фабрики никак слезть не могут
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интересно, за своего министра экономического развития и торговли витек вспомнит чего интересного?
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Реально розумієш, що камера дорожче ніж зек?
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да там такое сборище,что и плюнуть в него не кому
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тю...
так посадили бы его в пуленепробивной аквариум в бронике и противогазе...
нет... в противогазе нельзя, надо рожу видеть...
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Интересно, а с яйцом страуса пропустят, на свиданку с тятей? Или им у@бать Чивокуню можно? Дилемма бляха! На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 9657
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без бояры не пустят? это геноцид рускагаварящево населения На прес-конференції Януковича в Москві посилено заходи безпеки: у зал не пропускають з рідинами - Цензор.НЕТ 7616
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ЗАЧЕМ?????..вытаскивать этот ходячий труп из небытия.В нормальном гос-ве его бы игнорили,а не вели прямую трансляцию нафталиновой....ЙОЛКИ.
Ответ напрашивается только один...и этот якобы суд и эта якобы прессуха,делаются для возвращения янукодла в Украину на "законных" основаниях,может наместником дамбаца,а может и Крыма.
А витек-то поправился....принял обычные формы)))))
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Вітя боїться, що на конференцію прийдуть"озброєні люди без жодних ознак одягу", про яких він в суді говорив?
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чет он присвистывает,наверно челюсть вставили не по размеру)))))))))))))
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Необходимо на международном уровне выкатить России претензию, что выкрали нашего президента. Путин сам признавал, что Януковоща вывозили спецслужбы России. ИМХО вывоз, точнее "выкрадывание" Россией Януковича это первейший акт агрессии. Янукович с территории России может стопитсот раз рассказывать, что всё происходило по взаимному согласию, но есть сомнения в правдивости его слов ибо его семья и он сам находятся в заложниках у ФСБ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа пресс-конференции Януковича в Москве усиленные меры безопасности: в зал не пропускают с жидкостями. ФОТО
 
 
 
 
 
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