 В России продают шоколадные конфеты "Президент" с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец. ФОТО

Во многих российских интернет-магазинах найти эти конфеты довольно легко, они есть в продаже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Стоимость их составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).
В состав входит водка "Царская Золотая" и перец чили.
В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка "Царская Золотая"(Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль). На новинку российского пищепрома обратил внимание блогер и финансист Слава Рабинович. Он отметил, что эти конфеты можно купить в одном из магазинов Санкт-Петербурга.
Это потому что каждой конфетке прилагается отдельная рамочка из красного дерева для обвертки. Негоже скомканым бумажкам с Хуйлом по мусорникам валяться. А так съел и в рамочке на тумбочку поставил.
Більш доречніше б було!
это просто рабская угодливая лесть в душонке жополизов... в литоргическом сне
и выглядит как их президент, как ГОВНО!....
А, чуть не забыл, + мазь "от удароф фспину"...