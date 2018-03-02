EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Курьезы, За рубежом
  7467  126
Все про:Путин (23570) Россия (68228)

 В России продают шоколадные конфеты "Президент" с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец. ФОТО

Цена сладостей - более 2400 рублей (1200 грн) за килограмм.

Во многих российских интернет-магазинах найти эти конфеты довольно легко, они есть в продаже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Стоимость их составляет 2 640 рублей (около 1200 грн). 

В состав входит водка "Царская Золотая" и перец чили.

В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка "Царская Золотая"(Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль). На  новинку российского пищепрома обратил внимание блогер и финансист Слава Рабинович. Он отметил, что эти конфеты можно купить в одном из магазинов Санкт-Петербурга. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговоры о новой холодной войне - пропаганда, - Путин

В России продают шоколадные конфеты Президент с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец 01
В России продают шоколадные конфеты Президент с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец 02

Источник: https://censor.net.ua/p3053432
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
такое рыло на канфетках конечно поднимает аппетит( совсем рехнулись что ли, это не вопрос. а "перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль" это что блин исконно российские пряности?
 показать весь комментарий
 
 
Какая водка, какой перец?! Бояра максимум
 показать весь комментарий
 
 
перевод продукта, матрёшку лучше б нарисовали, только красиво, если получится конечно, потому-что сам образ какой-то убогий честно говоря, круглая морда, платком обмотана, разляпистый, довольно даже вульгарный по цветовой гамме наряд, уже б хиджаб рисовали, на будущее)) или то и есть? ну и сама форма не изящная и близко
 показать весь комментарий
 
Це якийсь маразм, "з'їш пуйла не соромся" бажаєте с водкою та перцем? ))
 показать весь комментарий
 
Знаете почему так дорого?
Это потому что каждой конфетке прилагается отдельная рамочка из красного дерева для обвертки. Негоже скомканым бумажкам с Хуйлом по мусорникам валяться. А так съел и в рамочке на тумбочку поставил.
 показать весь комментарий
 
 
политизировать продукты питания, вообще туда пропаганду сувать это серьёзно не здраво мягко говоря
 показать весь комментарий
 
 
путінський кацапстан - це ж сюжет "Прекрасного нового світу" Хакслі: цукерки з стєкломоєм - це сома, кацапи - це епсилони, всюди портрети вождя, тотальне зомбування
 показать весь комментарий
 
водка в конфетах?? зачем?! у неё что аромат хоть какой-то или вкус, это же не вино (и то если хорошее)
 показать весь комментарий
 
Ше б вібратори назвали - ху-ло!
Більш доречніше б було! У Росії продають шоколадні цукерки "Президент" з портретом Путіна: до складу входить горілка і гострий перець - Цензор.НЕТ 2691
 показать весь комментарий
 
 
это уже даже не культ личности...
это просто рабская угодливая лесть в душонке жополизов... в литоргическом сне
 показать весь комментарий
 
 
а было время, когда 2400 ₽ было 600 гривен........а терь 1200..
 показать весь комментарий
 
 
Товарищьи! О, я слышу лифанизм, что Mother Russia возвращатся к корневой духовны монтажник времён ЮССР и кровавый KGB Матери Кузьмы... Конфеты с перец есть - это смешность! Хуйло - это слабошт! Где пить водка Московская из самовар в сорокаградусный мороз в тайга, на фоне СС-18? Где пляска вприсядку, где медведь, где петь "Эй, ухнем" под garmoshka и balalaika guitar? Замьёрз ядерный реактор в мавзолей! Россия glory ужье не тот есть! Так не УНИЧТОЖИТ ВРАГА!!!
 показать весь комментарий
 
Ахахххаххахахахахах У Росії продають шоколадні цукерки "Президент" з портретом Путіна: до складу входить горілка і гострий перець - Цензор.НЕТ 9712
и выглядит как их президент, как ГОВНО!.... У Росії продають шоколадні цукерки "Президент" з портретом Путіна: до складу входить горілка і гострий перець - Цензор.НЕТ 4062
 показать весь комментарий
 
 
А ещё там в составе ботокс, средство от облысения и целый коктель из лубрикантов на основе атечественного вазелина!
А, чуть не забыл, + мазь "от удароф фспину"...
 показать весь комментарий
 
 
Есть еще люди в рашке. Хороший троллинг хуйла.
 показать весь комментарий
 
"Интересно, есть дно? Или снизу всегда будут стучать, призывая на новые рубежи?Зовсім здуріли з тим пукіним."
 показать весь комментарий
 
 
В глубине своей психоастенической души президент РФ чувствует себя подростком и втайне от всей планеты завидует большим, сильны дядькам. В первую очередь своим соперникам: Обаме, Маркону, премьеру Австралии, который чехвостил Путло как альфа гаму, ну и Порошенко, потому что он и в морду может дать и свой бренд на весь мир известный имеет. Поэтому неудивительно, что кремлеводы изобрели шоколадные конфеты с Путиным на обкладке, не называть же этот бернд Х..йло в конце концов))
 показать весь комментарий
 
Цукерки "Президент"! Прекрасна ілюстрація прислів'я: "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!" У Росії продають шоколадні цукерки "Президент" з портретом Путіна: до складу входить горілка і гострий перець - Цензор.НЕТ 712
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоКурьезыВ России продают шоколадные конфеты "Президент" с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх