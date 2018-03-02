 В России продают шоколадные конфеты "Президент" с портретом Путина: в состав входит водка и острый перец. ФОТО

Во многих российских интернет-магазинах найти эти конфеты довольно легко, они есть в продаже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Стоимость их составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).

В состав входит водка "Царская Золотая" и перец чили.

В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка "Царская Золотая"(Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль). На новинку российского пищепрома обратил внимание блогер и финансист Слава Рабинович. Он отметил, что эти конфеты можно купить в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

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