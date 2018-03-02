 Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"12 участников новой ежегодной экспедиции на украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский закончили обязательное обучение. Его должен пройти каждый будущий полярник, и закончилось оно 1 марта 2018 года. Тренировки проходили на протяжении недели на территории Главного центра специального контроля", - говорится в сообщении.

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Тренировка полярников имеет несколько обязательных элементов. Первое - самые необходимые знания и умения. Речь идет о комплексном курсе, начиная от видеознакомства со станцией, изучения всех инструкций и заканчивая практическими упражнениями работы с дизельной станцией, развертыванием пожарной помпы и т.п.

Второе - участники знакомятся между собой и учатся взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях.

В ходе обучения за будущими полярниками наблюдает психолог, который проводит ряд необходимых тестирований. В первую очередь кандидатов проверяют на стрессоустойчивость и совместимость характеров. В то же время психолог работает с полярниками не только перед отправлением, но и непосредственно во время пребывания их на станции (в дистанционном режиме) и после возвращения.

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В предстоящей 23-й антарктической экспедиции только три человека, которые отправляются на станцию впервые. Всего в группу вошли 7 ученых и 5 представителей технического состава, которых отобрали по итогам конкурса и медкомиссии.

Ориентировочно отъезд запланирован на конец марта.















