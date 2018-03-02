 Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"12 участников новой ежегодной экспедиции на украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский закончили обязательное обучение. Его должен пройти каждый будущий полярник, и закончилось оно 1 марта 2018 года. Тренировки проходили на протяжении недели на территории Главного центра специального контроля", - говорится в сообщении.
Тренировка полярников имеет несколько обязательных элементов. Первое - самые необходимые знания и умения. Речь идет о комплексном курсе, начиная от видеознакомства со станцией, изучения всех инструкций и заканчивая практическими упражнениями работы с дизельной станцией, развертыванием пожарной помпы и т.п.
Второе - участники знакомятся между собой и учатся взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях.
В ходе обучения за будущими полярниками наблюдает психолог, который проводит ряд необходимых тестирований. В первую очередь кандидатов проверяют на стрессоустойчивость и совместимость характеров. В то же время психолог работает с полярниками не только перед отправлением, но и непосредственно во время пребывания их на станции (в дистанционном режиме) и после возвращения.
В предстоящей 23-й антарктической экспедиции только три человека, которые отправляются на станцию впервые. Всего в группу вошли 7 ученых и 5 представителей технического состава, которых отобрали по итогам конкурса и медкомиссии.
Ориентировочно отъезд запланирован на конец марта.
Какие стратегические интересы Украины там за такие деньги?
Ну да - изучение роста популяции пингвинов на часі...
Просто я за разумный расход средств.
И, конечно же, что даже просто содержание людей занимающихся наукой в любом проявлении значительно правильнее закупок и содержания на бюджетные дотационные деньги яхт и имений Косюка (друга Парашенки)...
твой коммент - это типичный образец бытового скудоумия, которое ты громко выразил на сайте..
поясню на себе, лично я ничего не понимаю в квантовой физике или в кораблестроении, однако я не позволяю себе задаться "глубокомысленным вопросом", "а нафига нам кораблестроение и нафига нужно изучать квантовую физику", ведь если я в этом ничего не понимаю, следовательно лучше это все запретить и не тратить на это деньги и время(это сарказм)..
К счастью, есть люди чьи умы и чьи знания восстребованы жизнью, и эти люди знают, как извлечь пользу из станции в Антарктиде, из кораблестроения и из квантовой физики, и т.п.
По его словам, украинские ученые, работающие на полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, около 25 лет не делали таких открытий, но тем не менее в результате исследований создали лекарство от рака." Всё оказалось фейком, но средства успели расстратить.
аби журнашлюх повідміняти а замість них нормальних журналістів. Бо це і є справа журналістів роз'яснювати людям необхідність і правильність тих чи інших дій.
І те шо Ви написали - повинні більш детально написати журналісти. Але це можливо не при олігархічному режимі...