EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Фоторепортаж
  1522  13
Все про:Антарктида (21) наука (500) Минобразования (892) экспедиция (8)

 Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования. ФОТОрепортаж

Участники 23-й антарктической экспедиции на станцию Академик Вернадский прошли обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"12 участников новой ежегодной экспедиции на украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский закончили обязательное обучение. Его должен пройти каждый будущий полярник, и закончилось оно 1 марта 2018 года. Тренировки проходили на протяжении недели на территории Главного центра специального контроля", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за АМКУ под угрозой оказалась своевременная доставка запасов на украинскую станцию в Антарктиду, - глава НАНЦ Дикий

Тренировка полярников имеет несколько обязательных элементов. Первое - самые необходимые знания и умения. Речь идет о комплексном курсе, начиная от видеознакомства со станцией, изучения всех инструкций и заканчивая практическими упражнениями работы с дизельной станцией, развертыванием пожарной помпы и т.п.

Второе - участники знакомятся между собой и учатся взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях.

В ходе обучения за будущими полярниками наблюдает психолог, который проводит ряд необходимых тестирований. В первую очередь кандидатов проверяют на стрессоустойчивость и совместимость характеров. В то же время психолог работает с полярниками не только перед отправлением, но и непосредственно во время пребывания их на станции (в дистанционном режиме) и после возвращения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет развивать научные исследования не только в Антарктике, но и в Арктике, - глава НАНЦ Дикий

В предстоящей 23-й антарктической экспедиции только три человека, которые отправляются на станцию впервые. Всего в группу вошли 7 ученых и 5 представителей технического состава, которых отобрали по итогам конкурса и медкомиссии.

Ориентировочно отъезд запланирован на конец марта.

Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 01
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 02
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 03
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 04
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 05
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 06
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 07
Украинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования 08

Источник: https://censor.net.ua/p3053424
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я, конечно, не специалист, но не понимаю - нафига нам та Антарктика?
Какие стратегические интересы Украины там за такие деньги?
Ну да - изучение роста популяции пингвинов на часі...
 показать весь комментарий
 
 
ты предлагаешь эту станцию кацапам отдать? Так они аж бегом...
 показать весь комментарий
 
 
Ну если так - то понятно.
Просто я за разумный расход средств.
И, конечно же, что даже просто содержание людей занимающихся наукой в любом проявлении значительно правильнее закупок и содержания на бюджетные дотационные деньги яхт и имений Косюка (друга Парашенки)...
 показать весь комментарий
 
Это бывшая английская станция "Фарадей". Она даже не в Антарктиде находится, а на острове Галиндез Аргентинского архипелага. Никакой научной ценности не имеет.
 показать весь комментарий
 
 
для Українські дослідники пройшли навчання перед експедицією в Антарктику, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4644 WMyk

твой коммент - это типичный образец бытового скудоумия, которое ты громко выразил на сайте..
поясню на себе, лично я ничего не понимаю в квантовой физике или в кораблестроении, однако я не позволяю себе задаться "глубокомысленным вопросом", "а нафига нам кораблестроение и нафига нужно изучать квантовую физику", ведь если я в этом ничего не понимаю, следовательно лучше это все запретить и не тратить на это деньги и время(это сарказм)..
К счастью, есть люди чьи умы и чьи знания восстребованы жизнью, и эти люди знают, как извлечь пользу из станции в Антарктиде, из кораблестроения и из квантовой физики, и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Я давно заметил твой IQ Українські дослідники пройшли навчання перед експедицією в Антарктику, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 336 Ну видно его отсутствие издалека...
 показать весь комментарий
 
могу тебе еще и анализы прислать Українські дослідники пройшли навчання перед експедицією в Антарктику, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1110 лишь бы ты поумнел
 показать весь комментарий
 
Весной прошлого года "Украинские ученые заявили о создании лекарств, которые помогут вылечить от рака даже на четвертой стадии. Об этом в интервью ТСН рассказал директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов.
По его словам, украинские ученые, работающие на полярной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, около 25 лет не делали таких открытий, но тем не менее в результате исследований создали лекарство от рака." Всё оказалось фейком, но средства успели расстратить.
 показать весь комментарий
 
Цікаво людям на північному полюсі...
 показать весь комментарий
 
Просто досить велику кількість дослідів можна виконувати лише в цих умовах. Це суттєво значний подарунок англійців Україні був! Велика їм подяка! Можна всі витрати на науку повідміняти! Прошу, ніби й на часі! Але тоді не чувайтесь щодо розвитку науки в Україні! Бо запуск, відновлення, вимагає в 15 разів вищих витрат!
 показать весь комментарий
 
 
"Можна всі витрати на науку повідміняти!"

аби журнашлюх повідміняти а замість них нормальних журналістів. Бо це і є справа журналістів роз'яснювати людям необхідність і правильність тих чи інших дій.

І те шо Ви написали - повинні більш детально написати журналісти. Але це можливо не при олігархічному режимі...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские исследователи прошли обучение перед экспедицией в Антарктику, - Минобразования. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх