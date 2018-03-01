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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Нацполиция задержала в Житомирской области вора в законе по кличке Полик.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного вора в законе по кличке Полик. По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины", - написал Аброськин.

Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 01
Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вор в законе Лера Сумской задержан во время рейда на Хмельнитчине, - Аброськин. ФОТО

Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 03
Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 04

Также смотрите: Грузинский криминальный авторитет Папуна задержан в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 05Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин 06

Смотрите: Полиция Харьковщины задержала претендента на звание "вор в законе" по кличке Изот, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3053387
 
 
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а чего их не перестреляли если то воры, ну и что что уехал, как это так приехал и уехал, поймали преступника -сажайте в тюрьму минимум!
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Джанелидзе Поликарп Автандилович (Поли)27 июля 1974, 43 года
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Так они выберут нового. При Хрущеве спец.зону для них создали и голодом морили до смерти - перековывали.
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вы так говорите как будто они бедные несчастные, чуть ли не борцы с системой
это криминальная романтика только в кино а в реальности это жлобяры
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машины конфисковать в бюджет ну и ценности разные, наверняка они ими обвешаны как ёлка кроме того может наличность и всё такое
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Гуманоїде (Брате по Розуму)! Якою мовою ти спілкуєшся?
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Единственное что Кучма сделал правильно , убил бандитизм . Но на потоки поставил ментов . Я думаю он и сейчас при делах .
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Харківський "авторитет" Аваков та Сепар Аброськін - ділять сфери впливу.
Якщо правильно перекласти мову АнтиУкраїнця Аброськіна -

" Україна - это наша корова- и мы её доим! "
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показуха неотделимый отрубит совка!
Воры в законе всегда у ментов под рукой, взяли и от рапортовали, работу показали, предъявить нечего, побеседовали, отпустили!
Аброськин усвоил ментовские методы работы на 5+. Молодцы!
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вор должен сидеть в тюрьме ! если он считает себя Вором - сидеть в тюрьме и следить там за порядком - его работа.
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сидеть в тюрьме и собирать деньги, у кого нету - ломать и убивать
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Як так Саакашвілі саджав грузинських крадіїв в законі, що вони всі в Україні опинилися?
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А кажуть що саджав. Чи свій свого не посадить?
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воры???
интересно))
а че на полу? как шныри?
пиковые ваще нюх потеряли
и конторские эту нечесть решили таки прибрать
крыша должна быть одна)))
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навіщо їх ловити - аби одразу відпускати , в чергове зганьбившись на весь світ ..? Злодія в законі Поліка затримано на Житомирщині, - Аброськін - Цензор.НЕТ 1682
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Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
"Тенго Гальский" прибыл в октябре, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах Украины
https://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone-456002


Из Украины депортировали "вора в законе"
В Одессе силовики задержали "вора в законе", известного в криминальной среде под прозвищем "Хуту".
https://korrespondent.net/city/odessa/3727414-yz-ukrayny-deportyrovaly-vora-v-zakone

Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
Из Украины полиция выдворила 35-летнего "криминального авторитета" из Грузии Папуна Угрехелидзе, который руководил крупной организованной преступной группировкой.
http://podrobnosti.ua/2142331-iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone.html

В Киеве задержали и депортировали из Украины грузинского "вора в законе"
Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории столицы задержали грузинского "вора в законе" Левана Цинцадзе по кличке "Коста", сообщает пресс-служба ведомства
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html

К оперативникам столичного главка полиции поступила информация о нахождении в городе «вора в законе» с криминальным прозвищем «Джонни Кутаисский».
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html

Невеличка підбірка про злодіїв в законі.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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