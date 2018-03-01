 Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного вора в законе по кличке Полик. По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины", - написал Аброськин.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вор в законе Лера Сумской задержан во время рейда на Хмельнитчине, - Аброськин. ФОТО
Также смотрите: Грузинский криминальный авторитет Папуна задержан в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Смотрите: Полиция Харьковщины задержала претендента на звание "вор в законе" по кличке Изот, - Аброськин. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/p3053387
это криминальная романтика только в кино а в реальности это жлобяры
Якщо правильно перекласти мову АнтиУкраїнця Аброськіна -
" Україна - это наша корова- и мы её доим! "
Воры в законе всегда у ментов под рукой, взяли и от рапортовали, работу показали, предъявить нечего, побеседовали, отпустили!
Аброськин усвоил ментовские методы работы на 5+. Молодцы!
интересно))
а че на полу? как шныри?
пиковые ваще нюх потеряли
и конторские эту нечесть решили таки прибрать
крыша должна быть одна)))
"Тенго Гальский" прибыл в октябре, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах Украины
https://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone-456002
Из Украины депортировали "вора в законе"
В Одессе силовики задержали "вора в законе", известного в криминальной среде под прозвищем "Хуту".
https://korrespondent.net/city/odessa/3727414-yz-ukrayny-deportyrovaly-vora-v-zakone
Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
Из Украины полиция выдворила 35-летнего "криминального авторитета" из Грузии Папуна Угрехелидзе, который руководил крупной организованной преступной группировкой.
http://podrobnosti.ua/2142331-iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone.html
В Киеве задержали и депортировали из Украины грузинского "вора в законе"
Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории столицы задержали грузинского "вора в законе" Левана Цинцадзе по кличке "Коста", сообщает пресс-служба ведомства
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html
К оперативникам столичного главка полиции поступила информация о нахождении в городе «вора в законе» с криминальным прозвищем «Джонни Кутаисский».
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html
Невеличка підбірка про злодіїв в законі.