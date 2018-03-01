 Вор в законе Полик задержан на Житомирщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного вора в законе по кличке Полик. По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины", - написал Аброськин.





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