 Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера в международный пункт пропуска "Доманово" на въезд в Украину прибыло транспортное средство Volkswagen под управлением гражданина Беларуси. В ходе осмотра автомобиля пограничники Луцкого отряда обнаружили георгиевскую ленту, которая находилась на зеркале заднего вида в салоне авто", - говорится в сообщении.
Иностранца и сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного статьей 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) направили в Нацполицию.
А так припіздонники борзі,а у 2014 у керчі ховалися по закутках,а на далбасі брили бабло з колорадівських антобусів!