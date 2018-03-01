 Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера в международный пункт пропуска "Доманово" на въезд в Украину прибыло транспортное средство Volkswagen под управлением гражданина Беларуси. В ходе осмотра автомобиля пограничники Луцкого отряда обнаружили георгиевскую ленту, которая находилась на зеркале заднего вида в салоне авто", - говорится в сообщении.

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Иностранца и сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного статьей 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) направили в Нацполицию.

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