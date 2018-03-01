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 Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

В Волынской области пограничники выявили у гражданин Беларуси запрещенную к перемещению георгиевскую ленту в салоне автомобиля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера в международный пункт пропуска "Доманово" на въезд в Украину прибыло транспортное средство Volkswagen под управлением гражданина Беларуси. В ходе осмотра автомобиля пограничники Луцкого отряда обнаружили георгиевскую ленту, которая находилась на зеркале заднего вида в салоне авто", - говорится в сообщении.

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Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба 01

Иностранца и сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного статьей 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) направили в Нацполицию.

Смотрите: Номерные знаки и регистрационное свидетельство "ДНР" выявлены в автомобиле на линии разграничения, - ГПСУ

Источник: https://censor.net.ua/p3053373
 
 
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Интересно другое, когда начался Майдан инструкторы райкомов компартии Белоруссии по идеологии (официально получают зарплату да мониторят сельских завклубами) накачивали психоз, что на границе бендеры режут белорусам колеса, отжимают машины, забирают зайчики. И много белорусских маргиналов боялись проехать через Ратно, Доманово и т.д.
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одно не понятно ,что єто за поломничество в Украину,носишь колорадскую ленту езжай с ней на парашу и штрафа не будет и встретят как своего ,колокольчик им на шею вешать ,как овцам , что ли , вечно блудят где не просят,теряют маршрут и направление.
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Ох как много советов... А реально, пограничники должны её ознакомить с правилами, действующими в Украине относительно ленточки и предложить снять её и спрятать. Отказалась снимать - запретить въезд. Если сняла - езжай, пожалуйста... Потом, на территории Украины, если она оденет её, любой пограничник, полицейский имеет право её задержат и составить протокол. И это он сможет делать до момента пересечения границы Украины, уезжая обратно... Всё остальное - "от лукавого...".
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а может где то и кирпич прилететь от местных жителей, хотя ....с такой милицией....
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Понимаете, самокрутки с марихуаной в Нидерландах разрешены, а в Германии запрещены. Поэтому, если туриста поймают в аэропорту Германии по прилёту из Амстердама, то никто не будет уговаривать её выкинуть, спрятать и т.д. Уголовное дело и штраф, как за 300 георгиевских ленточек. Запрещена марихуана? - Запрещена. И по барабану, что где-то разрешена и я всегда её ношу с собой...
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Як би їхав з коробкою "рош а шена" то хоч на танку!
А так припіздонники борзі,а у 2014 у керчі ховалися по закутках,а на далбасі брили бабло з колорадівських антобусів!
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А с тобой не поделилися... Абыдна, панимашь...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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